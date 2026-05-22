Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Manuel Neuer está fora da final da Copa do Bayern de Munique devido a mais uma lesão, após a confirmação do retorno do jogador de 40 anos à seleção alemã

M. Neuer
Bayern de Munique
Copa da Alemanha
J. Urbig
Bayern de Munique x Stuttgart
Stuttgart
Alemanha
Copa do Mundo
J. Nagelsmann

A semana cheia de altos e baixos de Manuel Neuer sofreu mais uma reviravolta dramática, com o Bayern de Munique confirmando que o experiente goleiro perderá a final da Copa da Alemanha contra o Stuttgart devido a uma lesão. A notícia surge menos de 24 horas depois de o jogador de 40 anos ter sido surpreendentemente nomeado goleiro titular da Alemanha para a próxima Copa do Mundo de 2026.

  • Lesão na panturrilha o impede de disputar a final da copa

    O Bayern não poderá contar com seu capitão na final da DFB-Pokal deste sábado contra o atual campeão, o Stuttgart. O clube divulgou um comunicado oficial na sexta-feira confirmando que problemas musculares na panturrilha esquerda deixaram o goleiro fora da equipe para a grande final nacional da temporada, em Berlim.

    O veterano ícone sofreu a lesão durante a última partida do Bayern na Bundesliga, contra o Colônia. Embora o clube tenha inicialmente sugerido que ele precisasse apenas de um breve descanso, o momento da lesão é um golpe significativo para a equipe de Vincent Kompany, que busca conquistar o título no final da campanha nacional. Não foi definido um prazo oficial para seu retorno aos treinos completos.

    • Publicidade
  • FBL-EURO-2024-MATCH37-GER-DENAFP

    Nagelsmann confirma situação em relação à Copa do Mundo

    Antes da última edição da revista Fitness, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, confirmou que a lenda do Bayern decidiu encerrar sua aposentadoria internacional após dois anos e será o goleiro titular da seleção na Copa do Mundo.

    Ao comentar sobre a convocação, Nagelsmann afirmou: “Sim, estou contando com ele. Todos sabem que tipo de aura envolve o Manu. A decisão é, aos meus olhos, a correta.”

    Essa confirmação vem após um intenso debate interno na comissão técnica alemã, que acabou priorizando a vasta experiência e o pedigree de Neuer em detrimento de outras alternativas que atuaram durante sua ausência.

  • Um duro golpe para Oliver Baumann

    O retorno repentino e a confirmação da titularidade de Neuer deixaram outros goleiros alemães em uma situação de incerteza profissional. Esperava-se que Oliver Baumann, do Hoffenheim, assumisse a posição após os problemas com lesões de Marc-André ter Stegen, mas agora ele terá que se contentar com um papel secundário no torneio. Nagelsmann admitiu que foi difícil dar a notícia, descrevendo a decisão como “um golpe” para Baumann.

    No entanto, o técnico elogiou a reação profissional do jogador de 35 anos, classificando-o como uma opção de “classe mundial” e observando que várias conversas confirmaram o compromisso de Baumann em apoiar a equipe, independentemente de seu papel. A seleção alemã também contará com o apoio de Jonas Urbig, que se junta ao grupo como parceiro de treino para manter altos níveis de competitividade entre os goleiros.

  • Spain v Germany: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    O caminho da Alemanha rumo ao título de 2026

    A seleção alemã deve iniciar os preparativos para a Copa do Mundo em Herzogenaurach no dia 27 de maio, e espera que Neuer esteja em condições de participar dos amistosos de preparação contra a Finlândia e os Estados Unidos. A campanha da equipe no torneio começa oficialmente no dia 14 de junho, em Houston, contra Curaçao, seguida pelos jogos do Grupo E contra a Costa do Marfim e o Equador.

    Com Joshua Kimmich usando a braçadeira de capitão e Neuer de volta ao time titular, Nagelsmann aposta em uma combinação de liderança dos veteranos e flexibilidade tática para garantir o quinto título mundial da Alemanha. O foco agora se volta inteiramente para a sala médica na Sabener Strasse, enquanto Neuer luta para provar que está em forma antes da viagem através do Atlântico.

Copa da Alemanha
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Stuttgart crest
Stuttgart
STU