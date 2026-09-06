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Manuel Neuer elogia Loris Karius, "muito bom", após o Schalke encerrar a sequência histórica de gols do Bayern de Munique
Donos da casa recém-promovidos sufocam campeões
Vincent Kompany deixou Harry Kane e Michael Olise no banco durante um primeiro tempo desorganizado, em que Luis Diaz desperdiçou duas oportunidades claríssimas cara a cara. O Bayern aumentou drasticamente o ritmo depois do intervalo ao colocar Kane, Olise e Jamal Musiala em campo para sua primeira aparição na temporada. Ainda assim, a defesa firme do Schalke e uma defesa brilhante com a ponta dos dedos de Karius para impedir Kane garantiram aos mandantes um ponto conquistado com muita luta na estreia.
- Getty Images Sport
Goleiro exalta o espírito de equipe
Uma atuação inspirada do goleiro de 33 anos completou um verdadeiro arco de redenção depois de ter considerado se aposentar precocemente após passagens difíceis no cenário europeu. Como citado pela Bundesliga, Karius disse: "Foi ótimo para mim. Eu só precisava gritar para seguir em frente, subir, recuar. Muito mérito para os caras pelo que fizeram. Eles afastaram muita coisa e tornaram as coisas incrivelmente difíceis para o Bayern. Os caras realmente trabalharam duro até não conseguirem mais. Todos hoje podem se orgulhar da atuação."
Sequência histórica de gols chega ao fim
O empate sem gols na Veltins-Arena colocou fim à notável sequência do Bayern de marcar em 59 jogos oficiais consecutivos, que vinha desde julho de 2025. Esse jejum também tirou os atuais campeões da liderança da Bundesliga pela primeira vez em 67 rodadas. Neuer não hesitou em elogiar o goleiro adversário: "Loris Karius foi muito bem e com certeza foi a escolha certa para Homem do Jogo. Tivemos três grandes chances que ele defendeu. Isso foi definitivamente fundamental para não termos vencido esta partida."
- AFP
Gigantes encaram teste continental
O time de Kompany precisa melhorar rapidamente a pontaria antes da estreia na fase de liga da Champions League nesta quinta-feira em casa contra a equipe norueguesa Bodo/Glimt. Os compromissos domésticos recomeçam com uma viagem para enfrentar o novato da Bundesliga Elversberg em 13 de setembro, enquanto o Bayern busca retomar a liderança. Para o Schalke, provar sua solidez defensiva contra a elite da Alemanha representa um enorme impulso psicológico para sua luta contra o rebaixamento.
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