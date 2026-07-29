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Manuel Neuer confirma que planeja se aposentar ao fim da temporada 2026-27, enquanto o ídolo do Bayern de Munique busca encerrar a carreira com seu terceiro título da Liga dos Campeões
Neuer se prepara para a dança final em Munique
Neuer revelou que a temporada 2026-27 provavelmente será sua última campanha como jogador profissional. Depois de assinar recentemente uma renovação de contrato de um ano na Allianz Arena, o ícone de 40 anos aproveitou o período de pré-temporada do clube em Tegernsee para esclarecer seus planos para o futuro.
"Eu não jogo as partidas só para dizer: 'Este é meu último jogo'", disse Neuer aos repórteres. "Não importa se esta pode ter sido minha última vez em um estádio ou em outro, veremos. Certamente parece muito que vou me aposentar."
- (C)Getty Images
Em busca de um terceiro título da Champions League
Apesar da aposentadoria que se aproxima, Neuer continua tão competitivo como sempre, com os olhos firmemente voltados para a glória europeia. O experiente goleiro já conquistou duas medalhas de campeão da Champions League durante sua passagem pelo Bayern, e a motivação para garantir uma terceira segue sendo a força motriz por trás de seu trabalho diário. A última temporada terminou em frustração com a eliminação na semifinal para o Paris Saint-Germain, mas Neuer acredita que o elenco atual é mais do que capaz de voltar ao topo do futebol europeu antes de finalmente encerrar a carreira.
"Nossos objetivos são todos os objetivos que podemos alcançar", explicou Neuer, que conquistou na última temporada seu 13º título da Bundesliga, igualando o recorde. "Sempre dissemos ao longo da última temporada que cada jogo é o mais importante. Essa é a mentalidade que vamos levar para esta temporada também, queremos vencer todos. Acho que fizemos uma boa temporada e que, com este time, temos potencial para vencer todos e alcançar todos os nossos objetivos."
Orientando a próxima geração no Allianz
Enquanto Neuer se concentra no próprio desempenho, ele também está atento ao legado que deixará. O clube já iniciou o processo de identificação de um sucessor, com o jovem talento Jonas Urbig visto como um potencial herdeiro do trono. Neuer assumiu o papel de mentor, trabalhando de perto com os goleiros mais jovens para garantir que a transição, quando finalmente acontecer, seja a mais tranquila possível.
"Vamos apoiar uns aos outros; temos um grupo de goleiros forte, incluindo Ulle [Sven Ulreich] e os goleiros jovens", afirmou Neuer. "O importante é que ajudemos uns aos outros, que nos incentivemos e que possamos sempre dar o nosso melhor para a equipe no gol."
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Um legado que redefiniu a posição de goleiro
Quando Neuer finalmente se aposentar, deixará um legado que poucos podem igualar. Desde que chegou ao Bayern vindo do Schalke no verão de 2011, ele fez 545 partidas pelo clube e transformou a forma como o mundo vê a posição de goleiro. Sua capacidade de atuar como um décimo primeiro jogador de linha, cobrindo o espaço às costas de uma linha defensiva alta e iniciando ataques com passes precisos, mudou de forma fundamental as táticas do futebol moderno. Ele venceu a Copa do Mundo com a Alemanha em 2014, mas teve um fim doloroso de carreira na seleção, já que a Alemanha foi eliminada na fase de 32 avos de final na edição de 2026.
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