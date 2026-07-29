Apesar da aposentadoria que se aproxima, Neuer continua tão competitivo como sempre, com os olhos firmemente voltados para a glória europeia. O experiente goleiro já conquistou duas medalhas de campeão da Champions League durante sua passagem pelo Bayern, e a motivação para garantir uma terceira segue sendo a força motriz por trás de seu trabalho diário. A última temporada terminou em frustração com a eliminação na semifinal para o Paris Saint-Germain, mas Neuer acredita que o elenco atual é mais do que capaz de voltar ao topo do futebol europeu antes de finalmente encerrar a carreira.

"Nossos objetivos são todos os objetivos que podemos alcançar", explicou Neuer, que conquistou na última temporada seu 13º título da Bundesliga, igualando o recorde. "Sempre dissemos ao longo da última temporada que cada jogo é o mais importante. Essa é a mentalidade que vamos levar para esta temporada também, queremos vencer todos. Acho que fizemos uma boa temporada e que, com este time, temos potencial para vencer todos e alcançar todos os nossos objetivos."