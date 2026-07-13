London City Lionesses
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Mapi Leon, tetracampeã da Liga dos Campeões, segue os passos de Alexia Putellas e Mary Earps e se junta ao London City Lionesses, dando continuidade à impressionante janela de transferências de verão do projeto de Michele Kang
Oficial: Leon se junta ao London City Lionesses
Já há algum tempo circulavam rumores sobre a transferência de Leon para o London City, já que seu contrato com o Barcelona expira neste verão. A saída da zagueira da Catalunha, onde conquistou 24 troféus importantes em nove anos, foi confirmada antes do fim da última temporada, e seu próximo destino agora se tornou oficial, com sua apresentação como jogadora do London City na segunda-feira.
Leon assinou um contrato de três anos com o clube, que disputará apenas sua segunda temporada na WSL na próxima campanha, após conquistar o acesso à primeira divisão em 2025. Kang, que também é proprietária do Washington Spirit e do Lyon, oito vezes campeão europeu, assumiu o clube no meio da temporada 2023-24 e investiu pesadamente no projeto para levá-lo ao topo, de modo que agora ele possa atrair estrelas como Leon, Putellas e Earps, à medida que as atenções se voltam para a conquista do primeiro grande título e a classificação para as competições europeias, após o sexto lugar conquistado no ano passado.
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Por que Leon decidiu trocar o Barcelona pelo London City Lionesses
Ao falar sobre sua chegada a Londres, Leon disse: “Estou animada e feliz por estar aqui. É um projeto interessante e atraente. Vi o que está sendo construído e o que está tomando forma. Joguei na Espanha por muitos anos e senti que agora era o momento certo para mudar, considerando o projeto. O campeonato inglês está ajudando o futebol feminino a crescer. Eu queria me desafiar em outro país, em outro campeonato, jogando um tipo diferente de futebol.
“Acho incrível o que a Michele transmite. Ela é uma mulher inspiradora que quer que o futebol feminino se desenvolva e prospere. É claro que quero fazer parte de algo assim, um clube que foi criado para mulheres. Minhas companheiras de equipe vão me ajudar a me adaptar ao novo ambiente e espero que minha experiência e liderança possam ajudar a equipe nesta temporada. Estou ansiosa para trabalhar com o técnico Eder [Maestre], a comissão técnica e minhas novas companheiras de equipe.
“Minha intenção aqui é chegar ao mais alto nível o mais rápido possível. Tudo em um projeto ocorre em etapas e exige muito trabalho. Quero continuar vencendo e ainda tenho a determinação necessária para conseguir isso. Espero que possamos alcançar esse objetivo com o London City Lionesses.”
Cinco chegadas, sete saídas: a movimentada janela de transferências de verão do London City Lionesses continua
A chegada de Leon é mais uma demonstração de intenções naquela que está se tornando uma janela de transferências de verão notável para o London City. Amplamente considerada uma das melhores zagueiras centrais do mundo, se não a melhor, a jogadora de 31 anos foi destaque na conquista do quadruplo pelo Barça no ano passado e chega a Londres como uma jogadora genuinamente de classe mundial.
Ela segue os passos de Putellas no clube, a duas vezes vencedora da Bola de Ouro que pode muito bem conquistar a terceira ainda este ano, tamanho foi o impacto que causou quando o Barça conquistou aqueles quatro troféus na última temporada, além de Earps e Nicole Anyomi. Earps deve ajudar a melhorar a qualidade no gol, já que Elene Lete enfrentou dificuldades em alguns momentos em sua primeira temporada na WSL, enquanto Anyomi acrescenta verdadeiro poder de fogo ao ataque, chegando após marcar 13 gols e dar seis assistências em apenas 20 partidas como titular na Bundesliga pelo Eintracht Frankfurt na última temporada.
Janni Thomsen, a versátil jogadora da seleção dinamarquesa, também chegou vinda do Utah Royals em uma movimentada janela de transferências que viu a saída de Katie Zelem, Gesa Marashi, Maddi Wilde, Julia Roddar, Cerys Brown, Lotta Lindstrom e Teyah Goldie, esta última por empréstimo.
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Como o Barça vai lidar com a saída de León, Putellas e outras jogadoras?
Enquanto o clima é de grande entusiasmo no London City, há especulações sobre como a saída de Leon e de muitas outras jogadoras poderia afetar o Barcelona. Ela é uma das quatro jogadoras-chave do time principal a deixar o clube neste verão, ao lado de Putellas, Ona Batlle e Salma Paralluelo, com Batlle assinando contrato com o Arsenal e Paralluelo ainda avaliando suas opções quanto ao seu próximo destino.
As blaugranas ainda são campeãs europeias e foram tão dominantes no ano passado, apesar das dúvidas sobre a composição do elenco, que seria tolice descartá-las. Afinal, jogadoras como Patri Guijarro, Aitana Bonmati e Ewa Pajor ainda fazem parte de um elenco fantástico, e as categorias de base continuam a se desenvolver de maneira notável. Mas não será fácil lidar com essas saídas, já que a primeira contratação do verão ainda está por vir.
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