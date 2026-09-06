O empate sem gols na Veltins-Arena colocou fim à notável sequência do Bayern de marcar em 59 jogos oficiais consecutivos, que vinha desde julho de 2025. Esse jejum também tirou os atuais campeões da liderança da Bundesliga pela primeira vez em 67 rodadas. Neuer não hesitou em elogiar o goleiro adversário: "Loris Karius foi muito bem e com certeza foi a escolha certa para Homem do Jogo. Tivemos três grandes chances que ele defendeu. Isso foi definitivamente fundamental para não termos vencido esta partida."