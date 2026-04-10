Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Manuel NeuerGetty Images
Mohamed Saeed

Traduzido por

Manuel Neuer “faria bem” em se aposentar se o Bayern de Munique conquistar a Liga dos Campeões nesta temporada, adverte lenda do futebol alemão, que desaconselha seu retorno à Copa do Mundo

M. Neuer
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Alemanha
Copa do Mundo
O. Kahn

Oliver Kahn acredita que Manuel Neuer deveria se aposentar no auge da carreira se o Bayern de Munique conquistar o título da Liga dos Campeões nesta temporada. O lendário ex-goleiro questionou se seu sucessor realmente precisa passar por mais uma campanha na Copa do Mundo já na casa dos 40 anos.

  • Kahn incentiva Neuer a se aposentar no auge

    Em uma conversa franca com a Sky Sports, Kahn falou sobre o futuro do capitão do Bayern de Munique, de 40 anos. Após uma atuação clássica contra o Real Madrid, cresceram as especulações sobre se o veterano deveria reconsiderar sua aposentadoria da seleção. No entanto, Kahn acredita que o verdadeiro canto do cisne está no sucesso em competições europeias de clubes, e não em mais uma participação na seleção.

    • Publicidade
  • Oliver KahnGetty Images

    O que Kahn disse

    "Não será este o momento perfeito para conquistar todos os títulos novamente com o Bayern e, então, realmente se aposentar no auge da carreira?", perguntou Kahn. "Será que ainda preciso de uma Copa do Mundo nos EUA, com mais de 40 graus à sombra? Será que ainda tenho que passar por isso? Esses são os pensamentos que acredito que ele esteja tendo neste momento."

    Ele acrescentou: "Se ele ganhar a Liga dos Campeões novamente com o Bayern agora, seria seu terceiro título. Ele é campeão mundial. Então, seria inteligente dizer: 'Chega por agora.' Isso também é uma arte para um atleta."

  • Lenda alemã adverte contra o retorno à Copa do Mundo

    Apesar dos relatos de que Nagelsmann estaria impedindo o retorno da lenda à seleção nacional, o debate continua acalorado. Didi Hamann, que também participou do painel, foi ainda mais direto sobre o papel do goleiro na Die Mannschaft. Quando questionado sobre a possibilidade de o veterano voltar a vestir as luvas para o torneio de 2026, o ex-meio-campista do Liverpool foi contundente em sua avaliação.

    “Eu não levaria Manuel Neuer comigo para a Copa do Mundo”, afirmou Hamann. Ele também criticou a gestão de Nagelsmann na seleção, sugerindo que o técnico se concentra demais nos sistemas em detrimento da “mentalidade e de um certo espírito” necessários para um grande torneio.

    Hamann observou ainda a falta de figuras de liderança em comparação com anos anteriores, afirmando: “Neste elenco não há nem um Kroos nem um Gundogan”.

  • Julian NagelsmannGetty

    Campanha alemã em 2026

    Nagelsmann pretende restaurar a glória da Alemanha na Copa do Mundo após duas campanhas decepcionantes em 2018 e 2022, nas quais os campeões de 2014 foram eliminados na primeira fase por duas vezes consecutivas.

    Em 2026, os tetracampeões mundiais esperam voltar à disputa pelo título, enfrentando um grupo relativamente fácil que inclui Equador, Costa do Marfim e Curaçao.

Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB