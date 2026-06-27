Manuel Neuer nega veementemente que seja o culpado pela derrota para o Equador, enquanto comentaristas e a imprensa alemã atacam o goleiro veterano

Neuer defendeu suas ações e explicou por que acreditava que seu posicionamento estava correto.

“Qualquer um que já tenha jogado como goleiro sabe que é assim que eu preciso me posicionar em relação à bola”, disse Neuer após a partida. “Eu simplesmente queria pegá-la; essa teria sido a solução mais segura. Se eu tivesse começado a agarrar a bola na altura do peito, poderia ter sido um gol contra.”

Quando questionado se assumia a responsabilidade pelo gol, ele respondeu enfaticamente: “Não.”

Nagelsmann também defendeu seu capitão após a derrota, dizendo: “Não houve um único jogo em que o goleiro realmente tivesse que se destacar. Precisamos defender de maneira diferente antes disso. É uma situação extremamente ingrata para um goleiro.”