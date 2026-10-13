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Manuel Neuer desfalca o Bayern de Munique contra o Viking na Champions League, e Vincent Kompany recorre a Jonas Urbig em meio à repercussão de falha contra o Augsburg
Kompany confirma revés de Neuer por lesão
Kompany revelou que Neuer não está disponível para ser escalado após sofrer um problema no pé durante o empate por 2 a 2 com o Augsburg, no fim de semana. O experiente goleiro, que recentemente foi criticado por sua participação no gol sofrido mais rápido da história da Bundesliga, não conseguiu participar dos últimos treinos antes da viagem à Noruega para o compromisso europeu. A lesão impede Neuer de fazer sua 163ª partida na competição, deixando-o pouco atrás dos recordes de Iker Casillas e Cristiano Ronaldo.
“Manuel não pode treinar hoje. Ele sentiu algo no pé. Então isso responde rapidamente à pergunta sobre quem estará no gol amanhã. Sou bemos depois do jogo contra o Augsburg que ele havia sentido algo. Nunca se sabe quanto tempo vai levar, mas, como ele não conseguiu treinar ontem nem hoje, não faz sentido correr riscos desnecessários. Não sei se ele estará entre os relacionados amanhã. Vai ser titular? Muito provavelmente não. Depois, veremos”, explicou Kompany, segundo o Kicker.
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Segurança vem em primeiro lugar para o goleiro veterano
O técnico belga enfatizou que a decisão de poupar o jogador de 40 anos foi inteiramente preventiva, para evitar que seu problema físico se agravasse. Embora a expectativa inicial fosse de que Neuer pudesse treinar com o elenco, o desconforto persistente levou a comissão técnica a reconsiderar e adotar uma postura mais cautelosa. Kompany ressaltou que o clube não correrá nenhum risco e confirmou que não apressará o retorno de Manu aos gramados até que ele se sinta totalmente bem e esteja 100%.
“Manu está aqui por causa da forma como a situação evoluiu. Achávamos que ele poderia treinar hoje. Não quero chamar isso de lesão, mas, quando você sente algo e isso não melhora, chega um momento em que percebe que precisamos fazer alguma coisa. E faremos isso sem correr nenhum risco se ele não estiver se sentindo 100%”, acrescentou.
Urbig pronto para ganhar destaque
Com Neuer fora, Urbig está preparado para fazer sua terceira partida na temporada pelo Bayern de Munique. O jovem goleiro teve uma ascensão rápida recentemente e estreou pela seleção principal durante a pausa para jogos internacionais. Sua presença entre os titulares para o confronto com o Viking FK é vista como um marco importante em sua evolução desde que chegou ao clube vindo do Koln. A comissão técnica confia plenamente em sua capacidade de atuar em uma partida importante.
Kompany elogiou a evolução do jovem sob sua orientação na Baviera. “Estamos no caminho certo. Ele teve os minutos que queríamos dar a ele para seu desenvolvimento. Disputou uma final de copa e vários jogos da Champions League. Sua convocação atual para a seleção é resultado direto dessa evolução. E cada minuto contribui para seu desenvolvimento”, afirmou o treinador.
- AFP
Musiala aumenta a lista de lesionados do Bayern de Munique
Neuer não é o único desfalque de peso para a viagem à SR-Bank Arena, já que Jamal Musiala também segue no departamento médico. O meia está afastado por uma lesão na coxa, o que reduz ainda mais as opções da comissão técnica. Sem dois de seus jogadores mais influentes, o restante do elenco terá de assumir mais responsabilidade diante de um Viking que demonstrou confiança para enfrentar um ataque liderado por Harry Kane, em vez de Erling Haaland.
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