Manuel Neuer será o goleiro titular da Alemanha na Copa do Mundo, após a lenda do Bayern de Munique concordar em voltar à seleção

A Sky Sportindica que um dos retornos mais significativos da história da seleção alemã está prestes a se tornar realidade, com Neuer pronto para voltar à cena internacional. O veterano de 40 anos do Bayern de Munique chegou a um acordo com o técnico Julian Nagelsmann e o diretor da Federação Alemã de Futebol (DFB), Rudi Völler, para disputar a Copa do Mundo de 2026, que será realizada no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

O trio tem mantido contato constante nas últimas semanas, realizando várias reuniões para discutir a possibilidade de o vencedor da Copa do Mundo de 2014 encerrar seu afastamento. Nagelsmann, que observou pessoalmente Neuer em partidas recentes, teria ficado profundamente impressionado com o alto nível de desempenho do veterano e acredita que sua “experiência e mentalidade vencedora” são indispensáveis para o sucesso da equipe no cenário mundial.







