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Manuel Neuer confirma que se aposentará da seleção alemã novamente após a Copa do Mundo de 2026, na tentativa de encerrar a carreira com o segundo título mundial
Um capítulo final na carreira internacional do número 1 da Alemanha
O ícone do Bayern de Munique, de 40 anos, já havia pendurado as luvas na seleção alemã após a Euro 2024, mas foi convencido a voltar ao time após mostrar sua forma de sempre no clube.
Em entrevista coletiva, Neuer explicou os motivos por trás de sua aposentadoria inicial. “Eu me afastei em 2024 por um bom motivo, depois de uma boa Eurocopa em casa. Para mim, foi a decisão certa. Parecia certo”, disse ele aos repórteres. “Teria sido um fardo esportivo muito grande para mim (continuar jogando pela seleção) nos últimos dois anos.”
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O caminho claro para a aposentadoria
Apesar de ter voltado com sucesso ao time titular sob o comando de Nagelsmann, Neuer está convicto de que não haverá mais reviravoltas em relação ao seu futuro. Ele está animado com sua quinta participação consecutiva na Copa do Mundo, mas já se prepara para a vida após a seleção nacional, assim que o torneio nos Estados Unidos, Canadá e México chegar ao fim.
Neuer foi enfático sobre seus planos, afirmando: “Para mim, está claro que este é meu último torneio. Não pretendo estar lá daqui a dois anos para a próxima Eurocopa. Nos últimos dias, tenho lidado com o fato de que estes são os últimos jogos pela Alemanha. Mas quero focar em todos os jogos e não em nenhuma camisa de despedida.”
Gerenciamento da hierarquia dos goleiros
O retorno de Neuer levou Oliver Baumann de volta ao banco, apesar de o goleiro do Hoffenheim ter sido apontado como titular do torneio durante a ausência de Neuer. No entanto, o experiente goleiro insiste que não há atritos dentro do grupo após sua atuação na vitória por 7 a 1 na estreia contra Curaçao, que marcou sua primeira partida pela Alemanha em dois anos.
“Trabalhamos juntos com o Oliver. Apoiamos uns aos outros e treinamos pela equipe. Depois de nos reunirmos, discutimos as coisas e conversamos sobre como tudo aconteceu (com o meu retorno)”, explicou Neuer. Esse ambiente de colaboração é considerado vital, já que a Alemanha busca afastar os fantasmas das recentes eliminações na fase de grupos em 2018 e 2022.
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Em busca de seu segundo título da Copa do Mundo
Enquanto a Alemanha se prepara para enfrentar a Costa do Marfim no sábado, Neuer está focado na tarefa imediata de garantir uma vaga nas oitavas de final. Uma vitória garantiria a classificação com uma partida de antecedência, permitindo que o experiente goleiro sonhe em se tornar o primeiro jogador alemão da história a conquistar duas Copas do Mundo.
“Esse é o nosso objetivo. Temos tudo nas nossas mãos. Não queremos olhar para trás, para as Copas do Mundo passadas”, disse Neuer. “A equipe não se preocupa com isso. Olhamos para o próximo passo, e o próximo passo é a Costa do Marfim. Nos classificarmos após o segundo jogo seria especial e nos permitiria olhar um pouco mais adiante. É um presente absoluto estar aqui novamente. Seria muito especial conseguir isso pela segunda vez, mas se eu não visse a chance de que poderíamos conseguir, não estaria sentado aqui.”