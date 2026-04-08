Manuel Neuer faz história contra o Real Madrid: lenda do FC Bayern desmente a imprensa

Para o jogador de 40 anos, essa excelente atuação deve ter sido motivo de grande satisfação, afinal a imprensa espanhola havia manifestado, anteriormente, sérias dúvidas sobre se o Bayern deveria escalá-lo para o time titular, devido às suas atuações um tanto instáveis nas últimas partidas.

Assim, o goleiro do clube alemão recordista de títulos foi tema de uma matéria no jornal esportivo espanhol Marca antes do confronto, intitulada: “Neuer está perdendo a vigilância”. Lá se dizia, entre outras coisas, que o ex-goleiro da seleção nacional viajava “para Madri com muitas dúvidas”.

Neuer também esteve no centro das atenções no último confronto direto entre os Blancos e o Bayern. Naquela ocasião, após um empate em 2 a 2 na partida de ida, o FCB estava à frente por 1 a 0 na partida de volta graças a grandes defesas do goleiro de 40 anos, antes de ele deixar escapar um chute, na verdade bastante inofensivo, de Vinicius Júnior a poucos minutos do fim. O atacante do Real, Joselu, aproveitou a oportunidade e empatou o jogo. Poucos minutos depois, o espanhol marcou o gol da vitória.