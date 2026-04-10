Manuel Neuer “faria bem” em se aposentar se o Bayern de Munique conquistar a Liga dos Campeões nesta temporada, adverte lenda do futebol alemão, que desaconselha seu retorno à Copa do Mundo

"Não será este o momento perfeito para conquistar todos os títulos novamente com o Bayern e, então, realmente se aposentar no auge da carreira?", perguntou Kahn. "Será que ainda preciso de uma Copa do Mundo nos EUA, com mais de 40 graus à sombra? Será que ainda tenho que passar por isso? Esses são os pensamentos que acredito que ele esteja tendo neste momento."

Ele acrescentou: "Se ele ganhar a Liga dos Campeões novamente com o Bayern agora, seria seu terceiro título. Ele é campeão mundial. Então, seria inteligente dizer: 'Chega por agora.' Isso também é uma arte para um atleta."