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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Manuel Neuer quebra recorde de Thomas Muller! Lenda do Bayern de Munique estabelece nova marca incrível na história da Liga dos Campeões após atuação contra o Bodo/Glimt

M. Neuer
Thomas Müller
Bayern de Munique
Bodo/Glimt
Liga dos Campeões
Bundesliga
Bayern de Munique x Bodo/Glimt

O goleiro do Bayern de Munique, Manuel Neuer, escreveu mais um capítulo da história do futebol europeu ao começar jogando contra o Bodo/Glimt na Liga dos Campeões. O arqueiro de 40 anos agora soma participações em 18 campanhas europeias distintas pelo gigante bávaro, superando a marca histórica do clube anteriormente estabelecida pelo ex-companheiro de equipe Thomas Muller.

  • Goleiro veterano alcança marca histórica

    O veterano goleiro do Bayern, Neuer, entrou oficialmente para os livros de história da Champions League após começar no gol contra o Bodo/Glimt na estreia de quinta-feira da temporada 2026-27. A partida garantiu que Neuer agora tenha representado o Bayern de Munique ao longo de 18 temporadas diferentes na principal competição da Europa, superando a marca anterior de 17 de Muller. O marco impressionante, aos 40 anos, reforça ainda mais o legado do capitão como uma das figuras mais duradouras da história do clube bávaro.

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  • FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    A ambição arde pelo triplete

    Falando em sua entrevista coletiva antes da partida, o goleiro veterano ressaltou sua crença inabalável e suas metas ambiciosas para a atual temporada.

    Ao detalhar sua motivação para seguir competindo no mais alto nível, Neuer disse, segundo @iMiaSanMia no X: "Estou entrando na temporada para conquistar tudo o que pudermos conquistar. Acho que temos isso no nosso time. Esse também é o motivo pelo qual decidi continuar. Sei que tudo é possível com este time, comissão técnica e nosso espírito."

    Ao enfatizar sua meta de garantir um terceiro título europeu com o Bayern, após os triunfos em 2013 e 2020, o capitão acrescentou: "Significaria muito para mim vencer o título da Champions League pela terceira vez. Sabemos que vamos enfrentar equipes duras, só precisamos fazer a nossa parte e focar no começo."

  • Goleiro-líbero revoluciona o futebol

    Desde que chegou do Schalke em 2011, Neuer revolucionou o papel moderno do goleiro com seu estilo proativo de goleiro-líbero, saindo da área para neutralizar o perigo e iniciar ataques. Além de somar 139 partidas europeias pelo Bayern e 22 pelo Schalke, o capitão agora divide funções com o promissor jovem Jonas Urbig, que está sendo preparado como seu sucessor a longo prazo. A hierarquia do clube continua administrando com prudência o tempo de jogo do veterano para garantir sua durabilidade em compromissos de alto risco.

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  • FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Fase de liga desgastante pela frente

    O Bayern agora volta sua atenção para um exigente calendário da fase de liga, que inclui confrontos de peso contra Arsenal, Atlético de Madrid, Manchester United e Real Betis. A tranquilidade de Neuer e sua vasta bagagem continental seguem sendo ativos vitais para a comissão técnica, que busca estabilidade defensiva no cenário europeu. Com seu atual contrato com o Bayern válido até junho de 2027, cada partida adicional nesta temporada só reforçará ainda mais o legado histórico do goleiro veterano na Europa.

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