Conforme informa o portal de estatísticas OPTA, o goleiro de 40 anos do clube alemão recordista de títulos é o primeiro goleiro, desde o início do registro detalhado de dados, a conseguir realizar nove defesas em uma partida de eliminatórias no Estádio Santiago Bernabéu contra a seleção espanhola.
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Manuel Neuer faz história contra o Real Madrid: lenda do FC Bayern desmente a imprensa
Com nove chutes a gol e um valor de xG do Real Madrid de 2,0, Neuer conseguiu impedir um gol dos Blancos na vitória por 2 a 1 do seu time de Munique na noite de terça-feira.
Neuer foi o grande destaque em campo contra os Blancos, realizando várias defesas importantes contra o ataque adversário liderado por Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, e recebeu da UEFA o prêmio oficial de “Melhor Jogador da Partida” após o término da partida.
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Neuer tem de engolir as críticas da imprensa espanhola
Para o jogador de 40 anos, essa excelente atuação deve ter sido motivo de grande satisfação, afinal a imprensa espanhola havia manifestado, anteriormente, sérias dúvidas sobre se o Bayern deveria escalá-lo para o time titular, devido às suas atuações um tanto instáveis nas últimas partidas.
Assim, o goleiro do clube alemão recordista de títulos foi tema de uma matéria no jornal esportivo espanhol Marca antes do confronto, intitulada: “Neuer está perdendo a vigilância”. Lá se dizia, entre outras coisas, que o ex-goleiro da seleção nacional viajava “para Madri com muitas dúvidas”.
Neuer também esteve no centro das atenções no último confronto direto entre os Blancos e o Bayern. Naquela ocasião, após um empate em 2 a 2 na partida de ida, o FCB estava à frente por 1 a 0 na partida de volta graças a grandes defesas do goleiro de 40 anos, antes de ele deixar escapar um chute, na verdade bastante inofensivo, de Vinicius Júnior a poucos minutos do fim. O atacante do Real, Joselu, aproveitou a oportunidade e empatou o jogo. Poucos minutos depois, o espanhol marcou o gol da vitória.
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Elogios enormes a Neuer: “Acho que ele é incrivelmente bom”
Desta vez, Neuer levou a melhor e deixou os atacantes do Real Madrid literalmente desesperados com suas defesas. “A forma como ele defendeu hoje foi perfeita”, elogiou seu ex-companheiro de equipe Mats Hummels, atuando como comentarista da Prime Video. “Não há o que discutir: nota máxima, desempenho de classe mundial.”
O ex-jogador da seleção alemã Christoph Kramer também se encantou com a atuação de Neuer: “Que ele continua sendo o melhor goleiro do mundo – todos nós assistimos ao jogo hoje – é simplesmente um fato. E vai continuar assim enquanto ele jogar. Acho que ele é bom demais.”