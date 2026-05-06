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Manuel Neuer lamenta a falta de “instinto assassino” do Bayern de Munique, enquanto Harry Kane e companhia veem o sonho da Liga dos Campeões desmoronar-se contra o PSG
Neuer reflete sobre as oportunidades perdidas
O capitão do Bayern de Munique, Neuer, não mediu palavras ao avaliar a eliminação do clube nas semifinais da Liga dos Campeões, apontando diretamente para a falta de serenidade no terço final do campo. Em declarações após o empate em 1 a 1 na Allianz Arena, que garantiu a classificação do PSG por 6 a 5 no placar agregado, o experiente goleiro sugeriu que a diferença entre as duas equipes se resumiu exclusivamente à eficiência.
“Acho que não tivemos o instinto assassino no ataque hoje, mas, no fim das contas, tivemos oportunidades para vencer o jogo”, disse Neuer àDAZN. O ex-jogador da seleção alemã demonstrou frustração ao ver sua equipe lutar para marcar até os últimos momentos da partida, apesar de ter controlado grande parte da posse de bola contra os atuais campeões.
- AFP
O PSG dá o tom na frente do gol
Neuer não hesitou em elogiar a eficiência da equipe de Luis Enrique, destacando que o gigante francês aproveitou suas oportunidades nos momentos decisivos das duas partidas. Depois que Ousmane Dembélé abriu o placar em Munique com um chute de primeira, a tarefa tornou-se impossível para os anfitriões.
Comparando as duas equipes, Neuer acrescentou: “Não tivemos muitas chances claras, mas quando você tem esses momentos... olhe para o Paris – eles foram simplesmente implacáveis, marcando cinco gols da maneira como fizeram na primeira partida. Era exatamente disso que precisávamos hoje. E acho que deu para ver que estávamos realmente perto de chegar à final, mas não conseguimos concluir o trabalho.”
Jonathan Tah admite que o PSG mereceu a vaga na final
O zagueiro Jonathan Tah concordou com o capitão, reconhecendo que os campeões franceses foram a equipe superior nas duas partidas da semifinal. O imponente zagueiro central observou que o gol marcado logo no início por Dembélé mudou radicalmente a dinâmica da segunda partida, colocando o Bayern em uma situação difícil da qual não conseguiu se recuperar.
“Eles mereceram chegar à final. Os dois jogos foram disputados. Foram partidas diferentes — não dá para compará-las. Eles venceram duas vezes, então temos que dar crédito a eles”, comentou Tah. “Eles marcaram o primeiro gol muito rápido. Defenderam muito bem por muitos minutos. Não pressionamos a defesa o suficiente. É muito decepcionante neste momento. Para ter sucesso, é preciso lidar com momentos difíceis. Não dá para ser sempre o time vencedor. Podemos nos orgulhar da forma como nos comportamos e demos tudo de nós. Será um bom jogo [a final], mas não estou focado nele.”
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O drama no final não foi suficiente para Kane e companhia
Apesar de um gol de consolação marcado por Harry Kane no final da partida, o gigante da Bundesliga não conseguiu romper a resistente defesa do PSG, pondo fim às suas esperanças de conquistar uma tríplice coroa histórica. A frustração na Allianz Arena foi agravada por vários apelos por mão não atendidos, já que as sutilezas do futebol europeu acabaram por se voltar contra os bávaros, resultando em uma dolorosa derrota no placar agregado.
Enquanto o Bayern volta seu foco para as competições nacionais, o PSG avança para a final da Liga dos Campeões em Budapeste, no dia 30 de maio. O time enfrentará o Arsenal, que superou o Atlético de Madrid para garantir sua vaga, enquanto a equipe francesa busca se tornar apenas o segundo time da era moderna a conquistar a defesa do troféu.