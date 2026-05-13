Getty Images
Traduzido por
Manuel Neuer chega a um “acordo total” sobre a renovação de contrato com o Bayern de Munique, com o goleiro de 40 anos aceitando uma redução salarial
Lenda garante futuro na Allianz Arena
A longa saga sobre o futuro de Neuer finalmente chegou ao fim. De acordo com a Sky Germany, o campeão da Copa do Mundo chegou a um “acordo total” para renovar seu contrato com o Bayern de Munique até 30 de junho de 2027. A notícia é um grande alívio para a diretoria do clube, que estava empenhada em manter o capitão por mais uma temporada.
A renovação deve ser finalizada antes do último jogo em casa do clube na temporada da Bundesliga, contra o FC Colônia, neste sábado. Tendo chegado ao clube vindo do Schalke em 2011, Neuer se estabeleceu como indiscutivelmente o maior goleiro da história do clube, e este último acordo permite que ele busque ainda mais recordes no crepúsculo de sua carreira.
- Getty Images
Sacrifício financeiro para o veterano
Embora o Bayern estivesse empenhado em manter seu goleiro titular, uma parte fundamental das negociações envolveu uma redução significativa em seu salário-base. Atualmente, o jogador de 40 anos ganha cerca de 20 milhões de euros brutos por ano, incluindo bônus. No entanto, nos novos termos, ele aceitará uma redução salarial para ajudar o clube a administrar sua folha de pagamento geral.
Esse ajuste financeiro segue uma estratégia semelhante à utilizada em outras renovações recentes, já que o clube busca manter flexibilidade no mercado de transferências. Ao aceitar um salário fixo menor, Neuer demonstrou seu compromisso com o projeto de longo prazo do clube, garantindo ao mesmo tempo que continuará sendo um membro fundamental do time titular por pelo menos mais uma temporada.
Planejamento sucessório com Jonas Urbig
A renovação do contrato de Neuer não significa que o Bayern esteja ignorando o futuro. Um elemento central da estratégia do clube envolve o desenvolvimento de Jonas Urbig, cada vez mais visto como o herdeiro do trono de Neuer. O jogador de 22 anos continuará como segundo goleiro na próxima temporada, mas recebeu a promessa de disputar mais partidas do que as 21 que atuou até agora nesta temporada.
A comissão técnica do Bayern está determinada a integrar Urbig com mais frequência para garantir uma transição tranquila quando Neuer eventualmente decidir pendurar as luvas. Além disso, o clube pretende manter o experiente reserva Sven Ulreich, enquanto jovens promessas como Leonard Prescott devem ser emprestadas ou integradas ao time de reservas para continuarem seu desenvolvimento.
- Getty Images Sport
Um legado histórico continua
O impacto de Neuer durante seus 15 anos em Munique é incomparável. Ao longo de sua trajetória, ele conquistou 13 títulos da Bundesliga e duas Ligas dos Campeões, tornando-se o rosto da era de ouro moderna do clube. Apesar da idade, seu nível de desempenho continua alto, e sua presença ainda é considerada essencial pela diretoria do clube e por figuras influentes.
Ao prolongar sua permanência até 2027, Neuer terá a oportunidade de ultrapassar as 600 partidas pelo clube, consolidando ainda mais seu lugar nos livros de história. Com o acordo agora assinado, os torcedores podem esperar ver o melhor goleiro-líbero continuar seu domínio na Allianz Arena por pelo menos mais uma temporada.