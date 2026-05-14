Manuel Neuer de volta à seleção alemã? Julian Nagelsmann dá uma forte indicação de que o goleiro do Bayern de Munique poderia sair da aposentadoria para disputar a Copa do Mundo

A possibilidade de Neuer voltar a defender a baliza da Alemanha passou de especulação para realidade. De acordo com a Sky Sport, o campeão da Copa do Mundo de 2014 foi oficialmente inscrito na lista preliminar de 55 jogadores da DFB enviada à FIFA. Essa lista é um requisito obrigatório, já que apenas os jogadores nela incluídos podem ser selecionados para a lista final do torneio.

Neuer, que disputou 124 partidas pela seleção antes de se afastar da equipe após a Euro 2024, teria mantido conversas particulares com o técnico Nagelsmann. O foco dessas conversas gira em torno do retorno de Neuer não apenas como membro da equipe, mas como goleiro titular para o torneio na América do Norte.