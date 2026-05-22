Manuel Neuer vai jogar pela FC Bayern na final da Copa da Alemanha? A decisão já foi tomada

A Sky informou que, embora o processo de recuperação de Neuer esteja, em geral, indo muito bem, ainda existe um risco residual. O goleiro de 40 anos não quis correr esse risco, sobretudo tendo em vista a próxima Copa do Mundo, na qual ele retornará como titular na seleção alemã.

Na final da Copa da Alemanha, ele será substituído mais uma vez por Jonas Urbig. Com isso, o goleiro reserva de 22 anos chega à sua 20ª partida nesta temporada – e provavelmente à maior atuação de sua carreira até agora. Além disso, os goleiros Sven Ulreich e Jannis Bärtl fazem parte do elenco do técnico Vincent Kompany.