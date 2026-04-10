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Manuel Neuer “faria bem” em se aposentar se o Bayern de Munique conquistar a Liga dos Campeões nesta temporada, adverte lenda do futebol alemão, que desaconselha seu retorno à Copa do Mundo
Kahn incentiva Neuer a se aposentar no auge
Em uma conversa franca com a Sky Sports, Kahn falou sobre o futuro do capitão do Bayern de Munique, de 40 anos. Após uma atuação clássica contra o Real Madrid, cresceram as especulações sobre se o veterano deveria reconsiderar sua aposentadoria da seleção. No entanto, Kahn acredita que o verdadeiro canto do cisne está no sucesso em competições europeias de clubes, e não em mais uma participação na seleção.
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O que Kahn disse
"Não será este o momento perfeito para conquistar todos os títulos novamente com o Bayern e, então, realmente se aposentar no auge da carreira?", perguntou Kahn. "Será que ainda preciso de uma Copa do Mundo nos EUA, com mais de 40 graus à sombra? Será que ainda tenho que passar por isso? Esses são os pensamentos que acredito que ele esteja tendo neste momento."
Ele acrescentou: "Se ele ganhar a Liga dos Campeões novamente com o Bayern agora, seria seu terceiro título. Ele é campeão mundial. Então, seria inteligente dizer: 'Chega por agora.' Isso também é uma arte para um atleta."
Lenda alemã adverte contra o retorno à Copa do Mundo
Apesar dos relatos de que Nagelsmann estaria impedindo o retorno da lenda à seleção nacional, o debate continua acalorado. Didi Hamann, que também participou do painel, foi ainda mais direto sobre o papel do goleiro na Die Mannschaft. Quando questionado sobre a possibilidade de o veterano voltar a vestir as luvas para o torneio de 2026, o ex-meio-campista do Liverpool foi contundente em sua avaliação.
“Eu não levaria Manuel Neuer comigo para a Copa do Mundo”, afirmou Hamann. Ele também criticou a gestão de Nagelsmann na seleção, sugerindo que o técnico se concentra demais nos sistemas em detrimento da “mentalidade e de um certo espírito” necessários para um grande torneio.
Hamann observou ainda a falta de figuras de liderança em comparação com anos anteriores, afirmando: “Neste elenco não há nem um Kroos nem um Gundogan”.
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Campanha alemã em 2026
Nagelsmann pretende restaurar a glória da Alemanha na Copa do Mundo após duas campanhas decepcionantes em 2018 e 2022, nas quais os campeões de 2014 foram eliminados na primeira fase por duas vezes consecutivas.
Em 2026, os tetracampeões mundiais esperam voltar à disputa pelo título, enfrentando um grupo relativamente fácil que inclui Equador, Costa do Marfim e Curaçao.