Kompany revelou que Neuer não está disponível para ser escalado após sofrer um problema no pé durante o empate por 2 a 2 com o Augsburg, no fim de semana. O experiente goleiro, que recentemente foi criticado por sua participação no gol sofrido mais rápido da história da Bundesliga, não conseguiu participar dos últimos treinos antes da viagem à Noruega para o compromisso europeu. A lesão impede Neuer de fazer sua 163ª partida na competição, deixando-o pouco atrás dos recordes de Iker Casillas e Cristiano Ronaldo.

“Manuel não pode treinar hoje. Ele sentiu algo no pé. Então isso responde rapidamente à pergunta sobre quem estará no gol amanhã. Sou bemos depois do jogo contra o Augsburg que ele havia sentido algo. Nunca se sabe quanto tempo vai levar, mas, como ele não conseguiu treinar ontem nem hoje, não faz sentido correr riscos desnecessários. Não sei se ele estará entre os relacionados amanhã. Vai ser titular? Muito provavelmente não. Depois, veremos”, explicou Kompany, segundo o Kicker.