O capitão do Bayern de Munique, Neuer, não mediu palavras ao avaliar a eliminação do clube nas semifinais da Liga dos Campeões, apontando diretamente para a falta de serenidade no terço final do campo. Em declarações após o empate em 1 a 1 na Allianz Arena, que garantiu a classificação do PSG por 6 a 5 no placar agregado, o experiente goleiro sugeriu que a diferença entre as duas equipes se resumiu exclusivamente à eficiência.

“Acho que não tivemos o instinto assassino no ataque hoje, mas, no fim das contas, tivemos oportunidades para vencer o jogo”, disse Neuer àDAZN. O ex-jogador da seleção alemã demonstrou frustração ao ver sua equipe lutar para marcar até os últimos momentos da partida, apesar de ter controlado grande parte da posse de bola contra os atuais campeões.



