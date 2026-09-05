Manuel Pellegrini rebate as alegações de Jose Mourinho de que o Betis "jogou pelo empate" após afundar o Real Madrid

Pellegrini não estava com disposição para deixar que os comentários de Mourinho após a partida ofuscassem uma noite histórica para o Real Betis. Depois de ver sua equipe garantir uma vitória suada por 1 a 0, o técnico chileno foi questionado sobre a afirmação de Mourinho de que o time da casa jogou principalmente por um empate. Pellegrini se manteve firme na convicção de que sua equipe mereceu vencer, apesar da pressão exercida pelos visitantes ao longo de uma noite tensa em Sevilha.

Respondendo diretamente à sugestão de que o Betis teve sorte, Pellegrini afirmou: "Não faço a mesma análise porque acho que a equipe entrou em campo para vencer desde o primeiro minuto da partida, tentando encontrar o fundo da rede contra um rival como o Real Madrid, que é, claro, um adversário difícil", explicou Pellegrini.

"Eles tiveram algumas bolas paradas muito perigosas, nas quais Alvaro Valles fez três defesas muito, muito boas, mas, no fim, fizemos o gol e conquistamos os três pontos contra um grande rival, em uma partida muito disputada que, mesmo se tivesse terminado empatada, teria sido um resultado justo. Então, nesse aspecto, isso acontece com frequência no futebol: nós aproveitamos nossas chances e eles não."