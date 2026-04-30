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Manuel Neuer está em negociações para renovar o contrato com o Bayern de Munique - mas o goleiro de 40 anos terá que aceitar uma redução salarial
As negociações começam na Sabener Strasse
De acordo com a Sky, as negociações para a renovação do contrato de Neuer com o Bayern de Munique já estão oficialmente em andamento. Na quinta-feira, o agente do goleiro veterano, Thomas Kroth, foi visto na sede do clube, na Sabener Strasse, para iniciar negociações formais sobre um novo contrato. Embora o contrato atual de Neuer esteja previsto para expirar no verão de 2026, ambas as partes estão agora explorando uma extensão que o manteria no clube até 2027.
Tendo chegado do Schalke em 2011, Neuer tornou-se sinônimo da era moderna de domínio do Bayern. O campeão da Copa do Mundo de 2014 pela Alemanha já acumulou incríveis 596 partidas pelo gigante bávaro, conquistando 13 títulos da Bundesliga e duas Ligas dos Campeões. Apesar da idade, a vontade continua, com o jogador admitindo recentemente que “está sendo muito divertido no momento”.
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Ajustes financeiros e o modelo Gnabry
Embora o Bayern esteja empenhado em manter seu capitão, o panorama financeiro do clube está mudando. As negociações estão sendo conduzidas pelo CEO Jan-Christian Dreesen e pelo diretor esportivo Max Eberl, encarregados de racionalizar a folha salarial do clube. Neuer figura atualmente entre os jogadores mais bem pagos do elenco, com um salário bruto estimado em até 20 milhões de euros por temporada, incluindo bônus.
Para facilitar a renovação, o jogador de 40 anos provavelmente terá que aceitar uma redução significativa em seu salário-base. Isso segue uma tendência crescente na Allianz Arena; Serge Gnabry assinou recentemente uma renovação com condições ligeiramente reduzidas, à medida que o clube busca administrar sua saúde financeira a longo prazo. A disposição de figuras tão importantes em aceitar um corte salarial é vista como vital para a flexibilidade de contratações futuras do clube.
O plano de sucessão com a Urbig
Um fator-chave nas negociações contratuais é o desenvolvimento dos jovens talentos do Bayern na posição de goleiro. O clube está gerenciando cuidadosamente a evolução do potencial sucessor Jonas Urbig, apontado como o futuro goleiro titular. Como parte do novo acordo, espera-se que Urbig receba mais tempo de jogo do que teve durante a atual temporada.
Urbig fez 16 partidas até agora nesta temporada, mas a comissão técnica acredita que mais minutos em jogos competitivos são essenciais para o seu crescimento. Equilibrar o desejo de Neuer de permanecer como titular principal com a necessidade de integrar Urbig será uma tarefa delicada para a diretoria. No entanto, manter Neuer por mais um ano proporciona uma ponte de experiência que a hierarquia do clube considera inestimável.
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Apoio da diretoria do clube
A iniciativa de manter Neuer conta com o apoio total das figuras influentes do clube, principalmente do presidente honorário Uli Hoeness. O patrono do Bayern não escondeu seu desejo de ver o lendário goleiro continuar sua trajetória em Munique. Ao se pronunciar sobre o assunto, Hoeness afirmou: “Pessoalmente, se dependesse de mim, tentaríamos mantê-lo por mais um ano.”
Embora ainda não tenha sido alcançado um acordo definitivo, a intenção comum entre o jogador e a diretoria sugere que um acordo é altamente provável. Após 15 anos e quase 600 partidas, a era Neuer em Munique parece destinada a ter pelo menos mais um capítulo final, desde que o veterano consiga chegar a um consenso sobre os termos financeiros de seus últimos anos no clube.