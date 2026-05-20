Manuel Neuer como “um elemento de discórdia na equipe”? Graves acusações contra Julian Nagelsmann devido à espetacular volta à seleção para a Copa do Mundo

Na opinião dele, “uma nova convocação de Neuer poderia criar uma divisão na equipe”: “Tenho quase certeza de que, entre os jogadores que não são do Bayern, há muitos defensores de Baumann. Mas não podemos nos dar ao luxo de ter mais agitação”, disse o comentarista de TV de 52 anos.

Inicialmente, Nagelsmann havia sempre demonstrado confiança em Oliver Baumann nas últimas semanas e meses e reiterado que o goleiro do TSG Hoffenheim iria para a Copa do Mundo como titular. Mas como Neuer teve um desempenho excepcional, especialmente na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, aumentaram as especulações e rumores sobre um possível retorno do icônico goleiro, que havia se aposentado após a Eurocopa em casa.

Pelo menos de acordo com a Sport Bild, o risco de uma divisão evocada por Hamann, impulsionada pelo retorno de Neuer à seleção alemã, seria relativamente baixo. Pois não apenas os jogadores-líderes do FC Bayern teriam se manifestado a favor do retorno do goleiro de 40 anos junto a Nagelsmann, mas também alguns jogadores-chave da seleção nacional que não atuam pelo clube recordista de títulos.