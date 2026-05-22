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Manuel Neuer está fora da final da Copa do Bayern de Munique devido a mais uma lesão, após a confirmação do retorno do jogador de 40 anos à seleção alemã
Lesão na panturrilha o impede de disputar a final da copa
O Bayern não poderá contar com seu capitão na final da DFB-Pokal deste sábado contra o atual campeão, o Stuttgart. O clube divulgou um comunicado oficial na sexta-feira confirmando que problemas musculares na panturrilha esquerda deixaram o goleiro fora da equipe para a grande final nacional da temporada, em Berlim.
O veterano ícone sofreu a lesão durante a última partida do Bayern na Bundesliga, contra o Colônia. Embora o clube tenha inicialmente sugerido que ele precisasse apenas de um breve descanso, o momento da lesão é um golpe significativo para a equipe de Vincent Kompany, que busca conquistar o título no final da campanha nacional. Não foi definido um prazo oficial para seu retorno aos treinos completos.
- AFP
Nagelsmann confirma situação em relação à Copa do Mundo
Antes da última edição da revista Fitness, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, confirmou que a lenda do Bayern decidiu encerrar sua aposentadoria internacional após dois anos e será o goleiro titular da seleção na Copa do Mundo.
Ao comentar sobre a convocação, Nagelsmann afirmou: “Sim, estou contando com ele. Todos sabem que tipo de aura envolve o Manu. A decisão é, aos meus olhos, a correta.”
Essa confirmação vem após um intenso debate interno na comissão técnica alemã, que acabou priorizando a vasta experiência e o pedigree de Neuer em detrimento de outras alternativas que atuaram durante sua ausência.
Um duro golpe para Oliver Baumann
O retorno repentino e a confirmação da titularidade de Neuer deixaram outros goleiros alemães em uma situação de incerteza profissional. Esperava-se que Oliver Baumann, do Hoffenheim, assumisse a posição após os problemas com lesões de Marc-André ter Stegen, mas agora ele terá que se contentar com um papel secundário no torneio. Nagelsmann admitiu que foi difícil dar a notícia, descrevendo a decisão como “um golpe” para Baumann.
No entanto, o técnico elogiou a reação profissional do jogador de 35 anos, classificando-o como uma opção de “classe mundial” e observando que várias conversas confirmaram o compromisso de Baumann em apoiar a equipe, independentemente de seu papel. A seleção alemã também contará com o apoio de Jonas Urbig, que se junta ao grupo como parceiro de treino para manter altos níveis de competitividade entre os goleiros.
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O caminho da Alemanha rumo ao título de 2026
A seleção alemã deve iniciar os preparativos para a Copa do Mundo em Herzogenaurach no dia 27 de maio, e espera que Neuer esteja em condições de participar dos amistosos de preparação contra a Finlândia e os Estados Unidos. A campanha da equipe no torneio começa oficialmente no dia 14 de junho, em Houston, contra Curaçao, seguida pelos jogos do Grupo E contra a Costa do Marfim e o Equador.
Com Joshua Kimmich usando a braçadeira de capitão e Neuer de volta ao time titular, Nagelsmann aposta em uma combinação de liderança dos veteranos e flexibilidade tática para garantir o quinto título mundial da Alemanha. O foco agora se volta inteiramente para a sala médica na Sabener Strasse, enquanto Neuer luta para provar que está em forma antes da viagem através do Atlântico.