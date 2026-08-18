Getty Images Sport
Traduzido por
Manuel Akanji aposta que John Stones vai brilhar na Inter, enquanto a estrela suíça revela missão pessoal para ajudar o ex-jogador do Manchester City
Stones é apontado como capaz de dominar as táticas italianas
A transição da Premier League para a Serie A exige uma adaptação tática afiada, especialmente ao entrar no sistema preferido de Cristian Chivu. Stones já causou impacto, marcando em um amistoso de pré-temporada contra o Real Betis, mas o internacional suíço destacou que a mudança de uma linha de quatro para a estrutura defensiva específica da Inter envolve uma curva de aprendizado que ele próprio teve de dominar ao chegar no ano passado.
"Fisicamente, você já vem da Premier League muito bem-preparado. Taticamente, porém, é diferente. Joguei com Stones no City em uma linha de quatro, e tive de me adaptar. Comigo, isso aconteceu bem rápido, e eu conheço John: ele consegue fazer tudo e também não vai ter problema algum. Obviamente, vai precisar de ajuda dos companheiros e da comissão técnica, mas acabou indo para o lugar certo", disse Akanji à La Gazzetta dello Sport.
- Getty Images
Akanji acolhe Stones sob sua proteção em San Siro
O jogador de 31 anos revelou que está supervisionando pessoalmente a integração de Stones após a chegada do defensor vindo do Man City. Os dois criaram um forte vínculo durante o período em que estiveram juntos na Premier League, e Akanji agora atua como guia, tradutor e amigo para ajudar Stones a lidar com as complexidades do futebol e da cultura italiana. O reencontro deles foi precedido por um notável momento de coincidência envolvendo suas famílias antes mesmo de o acordo ser finalizado.
"Foi engraçado porque, apenas algumas horas antes de a chegada dele ser confirmada, minha esposa e eu encontramos a esposa dele na praia, em Ibiza. Pura coincidência", revelou. "Somos amigos, e já passamos férias juntos, e ela nos disse: 'Acho que vamos acabar indo...' Algumas horas depois, em casa, vi a mensagem do John. Agora estou tentando apresentá-lo à Inter. Explico tudo para ele; tento traduzir; outro dia até o levei a um restaurante. Mas ele é um ótimo rapaz; vai se adaptar rapidamente."
Construindo uma sólida muralha defensiva
A Inter reforçou significativamente seu sistema defensivo, e o retorno de Benjamin Pavard após um período de empréstimo no Marseille aumenta ainda mais a disputa por vagas. Para Akanji, essa profundidade é essencial para que a Inter melhore suas campanhas continentais anteriores e brigue pelo título da Champions League. O zagueiro insiste que a concorrência interna em Appiano Gentile é o catalisador para a evolução individual e coletiva.
"É exatamente disso que precisamos para competir não só na Itália, mas também na Champions League. Temos uma defesa formidável, entre as melhores, e um grande elenco: em cada posição, há pelo menos dois excelentes jogadores. Agora precisamos integrar os novos jogadores ao sistema, mas a competitividade nos treinos será alta, o que vai melhorar todo mundo", comentou.
- Getty Images
Preparação mental e a temporada pela frente
Akanji aproveitou a pausa de verão para renovar a mentalidade, chegando até a estrear um novo penteado para a próxima temporada. Aos 31 anos, ele se sente tão em forma quanto nunca e está ansioso para dar início à temporada da Serie A contra o Monza. Sua preparação foi meticulosa, combinando treinos individuais com atividades em grupo para garantir que esteja pronto para as exigências da elite do futebol italiano.
"Não acho que vá demorar muito para voltar aos 100%, porque fiquei de férias por três semanas e, como normalmente faço, continuei treinando. No início, fiz muito trabalho de corrida e academia e, desde que meus companheiros voltaram da turnê, estamos trabalhando juntos em campo. Agora mal posso esperar para começar para valer com o Monza: uma nova temporada é um novo começo", consluded.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.