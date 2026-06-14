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Manuel Neuer é titular da Alemanha na estreia na Copa do Mundo; o goleiro do Bayern, de 40 anos, volta a jogar pela primeira vez desde a Euro 2024
Nagelsmann confirma a titularidade
Nagelsmann pôs fim às especulações em torno da sua hierarquia de goleiros ao confirmar que Neuer será titular contra Curaçao no domingo. O ícone do Bayern de Munique, de 40 anos, se recuperou de uma lesão recente na panturrilha que o impediu de participar dos amistosos de preparação contra a Finlândia e os Estados Unidos, abrindo caminho para que ele reconquiste sua vaga entre os postes.
Em entrevista coletiva pré-jogo em Houston, o técnico de 38 anos deu uma atualização positiva sobre a condição física de todo o elenco. “Todos os jogadores estão em forma e Manu será titular”, anunciou o técnico na coletiva, observando também que Nathaniel Brown e Jamal Musiala também devem integrar o time titular na estreia do Grupo E.
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Um grande retorno do veterano
A partida no Houston Stadium marca um marco significativo para Neuer, representando sua primeira atuação pela seleção nacional em 710 dias. Sua última partida pela Alemanha ocorreu durante a derrota nas quartas de final da Euro 2024 para a Espanha, após a qual ele inicialmente se afastou do futebol internacional, antes de ser convencido a retornar para uma última tentativa de conquistar a glória mundial.
Apesar da idade, Neuer continua sendo uma figura essencial tanto para o clube quanto para a seleção. Ele desempenhou um papel fundamental na conquista do título da Bundesliga pelo Bayern de Munique e na campanha do time até as semifinais da Liga dos Campeões na última temporada. Ao entrar em campo no domingo, ele consolidará ainda mais seu legado como um dos maiores goleiros da história do futebol, desafiando as expectativas ao permanecer como o número um da Alemanha bem depois dos 40 anos.
Klopp esclarece comentários sobre Musiala
Embora o retorno de Neuer seja a notícia principal, a convocação de Musiala continua sendo motivo de discussão após os recentes debates táticos. O ex-técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, viu-se no centro de uma pequena polêmica após sugerir que Deniz Undav poderia ser uma opção mais adequada para certas situações, mas desde então esclareceu que isso não foi uma crítica ao jovem atacante do Bayern.
"Fomos informados de que isso foi discutido um pouco. Lido com pessoas em posições de liderança há 25 anos. E o que você diz é importante, mas muito mais importante é o que a pessoa a quem você está falando entende”, afirmou Klopp. “Queremos que o garoto recupere rapidamente a confiança em si mesmo. E, claro, esse não é o caso no momento. Ele jogou muito pouco para isso.”
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Atenção às seleções estreantes na Copa do Mundo
A Alemanha chega ao torneio como grande favorita contra Curaçao, que participa de sua primeira Copa do Mundo. No entanto, Nagelsmann alertou sua equipe contra qualquer complacência, observando que adversários que não têm nada a perder podem ser os mais perigosos. O técnico alemão espera uma dura batalha tática contra a seleção caribenha, comandada pelo experiente Dick Advocaat.
“Nunca se ganha uma partida só por ser o favorito. Só venceremos se tivermos um desempenho perfeito”, explicou Nagelsmann. Ele acrescentou ainda: “O mais importante na primeira partida de um grande torneio são os três pontos. É claro que queremos fazer um bom jogo, mas a vitória é o mais importante para a confiança.”