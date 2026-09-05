AFP
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Manuel Pellegrini rebate as alegações de Jose Mourinho de que o Betis "jogou pelo empate" após afundar o Real Madrid
Pellegrini defende táticas do Betis contra crítica de Mourinho
Pellegrini não estava com disposição para deixar que os comentários de Mourinho após a partida ofuscassem uma noite histórica para o Real Betis. Depois de ver sua equipe garantir uma vitória suada por 1 a 0, o técnico chileno foi questionado sobre a afirmação de Mourinho de que o time da casa jogou principalmente por um empate. Pellegrini se manteve firme na convicção de que sua equipe mereceu vencer, apesar da pressão exercida pelos visitantes ao longo de uma noite tensa em Sevilha.
Respondendo diretamente à sugestão de que o Betis teve sorte, Pellegrini afirmou: "Não faço a mesma análise porque acho que a equipe entrou em campo para vencer desde o primeiro minuto da partida, tentando encontrar o fundo da rede contra um rival como o Real Madrid, que é, claro, um adversário difícil", explicou Pellegrini.
"Eles tiveram algumas bolas paradas muito perigosas, nas quais Alvaro Valles fez três defesas muito, muito boas, mas, no fim, fizemos o gol e conquistamos os três pontos contra um grande rival, em uma partida muito disputada que, mesmo se tivesse terminado empatada, teria sido um resultado justo. Então, nesse aspecto, isso acontece com frequência no futebol: nós aproveitamos nossas chances e eles não."
- Getty Images Sport
O técnico minimiza as reclamações de Mourinho sobre a partida
Mourinho também insinuou um certo nível de agressividade por parte do Betis, mas Pellegrini tratou logo de descartar qualquer ideia de que o árbitro tenha influenciado o resultado do confronto. Pellegrini rejeitou as reclamações de Mourinho sobre a arbitragem
"Não acho que tenhamos jogado de forma muito ríspida. Acho que as duas equipes disputaram a bola. Não acredito que tenha havido uma influência significativa da arbitragem. Se houve um cartão amarelo a mais ou a menos, não acho que esses tenham sido fatores decisivos no resultado da partida", disse.
"Não vencemos o jogo por causa do árbitro; vencemos porque aproveitamos as nossas chances e eles não conseguiram converter as deles, seja porque foram parados por Álvaro Valles ou porque desperdiçaram o pênalti que tiveram. Então, é assim que os resultados acontecem no futebol; lances específicos decidem o desfecho, mas não acho que o árbitro tenha sido o motivo."
Resiliência e a regra das 24 horas em Sevilha
A vitória foi particularmente saborosa para o Betis após uma derrota dolorida para o Levante em sua partida anterior. Pellegrini há muito tempo prega uma filosofia de estabilidade emocional, recusando-se a deixar que seus jogadores se deixem levar por resultados isolados. Ele explicou que sua abordagem com o elenco permaneceu consistente mesmo após um resultado ruim, enfatizando que a identidade e a força mental da equipe são construídas ao longo de anos de trabalho, e não por reações de uma semana para outra.
Pellegrini detalhou sua mensagem ao vestiário, dizendo: "A mesma coisa que venho transmitindo nos sete anos em que estamos no Betis: o futebol te dá 24 horas; 24 horas para desfrutar uma vitória, 24 horas para sofrer uma derrota. Há muitas coisas específicas que acontecem nas partidas, como aconteceu no jogo contra o Levante, que fazem com que as coisas se desenrolem da forma como se desenrolam."
"Você tem que entendê-las, tem que analisá-las, tem que ser capaz de fazer uma boa autocrítica tanto quando vence quanto quando perde, e estar convencido 24 horas por dia do que está fazendo para tentar vencer a próxima partida, que foi o que fizemos."
- Getty Images Sport
Impacto vindo do banco e o marco de Parrott
O jogo mudou com os ajustes táticos de Pellegrini, com Troy Parrott balançando as redes depois de sair do banco. O atacante irlandês, que anteriormente havia desperdiçado uma chance crucial contra o Levante, mostrou seu faro de gol para marcar após um desvio de outro reserva, Nelson Deossa. O treinador expressou sua satisfação pelo novo reforço, observando que um gol como esse contra um clube da grandeza do Real daria um impulso imenso à confiança do jogador enquanto ele se adapta à La Liga.
"Estou muito feliz por Troy Parrott. Chegar ao clube, em um estilo de futebol diferente. Começar um novo capítulo em um novo time, em um estilo de futebol diferente, marcando o gol da vitória contra o Real Madrid, acho que isso vai lhe dar muita confiança", observou Pellegrini.
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