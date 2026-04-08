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Manuel Neuer ouviu que “tem lugar garantido” na seleção alemã, mas Julian Nagelsmann é acusado de impedir o retorno da lenda do Bayern para a Copa do Mundo
Especialistas exigem um retorno sensacional à Copa do Mundo
Após uma atuação brilhante na Liga dos Campeões contra o Real Madrid, os apelos para que Neuer dê uma reviravolta dramática em sua decisão de se aposentar da seleção estão ficando cada vez mais intensos. O goleiro veterano se afastou da seleção após a Euro 2024, torneio em que a Alemanha foi eliminada em casa após uma derrota nas quartas de final para a Espanha. Apesar disso, ex-companheiros de equipe e especialistas acreditam que o jogador de 40 anos continua sendo a referência indiscutível e deve fazer parte da seleção para o próximo torneio na América do Norte.
O debate sobre o retorno de Neuer à seleção ganhou força após o início vacilante da Alemanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com Marc-André ter Stegen enfrentando lesões recorrentes e um futuro incerto, os apelos para que Neuer saia da aposentadoria atingiram o auge. A discussão se intensificou quando o agente de Neuer, Thomas Kroth, disse ao Frankfurter Rundschau que o goleiro “não diria não” se Nagelsmann enfrentasse uma crise na baliza. Embora Neuer tenha rapidamente reafirmado sua aposentadoria à Sky Germany, as especulações se recusaram a diminuir.
A controvérsia ganhou força esta semana após a atuação de Neuer, eleito o melhor em campo, contra o Real Madrid na Liga dos Campeões. O CEO do Bayern, Jan-Christian Dreesen, foi efusivo em seus elogios ao capitão do clube, destacando a disparidade na qualidade dos goleiros naquela noite. “Tivemos algo em nosso jogo hoje que o Real não teve: nosso fator X, nosso jogador de 40 anos, nosso goleiro de classe mundial. Manuel, você foi extraordinário hoje”, comentou Dreesen.
- AFP
Nagelsmann é acusado de atrapalhar o caminho
Apesar da excelente fase demonstrada pelo goleiro veterano, a lenda alemã Lothar Matthäus se mostra cético quanto a um possível retorno. Embora concorde que “esta versão de Neuer é de nível mundial e tem lugar na seleção nacional”, ele expressou dúvidas de que o atual técnico Nagelsmann alguma vez facilitaria uma reconciliação. A relação entre os dois tem estado sob intenso escrutínio desde o tempo em que trabalharam juntos na Allianz Arena.
Matthaus sugeriu que a ponte entre o técnico e o jogador pode estar irreparavelmente quebrada, independentemente do que aconteça em campo. “Sei que isso não vai acontecer. Julian Nagelsmann não vai abrir essa porta. E, por essa razão, as palavras de aposentadoria de Manuel permanecem gravadas em pedra”, disse Matthaus aoBild. Anteriormente, ele afirmou que “a toalha de mesa está tão rasgada que nem mesmo o melhor alfaiate consegue mais costurá-la de volta”.
Uma questão de normas internacionais
O debate se intensificou, já que Nagelsmann parece decidido a escalar Oliver Baumann, do Hoffenheim, como sua primeira opção para o torneio. O goleiro de 35 anos estreou na seleção nacional em 2024 e conta com apenas 11 partidas pela seleção, todas disputadas durante períodos em que Ter Stegen estava lesionado. O comentarista Jan Age Fjortoft reagiu com descrença a essa possibilidade, questionando por que a Alemanha deixaria seu maior trunfo em casa.
“Como é possível ter essa ideia depois de ver Manuel Neuer agora? Que país no mundo inteiro não levaria seu melhor goleiro?”, perguntou ele na Sky Austria.
O especialista norueguês acredita que o poder de mudar essa situação está inteiramente nas mãos do técnico da seleção. Fjortoft argumentou que, se a convocação fosse feita, Neuer teria dificuldade em recusar a chance de representar seu país uma última vez no maior palco do futebol.
“Se Nagelsmann ligar para ele e perguntar: ‘Você quer ser o meu titular?’ Então ele joga, todos sabemos disso”, acrescentou.
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Neuer mantém o foco no Bayern
Apesar da enxurrada de especulações em torno de seu futuro na seleção nacional, o próprio Neuer se recusou a alimentar os rumores após suas atuações heroicas em Madri. O goleiro manteve-se firme em sua posição inicial, preferindo comemorar o sucesso atual de seu clube em vez de discutir um retorno à seleção. Por enquanto, sua prioridade continua sendo levar o gigante bávaro a conquistar mais títulos.
“Nem precisamos abrir esse assunto. Onde jogamos hoje?”, disse Neuer quando questionado sobre sua aposentadoria. Evitando qualquer confirmação direta de uma mudança de opinião, ele disse aos repórteres: “Não estamos falando da seleção agora. Já disse o que tinha a dizer, e meu foco atualmente está no FC Bayern.”