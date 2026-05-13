Manuel Neuer chega a um “acordo total” sobre a renovação de contrato com o Bayern de Munique, com o goleiro de 40 anos aceitando uma redução salarial

A longa saga sobre o futuro de Neuer finalmente chegou ao fim. De acordo com a Sky Germany, o campeão da Copa do Mundo chegou a um “acordo total” para renovar seu contrato com o Bayern de Munique até 30 de junho de 2027. A notícia é um grande alívio para a diretoria do clube, que estava empenhada em manter o capitão por mais uma temporada.

A renovação deve ser finalizada antes do último jogo em casa do clube na temporada da Bundesliga, contra o FC Colônia, neste sábado. Tendo chegado ao clube vindo do Schalke em 2011, Neuer se estabeleceu como indiscutivelmente o maior goleiro da história do clube, e este último acordo permite que ele busque ainda mais recordes no crepúsculo de sua carreira.