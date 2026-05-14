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Manuel Neuer de volta à seleção alemã? Julian Nagelsmann dá uma forte indicação de que o goleiro do Bayern de Munique poderia sair da aposentadoria para disputar a Copa do Mundo

M. Neuer
Copa do Mundo
Alemanha
Bayern de Munique
Bundesliga

A lenda do Bayern de Munique, Manuel Neuer, está cada vez mais perto de um retorno sensacional à seleção nacional, após ter sido incluído na lista preliminar de 55 jogadores da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026. Apesar de ter se aposentado da seleção após a Euro 2024, o goleiro de 40 anos manteve conversas concretas com Julian Nagelsmann sobre um retorno como titular da seleção, com uma decisão final prevista antes do anúncio oficial da lista, em 21 de maio.

  • Um retorno lendário?

    A possibilidade de Neuer voltar a defender a baliza da Alemanha passou de especulação para realidade. De acordo com a Sky Sport, o campeão da Copa do Mundo de 2014 foi oficialmente inscrito na lista preliminar de 55 jogadores da DFB enviada à FIFA. Essa lista é um requisito obrigatório, já que apenas os jogadores nela incluídos podem ser selecionados para a lista final do torneio.

    Neuer, que disputou 124 partidas pela seleção antes de se afastar da equipe após a Euro 2024, teria mantido conversas particulares com o técnico Nagelsmann. O foco dessas conversas gira em torno do retorno de Neuer não apenas como membro da equipe, mas como goleiro titular para o torneio na América do Norte.

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  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Desempenho em relação à idade

    Apesar de ter 40 anos, o desempenho consistente e de alto nível de Neuer pelo Bayern nesta temporada silenciou os céticos e reacendeu o debate sobre a hierarquia dos goleiros da Alemanha. O presidente do Bayern, Herbert Hainer, falando durante a final da DFB-Pokal Feminina na quinta-feira, elogiou a longevidade do veterano: “Vimos nos jogos recentes que Neuer continua sendo um goleiro excepcional aos 40 anos. Fico sempre feliz quando os melhores jogadores estão na Copa do Mundo.”

    Hainer enfatizou que, embora o clube apoie a decisão, a decisão final cabe inteiramente ao jogador e ao técnico da seleção. Além de seu possível retorno à seleção, espera-se que Neuer renove seu contrato com o Bayern de Munique por mais um ano.

  • A decisão final sobre a seleção alemã está se aproximando

    Espera-se que uma decisão final sobre se Neuer realmente viajará para o torneio seja tomada nos próximos dias. Nagelsmann deve anunciar sua convocação definitiva para a Copa do Mundo em 21 de maio, data que serve como prazo final para esclarecer a situação da posição de goleiro. Até lá, a inclusão na lista de 55 jogadores continua sendo o indício mais forte até o momento de que uma reviravolta está prestes a acontecer.

    Caso Neuer seja incluído na seleção final, isso marcaria um dos retornos internacionais de maior destaque na história do futebol alemão. Após 124 partidas e uma década de domínio, o cenário está pronto para que o famoso goleiro-líbero possa adicionar um capítulo final à sua lendária carreira internacional em busca de um segundo título mundial.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Dupla alegria para Neuer?

    Neuer conquistou seu 13º título da Bundesliga nesta temporada, consolidando ainda mais seu legado no gigante bávaro. O experiente goleiro também levou o Bayern de Munique às semifinais da Liga dos Campeões, antes de a equipe ser eliminada pelo atual campeão, o Paris Saint-Germain, que enfrentará o Arsenal na final.

    Neuer ainda pode adicionar mais troféus à sua coleção nesta temporada caso o Bayern vença o Stuttgart na final da DFB-Pokal, em 23 de maio.

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