Manuel Neuer ouviu que “tem lugar garantido” na seleção alemã, mas Julian Nagelsmann é acusado de impedir o retorno da lenda do Bayern para a Copa do Mundo

Após uma atuação brilhante na Liga dos Campeões contra o Real Madrid, os apelos para que Neuer dê uma reviravolta dramática em sua decisão de se aposentar da seleção estão ficando cada vez mais intensos. O goleiro veterano se afastou da seleção após a Euro 2024, torneio em que a Alemanha foi eliminada em casa após uma derrota nas quartas de final para a Espanha. Apesar disso, ex-companheiros de equipe e especialistas acreditam que o jogador de 40 anos continua sendo a referência indiscutível e deve fazer parte da seleção para o próximo torneio na América do Norte.

O debate sobre o retorno de Neuer à seleção ganhou força após o início vacilante da Alemanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com Marc-André ter Stegen enfrentando lesões recorrentes e um futuro incerto, os apelos para que Neuer saia da aposentadoria atingiram o auge. A discussão se intensificou quando o agente de Neuer, Thomas Kroth, disse ao Frankfurter Rundschau que o goleiro “não diria não” se Nagelsmann enfrentasse uma crise na baliza. Embora Neuer tenha rapidamente reafirmado sua aposentadoria à Sky Germany, as especulações se recusaram a diminuir.

A controvérsia ganhou força esta semana após a atuação de Neuer, eleito o melhor em campo, contra o Real Madrid na Liga dos Campeões. O CEO do Bayern, Jan-Christian Dreesen, foi efusivo em seus elogios ao capitão do clube, destacando a disparidade na qualidade dos goleiros naquela noite. “Tivemos algo em nosso jogo hoje que o Real não teve: nosso fator X, nosso jogador de 40 anos, nosso goleiro de classe mundial. Manuel, você foi extraordinário hoje”, comentou Dreesen.