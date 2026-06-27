Manuel Ugarte sofre lesão grave no joelho após colisão com companheiro da seleção uruguaia; o Manchester United teme que o meio-campista fique afastado dos gramados por um longo período

A campanha de Ugarte na Copa do Mundo terminou com uma dupla decepção, já que o Uruguai foi eliminado do torneio após uma derrota para a Espanha. O meio-campista do Manchester United ficou em campo por 44 minutos antes de torcer o joelho em uma colisão acidental com o companheiro de equipe Mathias Olivera. Ugarte, que vinha se mostrando em boa forma após realizar uma entrada e vencer todos os três duelos no chão, saiu de campo em uma maca, visivelmente em sofrimento, agravando a triste eliminação na fase de grupos da equipe de Marcelo Bielsa.