AFP
Traduzido por
Manuel Ugarte sofre lesão grave no joelho após colisão com companheiro da seleção uruguaia; o Manchester United teme que o meio-campista fique afastado dos gramados por um longo período
Meio-campista é retirado de maca, visivelmente abalado
A campanha de Ugarte na Copa do Mundo terminou com uma dupla decepção, já que o Uruguai foi eliminado do torneio após uma derrota para a Espanha. O meio-campista do Manchester United ficou em campo por 44 minutos antes de torcer o joelho em uma colisão acidental com o companheiro de equipe Mathias Olivera. Ugarte, que vinha se mostrando em boa forma após realizar uma entrada e vencer todos os três duelos no chão, saiu de campo em uma maca, visivelmente em sofrimento, agravando a triste eliminação na fase de grupos da equipe de Marcelo Bielsa.
- AFP
O United teme danos graves
Os dirigentes do Old Trafford estão cada vez mais preocupados com o prognóstico inicial. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o United teme fortemente que o meio-campista tenha sofrido uma lesão grave e, no momento, aguarda entrar em contato direto com a equipe do jogador para avaliar completamente os danos estruturais. Esse desdobramento repentino causou grande comoção nos departamentos médico e de contratações do clube.
Planos para o mercado de transferências prejudicados
A lesão inoportuna ameaça comprometer completamente a complexa estratégia de transferências do United para este verão. A diretoria do clube havia definido claramente o jogador da seleção uruguaia como um dos principais ativos a serem vendidos, a fim de gerar recursos essenciais para uma reformulação abrangente do meio-campo. Esse revés repentino deixa os executivos em uma situação delicada, já que os clubes interessados em contratá-lo provavelmente abandonarão as negociações até que o jogador conclua um processo de reabilitação exaustivo e comprove sua aptidão física a longo prazo.
- Getty Images Sport
Planos de reconstrução suspensos
Com Ugarte prestes a passar um longo período na mesa de tratamento, o United precisa reajustar urgentemente seus planos imediatos de rodízio do elenco. A equipe de contratações enfrenta uma pressão imensa para se desfazer de jogadores alternativos que estão à margem do time, a fim de salvar o orçamento destinado à reformulação do elenco neste verão antes que a janela de transferências se feche. Enquanto isso, o jogador enfrenta um caminho difícil rumo à recuperação, com exames avançados agendados para o início da próxima semana para determinar se será necessária uma intervenção cirúrgica.