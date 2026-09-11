Falando em sua entrevista coletiva antes da partida, o goleiro veterano ressaltou sua crença inabalável e suas metas ambiciosas para a atual temporada.

Ao detalhar sua motivação para seguir competindo no mais alto nível, Neuer disse, segundo @iMiaSanMia no X: "Estou entrando na temporada para conquistar tudo o que pudermos conquistar. Acho que temos isso no nosso time. Esse também é o motivo pelo qual decidi continuar. Sei que tudo é possível com este time, comissão técnica e nosso espírito."

Ao enfatizar sua meta de garantir um terceiro título europeu com o Bayern, após os triunfos em 2013 e 2020, o capitão acrescentou: "Significaria muito para mim vencer o título da Champions League pela terceira vez. Sabemos que vamos enfrentar equipes duras, só precisamos fazer a nossa parte e focar no começo."