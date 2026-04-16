Manuel Neuer fala com toda a franqueza sobre o erro cometido na noite histórica contra o Real Madrid

Manuel Neuer viveu uma noite de extremos no clássico da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. O goleiro de 40 anos do Bayern de Munique cometeu um erro grave logo aos 35 segundos, permitindo que Arda Güler marcasse o gol mais rápido da história do Real Madrid na Liga dos Campeões.

“Que erro meu”, admitiu Neuer após a partida na zona mista. O capitão queria passar a bola para Josip Stanisic, mas acertou a bola completamente errado. O erro serviu também como um alerta. “O Real Madrid puniu cada deslize e o jogo ainda estava longe de estar decidido. Foi, claro, um péssimo começo para mim, mas preciso deixar isso para trás e continuar jogando, assim como sempre fazemos”, acrescentou.

Aos 29 minutos, Güler cobrou uma falta com efeito. Quando questionado se Neuer viu o chute tarde demais ou se ele estava perfeitamente posicionado, o veterano respondeu: “Não, foi um chute magnífico, também em termos de velocidade.”

O diretor técnico Max Eberl defendeu imediatamente seu goleiro após a espetacular vitória por 4 a 3. Segundo o alemão, faz parte do futebol que, em um momento, você seja o herói e, no outro, o culpado. Ele enfatizou que um único passe errado não prejudicará de forma alguma o futuro de Neuer no clube.

Apesar do erro, uma renovação de contrato parece estar próxima para o ícone do clube. Embora Neuer possa ter mais descanso na próxima temporada e precise abrir espaço para o jovem talento de 22 anos, Jonas Urbig, o Bayern ainda não está pronto para se despedir de seu goleiro titular. O próprio Neuer indicou que em breve tomará uma decisão definitiva sobre seu futuro.

Na terça-feira, 28 de abril, o Bayern joga a primeira partida da semifinal contra o Paris Saint-Germain. Os franceses derrotaram o Liverpool de Arne Slot nas quartas de final com um placar agregado de 4 a 0.