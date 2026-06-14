Manuel Neuer é titular da Alemanha na estreia na Copa do Mundo; o goleiro do Bayern, de 40 anos, volta a jogar pela primeira vez desde a Euro 2024

Nagelsmann pôs fim às especulações em torno da sua hierarquia de goleiros ao confirmar que Neuer será titular contra Curaçao no domingo. O ícone do Bayern de Munique, de 40 anos, se recuperou de uma lesão recente na panturrilha que o impediu de participar dos amistosos de preparação contra a Finlândia e os Estados Unidos, abrindo caminho para que ele reconquiste sua vaga entre os postes.

Em entrevista coletiva pré-jogo em Houston, o técnico de 38 anos deu uma atualização positiva sobre a condição física de todo o elenco. “Todos os jogadores estão em forma e Manu será titular”, anunciou o técnico na coletiva, observando também que Nathaniel Brown e Jamal Musiala também devem integrar o time titular na estreia do Grupo E.