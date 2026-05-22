O FC Bayern confirmou isso na manhã desta sexta-feira. Embora Neuer vá viajar para Berlim para apoiar a equipe do FCB, ele não está em condições de jogar.
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Manuel Neuer vai jogar pela FC Bayern na final da Copa da Alemanha? A decisão já foi tomada
A Sky informou que, embora o processo de recuperação de Neuer esteja, em geral, indo muito bem, ainda existe um risco residual. O goleiro de 40 anos não quis correr esse risco, sobretudo tendo em vista a próxima Copa do Mundo, na qual ele retornará como titular na seleção alemã.
Na final da Copa da Alemanha, ele será substituído mais uma vez por Jonas Urbig. Com isso, o goleiro reserva de 22 anos chega à sua 20ª partida nesta temporada – e provavelmente à maior atuação de sua carreira até agora. Além disso, os goleiros Sven Ulreich e Jannis Bärtl fazem parte do elenco do técnico Vincent Kompany.
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Manuel Neuer foi substituído na última rodada da Bundesliga
Neuer já havia ficado de fora em dezembro, fevereiro e março devido a uma lesão muscular. Na vitória por 5 a 1 na última rodada da Bundesliga, no último sábado, contra o 1. FC Köln, ele foi substituído por precaução devido a problemas na panturrilha.
No dia anterior, Neuer havia renovado seu contrato, que expirava, até 2027. Na quinta-feira, Nagelsmann o convocou para a seleção que disputará a Copa do Mundo na América do Norte. A seleção alemã inicia na quarta-feira, em Herzogenaurach, a preparação para o torneio.