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Manuel Neuer será o goleiro titular da Alemanha na Copa do Mundo, após a lenda do Bayern de Munique concordar em voltar à seleção
Neuer pronto para repetir a dose na Copa do Mundo
A Sky Sportindica que um dos retornos mais significativos da história da seleção alemã está prestes a se tornar realidade, com Neuer pronto para voltar à cena internacional. O veterano de 40 anos do Bayern de Munique chegou a um acordo com o técnico Julian Nagelsmann e o diretor da Federação Alemã de Futebol (DFB), Rudi Völler, para disputar a Copa do Mundo de 2026, que será realizada no Canadá, no México e nos Estados Unidos.
O trio tem mantido contato constante nas últimas semanas, realizando várias reuniões para discutir a possibilidade de o vencedor da Copa do Mundo de 2014 encerrar seu afastamento. Nagelsmann, que observou pessoalmente Neuer em partidas recentes, teria ficado profundamente impressionado com o alto nível de desempenho do veterano e acredita que sua “experiência e mentalidade vencedora” são indispensáveis para o sucesso da equipe no cenário mundial.
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O modelo Kroos
O retorno de Neuer aos 40 anos ecoa a reintegração bem-sucedida de Toni Kroos para a Euro 2024. Tendo se aposentado da seleção em agosto de 2024 com 124 partidas disputadas, espera-se agora que Neuer retorne diretamente à equipe titular. Seu retorno aos gramados com a camisa da Alemanha pode ocorrer já em 31 de maio, em um amistoso contra a Finlândia em Mainz, ou em 6 de junho contra os EUA em Chicago.
Para facilitar o retorno, Neuer foi incluído na lista provisória não divulgada de 55 jogadores que a DFB apresentou recentemente à FIFA. Essa medida administrativa foi essencial para que ele se qualificasse para a lista final de 26 jogadores, que Nagelsmann deve anunciar oficialmente em 21 de maio.
Um golpe duro para Oliver Baumann
Embora a notícia seja um incentivo para os torcedores alemães, ela representa um golpe devastador para Oliver Baumann. O goleiro do Hoffenheim havia se consolidado como o titular indiscutível durante as eliminatórias para a Copa do Mundo e era amplamente esperado que liderasse a equipe na defesa. No entanto, o jogador de 34 anos parece agora destinado a voltar a um papel de reserva, já que Neuer é imediatamente escalado como titular.
Baumann manteve-se desafiador quando questionado sobre a situação após a derrota do Hoffenheim por 4 a 0 para o Borussia Mönchengladbach. “Vou encarar a preparação e, depois, a Copa do Mundo com muita confiança. Ele expressou sua confiança em mim. Ponto final”, afirmou Baumann. “Tenho minhas informações da conversa que tive com Julian. Foi uma conversa cara a cara.”
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Neuer mantém o foco no Bayern
Apesar do entusiasmo crescente, o próprio Neuer tem se mantido discreto sobre o assunto em público. Após a vitória do Bayern por 5 a 1 sobre o Colônia, partida em que foi substituído aos 60 minutos devido a um pequeno problema na panturrilha, o capitão preferiu se concentrar nas conquistas do clube. “Para mim, isso não é assunto hoje. Hoje estamos comemorando o título; na próxima semana temos uma tarefa muito importante na Copa”, comentou.
Neuer reconheceu que esteve em contato com Nagelsmann “ao longo do ano”, mas se recusou a comentar sobre a hierarquia interna da DFB ou o possível impacto sobre Baumann.
Quando questionado se seria uma afronta ao goleiro do Hoffenheim caso ele assumisse a vaga de titular, Baumann respondeu: “Não posso dizer nada sobre isso. Pergunte a ele [Nagelsmann] hoje à noite; ele estará no Sportstudio. Essa não é uma pergunta para mim.”