Manuel Akanji aposta que John Stones vai brilhar na Inter, enquanto a estrela suíça revela missão pessoal para ajudar o ex-jogador do Manchester City

A transição da Premier League para a Serie A exige uma adaptação tática afiada, especialmente ao entrar no sistema preferido de Cristian Chivu. Stones já causou impacto, marcando em um amistoso de pré-temporada contra o Real Betis, mas o internacional suíço destacou que a mudança de uma linha de quatro para a estrutura defensiva específica da Inter envolve uma curva de aprendizado que ele próprio teve de dominar ao chegar no ano passado.

"Fisicamente, você já vem da Premier League muito bem-preparado. Taticamente, porém, é diferente. Joguei com Stones no City em uma linha de quatro, e tive de me adaptar. Comigo, isso aconteceu bem rápido, e eu conheço John: ele consegue fazer tudo e também não vai ter problema algum. Obviamente, vai precisar de ajuda dos companheiros e da comissão técnica, mas acabou indo para o lugar certo", disse Akanji à La Gazzetta dello Sport.