Para se ter uma ideia de como a trajetória de Leonard Prescott é singular, basta dar uma olhada nos currículos de seus colegas goleiros do FC Bayern. Sven Ulreich e Jonas Urbig estrearam aos 19 anos, respectivamente pelo VfB Stuttgart e pelo SSV Jahn Regensburg, enquanto Manuel Neuer só estreou aos 20 anos pelo FC Schalke 04.
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Manuel Neuer nem sequer chegou perto disso! Jovem de 16 anos pode fazer história no FC Bayern — mas suas estatísticas levantam dúvidas
Como todos eles estão lesionados, Prescott poderá estrear-se numa partida oficial pelo time principal do FC Bayern na quarta-feira, na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo — com 16 anos e 176 dias. Ele seria, assim, quatro anos mais novo do que Neuer e dois anos mais novo do que o goleiro mais jovem da história do FC Bayern até então: Sven Scheuer jogou pelo time de Munique em 1989, aos 18 anos.
Ao mesmo tempo, Prescott se tornaria o goleiro mais jovem da história da Liga dos Campeões e o oitavo jogador mais jovem de todos os tempos. No topo da lista está Max Dowman, que estreou pelo Arsenal em novembro, aos 15 anos. Vêm em seguida Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) e Lamine Yamal (FC Barcelona).
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FC Bayern: Leonard Prescott ficou no banco contra o Bayer Leverkusen
Quais são as chances de Prescott entrar em campo? Segundo o técnico Vincent Kompany, Neuer (ruptura de fibra muscular) só retornará após a pausa para os jogos internacionais, no início de abril. Ulreich sofreu uma ruptura de feixes musculares no empate em 1 a 1 contra o Bayer Leverkusen e ficará fora por várias semanas. Apenas Jonas Urbig poderia estar apto até quarta-feira. O jogador de 22 anos sofreu uma concussão na vitória por 6 a 1 na partida de ida contra a Atalanta.
O próximo na hierarquia dos goleiros seria, na verdade, Leon Klanac, da equipe reserva (19), mas ele está afastado há algum tempo devido a uma lesão na coxa. Na Liga Regional, ele é substituído por Jannis Bärtl (19). Kompany, porém, parece valorizar mais o goleiro da Sub-19, Prescott. Na partida de ida contra a Atalanta, ele foi o terceiro goleiro, e contra o Leverkusen ficou no banco como reserva.
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Leonard Prescott nasceu em Nova York e cresceu em Berlim
Prescott nasceu em Nova York em 2009, filho de uma alemã e de um americano, cresceu em Berlim e jogou nas categorias de base do Union. Em 2023, Prescott se transferiu para o FC Bayern. Ele pulou completamente a categoria sub-17 e, desde o verão, o gigante de 1,96 metro defende a baliza da equipe sub-19. Curiosamente, em termos puramente estatísticos, as coisas não estão indo muito bem para ele: em 16 partidas, ele só conseguiu manter o gol invicto uma vez e sofreu 30 gols. Prescott se classificou com sua equipe como vencedor do Grupo E da fase preliminar para a fase principal de quatro grupos, mas atualmente ocupa apenas a quarta posição no Grupo C, atrás do RB Leipzig, do Borussia Mönchengladbach e do 1. FC Kaiserslautern.
Prescott já disputou partidas pelas seleções alemãs sub-16 e sub-17. No entanto, ele também possui a cidadania dos EUA e, portanto, poderia, teoricamente, jogar pela seleção americana. Seu contrato com o FC Bayern vai até 2027.
Há alguns anos, um goleiro igualmente jovem já havia causado sensação no FC Bayern: Christian Früchtl. No início de 2016, o técnico Pep Guardiola levou o jogador de 15 anos para o campo de treinamento. Ele também era goleiro das seleções de base alemãs e também já era alto desde muito jovem. No entanto, Früchtl só fez sua primeira e única partida pelo time de Munique em 2022, aos 22 anos. Desde o verão de 2024, ele é goleiro reserva do US Lecce, time da primeira divisão italiana.
Leonard Prescott na equipe sub-19 do FC Bayern
Competição Jogos Gols sofridos Sem sofrer gols Bundesliga Sub-19 11 18 - Liga Juvenil da UEFA 4 10 1 Copa da Alemanha Juvenil 1 2 -