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Manuel Neuer nega veementemente que seja o culpado pela derrota para o Equador, enquanto comentaristas e a imprensa alemã atacam o goleiro veterano
Neuer rejeita a responsabilidade após derrota que custou caro
Neuer rejeitou as sugestões de que teria sido o culpado pelo gol decisivo da Alemanha na derrota por 2 a 1 para o Equador. Questionado se assumia a responsabilidade pelo gol da vitória de Gonzalo Plata aos 77 minutos, o goleiro de 40 anos deu uma resposta direta, insistindo que não tinha culpa. O gol aconteceu depois que Plata passou à frente de Jonathan Tah para marcar à queima-roupa, após um desvio dentro da área. Neuer pareceu hesitante enquanto a bola cruzava a área, o que gerou críticas generalizadas ao seu posicionamento e à sua tomada de decisão após a partida.
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Neuer e Nagelsmann defendem o papel do goleiro
Neuer defendeu suas ações e explicou por que acreditava que seu posicionamento estava correto.
“Qualquer um que já tenha jogado como goleiro sabe que é assim que eu preciso me posicionar em relação à bola”, disse Neuer após a partida. “Eu simplesmente queria pegá-la; essa teria sido a solução mais segura. Se eu tivesse começado a agarrar a bola na altura do peito, poderia ter sido um gol contra.”
Quando questionado se assumia a responsabilidade pelo gol, ele respondeu enfaticamente: “Não.”
Nagelsmann também defendeu seu capitão após a derrota, dizendo: “Não houve um único jogo em que o goleiro realmente tivesse que se destacar. Precisamos defender de maneira diferente antes disso. É uma situação extremamente ingrata para um goleiro.”
Aumenta a pressão em torno da escolha do goleiro da Alemanha
Apesar da confiança de Neuer, as críticas continuam a aumentar. O ex-capitão da seleção alemã, Lothar Matthäus, questionou a atuação do veterano, argumentando que ele abordou o momento decisivo com demasiada cautela.
“Ele vai para lá com muita hesitação. Ele foi muito tímido, esse não é o Neuer que conhecemos”, afirmou, segundo o Waz.
O escrutínio vai além de um único erro. Neuer sofreu quatro gols em três partidas da fase de grupos, sendo que o primeiro chute a gol em cada jogo passou por ele. Seu retorno como goleiro titular da Alemanha após dois anos de ausência da seleção também reacendeu o debate, especialmente depois que Oliver Baumann impressionou durante as eliminatórias e na última partida preparatória contra os Estados Unidos, antes de ser preterido.
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Nagelsmann enfrenta um escrutínio cada vez maior
Nagelsmann apoiou publicamente Neuer, mas é improvável que o debate sobre a hierarquia dos goleiros da Alemanha desapareça. Com a aproximação das oitavas de final, todas as decisões relativas ao goleiro veterano estarão sob crescente escrutínio. Até o momento, o técnico não deu sinais de que mudaria de posição, embora a pressão dos comentaristas e da mídia provavelmente continue a aumentar após a derrota da Alemanha para o Equador.