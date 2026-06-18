Manuel Neuer confirma que se aposentará da seleção alemã novamente após a Copa do Mundo de 2026, na tentativa de encerrar a carreira com o segundo título mundial

Apesar de ter voltado com sucesso ao time titular sob o comando de Nagelsmann, Neuer está convicto de que não haverá mais reviravoltas em relação ao seu futuro. Ele está animado com sua quinta participação consecutiva na Copa do Mundo, mas já se prepara para a vida após a seleção nacional, assim que o torneio nos Estados Unidos, Canadá e México chegar ao fim.

Neuer foi enfático sobre seus planos, afirmando: “Para mim, está claro que este é meu último torneio. Não pretendo estar lá daqui a dois anos para a próxima Eurocopa. Nos últimos dias, tenho lidado com o fato de que estes são os últimos jogos pela Alemanha. Mas quero focar em todos os jogos e não em nenhuma camisa de despedida.”