O Bayern não poderá contar com seu capitão na final da DFB-Pokal deste sábado contra o atual campeão, o Stuttgart. O clube divulgou um comunicado oficial na sexta-feira confirmando que problemas musculares na panturrilha esquerda deixaram o goleiro fora da equipe para a grande final nacional da temporada, em Berlim.

O veterano ícone sofreu a lesão durante a última partida do Bayern na Bundesliga, contra o Colônia. Embora o clube tenha inicialmente sugerido que ele precisasse apenas de um breve descanso, o momento da lesão é um golpe significativo para a equipe de Vincent Kompany, que busca conquistar o título no final da campanha nacional. Não foi definido um prazo oficial para seu retorno aos treinos completos.