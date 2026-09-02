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Manuel Angel segue dupla do Real Madrid rumo ao Fulham, enquanto Alvaro Arbeloa conclui sua terceira investida no Bernabéu
Meio-campista acerta transferência para o Fulham
O Fulham concluiu a contratação em definitivo de Angel, do Madrid, em um acordo de £3 milhões, com os gigantes espanhóis mantendo uma cláusula de 50% sobre uma futura venda. O meio-campista de 22 anos assinou contrato de três anos em Craven Cottage, seguindo Gonzalo Garcia e Cesar Palacios ao se reunir com o ex-treinador do Real Madrid Arbeloa. A chegada do ex-internacional das categorias de base da Espanha representa um movimento astuto para reforçar a profundidade do meio-campo do Fulham.
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Angel saboreia o desafio em Londres
Em entrevista ao site oficial do Fulham após sua transferência para o futebol inglês, Angel expressou sua empolgação: "É uma sensação incrível ter assinado com um clube tão lendário como o Fulham, o mais antigo de Londres, e competir em uma liga como a Premier League, onde todo jogador sonha em atuar em algum momento da carreira. Também estou ansioso para vivenciar a paixão dos torcedores e, em particular, da nossa própria torcida em Craven Cottage."
Campanha de reforços fortalece o elenco
Ao lado de Angel, o Fulham garantiu o meio-campista sueco Hugo Larsson, vindo do Eintracht Frankfurt, por um empréstimo inicial com obrigação de compra por £ 18,3 milhões no próximo verão. A defesa também foi reforçada com a chegada do zagueiro austríaco David Affengruber, vindo do Elche, em um contrato de quatro anos com opção por mais um. A chegada de talentos internacionais já estabelecidos reforça a ambição agressiva do clube de montar um elenco competitivo para a primeira divisão.
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Arbeloa mira os primeiros pontos
O Fulham recebe o rival londrino Crystal Palace em Craven Cottage no sábado para seu terceiro compromisso na Premier League nesta campanha. O time de Arbeloa está ansioso para conquistar seus primeiros pontos depois de sofrer derrotas consecutivas para Chelsea e Sunderland. O clássico oferece uma chance imediata para os novos reforços do clube se firmarem e ajudarem o Fulham a sair da zona de perigo.
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