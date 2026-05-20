Quando o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, anunciar na quinta-feira (13h) a lista oficial de convocados para a próxima Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México, é quase certo que o nome de Manuel Neuer estará presente. E isso, por sua vez, não vai agradar a Dietmar Hamann. O sempre crítico ex-jogador da seleção alemã vê no próximo retorno do goleiro de 40 anos do FC Bayern, após dois anos de ausência, um grande “perigo”, como deixou claro em entrevista à Absolut Fußball.
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Manuel Neuer como “um elemento de discórdia na equipe”? Graves acusações contra Julian Nagelsmann devido à espetacular volta à seleção para a Copa do Mundo
Na opinião dele, “uma nova convocação de Neuer poderia criar uma divisão na equipe”: “Tenho quase certeza de que, entre os jogadores que não são do Bayern, há muitos defensores de Baumann. Mas não podemos nos dar ao luxo de ter mais agitação”, disse o comentarista de TV de 52 anos.
Inicialmente, Nagelsmann havia sempre demonstrado confiança em Oliver Baumann nas últimas semanas e meses e reiterado que o goleiro do TSG Hoffenheim iria para a Copa do Mundo como titular. Mas como Neuer teve um desempenho excepcional, especialmente na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, aumentaram as especulações e rumores sobre um possível retorno do icônico goleiro, que havia se aposentado após a Eurocopa em casa.
Pelo menos de acordo com a Sport Bild, o risco de uma divisão evocada por Hamann, impulsionada pelo retorno de Neuer à seleção alemã, seria relativamente baixo. Pois não apenas os jogadores-líderes do FC Bayern teriam se manifestado a favor do retorno do goleiro de 40 anos junto a Nagelsmann, mas também alguns jogadores-chave da seleção nacional que não atuam pelo clube recordista de títulos.
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Manuel Neuer prestes a retornar à seleção alemã: Hamann relembra o erro contra o Real Madrid
No sábado, veio a grande bomba, quando a Sky noticiou que Nagelsmann e Neuer haviam realmente chegado a um acordo para o retorno ao torneio — apesar de todas as promessas feitas por Nagelsmann a Baumann. Uma decisão que Hamann não consegue entender, especialmente tendo em vista o passado recente de Neuer na seleção nacional e duas falhas bastante notáveis na partida de volta das quartas de final contra o Real.
“Ele teve participação decisiva na nossa eliminação precoce na Rússia e no Catar”, criticou Hamann: “Sim, Neuer defendeu bem nesta temporada. Mas ele também falhou na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real. Não se pode esquecer disso.” Além disso, ele disse estar “longe de afirmar que ele definitivamente terá um desempenho acima da média no torneio”.
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A espera de Nagelsmann por ter Stegen foi em vão: Max Kruse expressa uma suspeita polêmica
Além de Hamann, Max Kruse, outro ex-jogador da seleção, criticou abertamente a decisão de Nagelsmann de trazer Neuer de volta como titular e rebaixar Baumann na reta final para a Copa do Mundo. “Para mim, é totalmente inaceitável reabrir essa questão na última rodada”, disse Kruse em uma transmissão ao vivo no Twitch, além de expressar uma suspeita polêmica.
Na opinião dele, Nagelsmann não teria considerado seriamente Baumann como titular na Copa do Mundo, mas sim esperado pela recuperação de Marc-André ter Stegen. Ao goleiro do FC Barcelona, atormentado por lesões, Nagelsmann havia praticamente garantido a vaga de titular para a Copa do Mundo após a aposentadoria de Neuer, mas então a situação do jogador de 34 anos mudou de forma dramática.
Primeiro, ele rompeu o tendão patelar; depois, perdeu a vaga de titular no Barça e passou por uma cirurgia nas costas. Para ter mais tempo de jogo, ele foi emprestado ao FC Girona no meio do ano. No entanto, após apenas duas atuações convincentes, veio a próxima notícia desanimadora: ter Stegen sofreu uma grave lesão na coxa e precisou passar pela faca novamente. Desde o final de janeiro, ele não joga mais e, portanto, vai perder a Copa do Mundo.
“O que eu pessoalmente acredito é que Julian Nagelsmann simplesmente esperou para ver se Marc-André ter Stegen ficaria em forma. Mas não foi o caso. E por isso ele decidiu levar Manuel Neuer”, especulou Kruse.
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Urbig e Nübel completam o quarteto de goleiros de Nagelsmann para a Copa do Mundo
Apesar de ter sido preterido pouco antes da fase final da Copa do Mundo, Baumann teria se mostrado extremamente decepcionado com Nagelsmann, mas teria sinalizado sua disponibilidade como reserva de Neuer, que também tem sido propenso a lesões nesta temporada.
A participação de Neuer na final da Copa da Alemanha no próximo sábado contra o VfB Stuttgart continua incerta devido a uma nova lesão na panturrilha, sofrida na última partida da Bundesliga contra o 1. FC Köln. Já anteriormente, o goleiro havia sido prejudicado por três pequenas lesões musculares na panturrilha ao longo da temporada.
Neuer foi substituído por Jonas Urbig, que, segundo relatos coincidentes da mídia, também viajará para a Copa do Mundo, mas apenas na função de parceiro de treino. A terceira vaga no elenco de goleiros deve ficar com Alexander Nübel, do VfB Stuttgart.