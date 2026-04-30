Manuel Neuer está em negociações para renovar o contrato com o Bayern de Munique - mas o goleiro de 40 anos terá que aceitar uma redução salarial

De acordo com a Sky, as negociações para a renovação do contrato de Neuer com o Bayern de Munique já estão oficialmente em andamento. Na quinta-feira, o agente do goleiro veterano, Thomas Kroth, foi visto na sede do clube, na Sabener Strasse, para iniciar negociações formais sobre um novo contrato. Embora o contrato atual de Neuer esteja previsto para expirar no verão de 2026, ambas as partes estão agora explorando uma extensão que o manteria no clube até 2027.

Tendo chegado do Schalke em 2011, Neuer tornou-se sinônimo da era moderna de domínio do Bayern. O campeão da Copa do Mundo de 2014 pela Alemanha já acumulou incríveis 596 partidas pelo gigante bávaro, conquistando 13 títulos da Bundesliga e duas Ligas dos Campeões. Apesar da idade, a vontade continua, com o jogador admitindo recentemente que “está sendo muito divertido no momento”.