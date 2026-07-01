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Manuel Neuer não se arrepende de ter voltado à seleção alemã, apesar da eliminação “dolorosa e extremamente decepcionante” na Copa do Mundo contra o Paraguai
Uma despedida internacional agridoce
Neuer encerrou oficialmente sua carreira internacional pela segunda vez, pondo um ponto final definitivo em sua trajetória lendária com a seleção alemã. O capitão do Bayern de Munique, de 40 anos, havia se afastado inicialmente após a Euro 2024, mas optou por retornar para a Copa do Mundo na América do Norte depois que Marc-André ter Stegen ficou fora do torneio devido a uma lesão.
No entanto, o retorno de conto de fadas não se concretizou, já que a Alemanha foi eliminada da competição nas oitavas de final, após uma derrota por 4 a 3 nos pênaltis para o Paraguai. Apesar da eliminação precoce, Neuer afirma que tomou a decisão certa ao vestir as luvas pelo seu país pela última vez, expressando seu orgulho em representar os tetracampeões mundiais no cenário internacional.
Neuer reflete sobre a decepção na Copa do Mundo
Ao recorrer às redes sociais para confirmar sua saída da seleção, Neuer não escondeu sua frustração com o desempenho da Alemanha no torneio. O experiente goleiro admitiu que a equipe não conseguiu atingir os altos padrões esperados, dando continuidade a uma sequência de maus resultados nas últimas Copas do Mundo; desde que conquistou o título com Neuer em 2014, a Alemanha sofreu eliminações consecutivas na fase de grupos em 2018 e 2022, antes deste mais recente fracasso nas oitavas de final sob o comando de Julian Nagelsmann, apesar do talento disponível no elenco.
Neuer escreveu no Instagram: “Sempre foi uma honra! A eliminação precoce da Copa do Mundo é extremamente decepcionante. Ficamos claramente aquém das expectativas e deveríamos ter avançado mais neste torneio. Esse final é muito doloroso. Tomei a decisão consciente de jogar pela Alemanha mais uma vez. Em primeiro lugar, porque vestir a camisa da seleção nacional sempre me encheu de profundo orgulho.”
Resilência mental e liderança dos veteranos
A decisão de voltar aos 40 anos foi motivada pelo desejo de ajudar a próxima geração de astros alemães a encontrar seu caminho. Neuer acreditava que sua experiência em quatro ciclos anteriores da Copa do Mundo seria inestimável para os jogadores mais jovens do vestiário, mesmo que não conseguisse reproduzir seus habituais momentos de magia em campo. O goleiro veterano enfrentou dificuldades durante todo o torneio, não conseguindo manter a baliza invicta em nenhuma partida; sofreu gols na vitória por 7 a 1 sobre Curaçao e na vitória por 2 a 1 contra a Costa do Marfim, foi responsabilizado diretamente pelo gol decisivo na derrota por 2 a 1 para o Equador e, por fim, sofreu um gol no empate em 1 a 1 com o Paraguai, antes da eventual eliminação da Alemanha nos pênaltis.
“Em segundo lugar, porque aos 40 anos e com a experiência de quatro Copas do Mundo, eu queria apoiar os jovens jogadores tanto dentro quanto fora de campo da melhor maneira possível e ajudar o futebol alemão”, explicou Neuer. “Apesar do final amargo, não me arrependo nem por um segundo dessa decisão. Minha decepção é indescritível, mas sinto uma imensa gratidão. Obrigado pelo apoio ao longo de todos esses anos e durante este torneio.”
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O fim de uma carreira internacional lendária
A aposentadoria de Neuer marca o fim de uma era para o futebol alemão, com a saída de um dos últimos elos remanescentes da seleção campeã da Copa do Mundo de 2014. Ele encerra oficialmente uma carreira internacional lendária com 128 partidas pela Alemanha, incluindo 23 participações em Copas do Mundo desde sua estreia em 2010, quando a Die Mannschaft ficou em terceiro lugar. Nessas partidas da Copa do Mundo, o icônico goleiro sofreu 21 gols e manteve o gol invicto em sete ocasiões.