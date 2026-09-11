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Manuel Neuer quebra recorde de Thomas Muller! Lenda do Bayern de Munique estabelece nova marca incrível na história da Liga dos Campeões após atuação contra o Bodo/Glimt
Goleiro veterano alcança marca histórica
O veterano goleiro do Bayern, Neuer, entrou oficialmente para os livros de história da Champions League após começar no gol contra o Bodo/Glimt na estreia de quinta-feira da temporada 2026-27. A partida garantiu que Neuer agora tenha representado o Bayern de Munique ao longo de 18 temporadas diferentes na principal competição da Europa, superando a marca anterior de 17 de Muller. O marco impressionante, aos 40 anos, reforça ainda mais o legado do capitão como uma das figuras mais duradouras da história do clube bávaro.
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A ambição arde pelo triplete
Falando em sua entrevista coletiva antes da partida, o goleiro veterano ressaltou sua crença inabalável e suas metas ambiciosas para a atual temporada.
Ao detalhar sua motivação para seguir competindo no mais alto nível, Neuer disse, segundo @iMiaSanMia no X: "Estou entrando na temporada para conquistar tudo o que pudermos conquistar. Acho que temos isso no nosso time. Esse também é o motivo pelo qual decidi continuar. Sei que tudo é possível com este time, comissão técnica e nosso espírito."
Ao enfatizar sua meta de garantir um terceiro título europeu com o Bayern, após os triunfos em 2013 e 2020, o capitão acrescentou: "Significaria muito para mim vencer o título da Champions League pela terceira vez. Sabemos que vamos enfrentar equipes duras, só precisamos fazer a nossa parte e focar no começo."
Goleiro-líbero revoluciona o futebol
Desde que chegou do Schalke em 2011, Neuer revolucionou o papel moderno do goleiro com seu estilo proativo de goleiro-líbero, saindo da área para neutralizar o perigo e iniciar ataques. Além de somar 139 partidas europeias pelo Bayern e 22 pelo Schalke, o capitão agora divide funções com o promissor jovem Jonas Urbig, que está sendo preparado como seu sucessor a longo prazo. A hierarquia do clube continua administrando com prudência o tempo de jogo do veterano para garantir sua durabilidade em compromissos de alto risco.
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Fase de liga desgastante pela frente
O Bayern agora volta sua atenção para um exigente calendário da fase de liga, que inclui confrontos de peso contra Arsenal, Atlético de Madrid, Manchester United e Real Betis. A tranquilidade de Neuer e sua vasta bagagem continental seguem sendo ativos vitais para a comissão técnica, que busca estabilidade defensiva no cenário europeu. Com seu atual contrato com o Bayern válido até junho de 2027, cada partida adicional nesta temporada só reforçará ainda mais o legado histórico do goleiro veterano na Europa.
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