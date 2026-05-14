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Manuel Neuer de volta à seleção alemã? Julian Nagelsmann dá uma forte indicação de que o goleiro do Bayern de Munique poderia sair da aposentadoria para disputar a Copa do Mundo
Um retorno lendário?
A possibilidade de Neuer voltar a defender a baliza da Alemanha passou de especulação para realidade. De acordo com a Sky Sport, o campeão da Copa do Mundo de 2014 foi oficialmente inscrito na lista preliminar de 55 jogadores da DFB enviada à FIFA. Essa lista é um requisito obrigatório, já que apenas os jogadores nela incluídos podem ser selecionados para a lista final do torneio.
Neuer, que disputou 124 partidas pela seleção antes de se afastar da equipe após a Euro 2024, teria mantido conversas particulares com o técnico Nagelsmann. O foco dessas conversas gira em torno do retorno de Neuer não apenas como membro da equipe, mas como goleiro titular para o torneio na América do Norte.
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Desempenho em relação à idade
Apesar de ter 40 anos, o desempenho consistente e de alto nível de Neuer pelo Bayern nesta temporada silenciou os céticos e reacendeu o debate sobre a hierarquia dos goleiros da Alemanha. O presidente do Bayern, Herbert Hainer, falando durante a final da DFB-Pokal Feminina na quinta-feira, elogiou a longevidade do veterano: “Vimos nos jogos recentes que Neuer continua sendo um goleiro excepcional aos 40 anos. Fico sempre feliz quando os melhores jogadores estão na Copa do Mundo.”
Hainer enfatizou que, embora o clube apoie a decisão, a decisão final cabe inteiramente ao jogador e ao técnico da seleção. Além de seu possível retorno à seleção, espera-se que Neuer renove seu contrato com o Bayern de Munique por mais um ano.
A decisão final sobre a seleção alemã está se aproximando
Espera-se que uma decisão final sobre se Neuer realmente viajará para o torneio seja tomada nos próximos dias. Nagelsmann deve anunciar sua convocação definitiva para a Copa do Mundo em 21 de maio, data que serve como prazo final para esclarecer a situação da posição de goleiro. Até lá, a inclusão na lista de 55 jogadores continua sendo o indício mais forte até o momento de que uma reviravolta está prestes a acontecer.
Caso Neuer seja incluído na seleção final, isso marcaria um dos retornos internacionais de maior destaque na história do futebol alemão. Após 124 partidas e uma década de domínio, o cenário está pronto para que o famoso goleiro-líbero possa adicionar um capítulo final à sua lendária carreira internacional em busca de um segundo título mundial.
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Dupla alegria para Neuer?
Neuer conquistou seu 13º título da Bundesliga nesta temporada, consolidando ainda mais seu legado no gigante bávaro. O experiente goleiro também levou o Bayern de Munique às semifinais da Liga dos Campeões, antes de a equipe ser eliminada pelo atual campeão, o Paris Saint-Germain, que enfrentará o Arsenal na final.
Neuer ainda pode adicionar mais troféus à sua coleção nesta temporada caso o Bayern vença o Stuttgart na final da DFB-Pokal, em 23 de maio.