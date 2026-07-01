Manuel Neuer não se arrepende de ter voltado à seleção alemã, apesar da eliminação “dolorosa e extremamente decepcionante” na Copa do Mundo contra o Paraguai

A decisão de voltar aos 40 anos foi motivada pelo desejo de ajudar a próxima geração de astros alemães a encontrar seu caminho. Neuer acreditava que sua experiência em quatro ciclos anteriores da Copa do Mundo seria inestimável para os jogadores mais jovens do vestiário, mesmo que não conseguisse reproduzir seus habituais momentos de magia em campo. O goleiro veterano enfrentou dificuldades durante todo o torneio, não conseguindo manter a baliza invicta em nenhuma partida; sofreu gols na vitória por 7 a 1 sobre Curaçao e na vitória por 2 a 1 contra a Costa do Marfim, foi responsabilizado diretamente pelo gol decisivo na derrota por 2 a 1 para o Equador e, por fim, sofreu um gol no empate em 1 a 1 com o Paraguai, antes da eventual eliminação da Alemanha nos pênaltis.

“Em segundo lugar, porque aos 40 anos e com a experiência de quatro Copas do Mundo, eu queria apoiar os jovens jogadores tanto dentro quanto fora de campo da melhor maneira possível e ajudar o futebol alemão”, explicou Neuer. “Apesar do final amargo, não me arrependo nem por um segundo dessa decisão. Minha decepção é indescritível, mas sinto uma imensa gratidão. Obrigado pelo apoio ao longo de todos esses anos e durante este torneio.”