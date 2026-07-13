Ao falar sobre sua chegada a Londres, Leon disse: “Estou animada e feliz por estar aqui. É um projeto interessante e atraente. Vi o que está sendo construído e o que está tomando forma. Joguei na Espanha por muitos anos e senti que agora era o momento certo para mudar, considerando o projeto. O campeonato inglês está ajudando o futebol feminino a crescer. Eu queria me desafiar em outro país, em outro campeonato, jogando um tipo diferente de futebol.

“Acho incrível o que a Michele transmite. Ela é uma mulher inspiradora que quer que o futebol feminino se desenvolva e prospere. É claro que quero fazer parte de algo assim, um clube que foi criado para mulheres. Minhas companheiras de equipe vão me ajudar a me adaptar ao novo ambiente e espero que minha experiência e liderança possam ajudar a equipe nesta temporada. Estou ansiosa para trabalhar com o técnico Eder [Maestre], a comissão técnica e minhas novas companheiras de equipe.

“Minha intenção aqui é chegar ao mais alto nível o mais rápido possível. Tudo em um projeto ocorre em etapas e exige muito trabalho. Quero continuar vencendo e ainda tenho a determinação necessária para conseguir isso. Espero que possamos alcançar esse objetivo com o London City Lionesses.”