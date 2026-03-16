Manuel Neuer nem sequer chegou perto disso! Jovem de 16 anos pode fazer história no FC Bayern — mas suas estatísticas levantam dúvidas

Prescott nasceu em Nova York em 2009, filho de uma alemã e de um americano, cresceu em Berlim e jogou nas categorias de base do Union. Em 2023, Prescott se transferiu para o FC Bayern. Ele pulou completamente a categoria sub-17 e, desde o verão, o gigante de 1,96 metro defende a baliza da equipe sub-19. Curiosamente, em termos puramente estatísticos, as coisas não estão indo muito bem para ele: em 16 partidas, ele só conseguiu manter o gol invicto uma vez e sofreu 30 gols. Prescott se classificou com sua equipe como vencedor do Grupo E da fase preliminar para a fase principal de quatro grupos, mas atualmente ocupa apenas a quarta posição no Grupo C, atrás do RB Leipzig, do Borussia Mönchengladbach e do 1. FC Kaiserslautern.

Prescott já disputou partidas pelas seleções alemãs sub-16 e sub-17. No entanto, ele também possui a cidadania dos EUA e, portanto, poderia, teoricamente, jogar pela seleção americana. Seu contrato com o FC Bayern vai até 2027.

Há alguns anos, um goleiro igualmente jovem já havia causado sensação no FC Bayern: Christian Früchtl. No início de 2016, o técnico Pep Guardiola levou o jogador de 15 anos para o campo de treinamento. Ele também era goleiro das seleções de base alemãs e também já era alto desde muito jovem. No entanto, Früchtl só fez sua primeira e única partida pelo time de Munique em 2022, aos 22 anos. Desde o verão de 2024, ele é goleiro reserva do US Lecce, time da primeira divisão italiana.