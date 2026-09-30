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Donny Afroni
Traduzido por

Manu Kone revela o estilo de gestão "humano" de Zinedine Zidane, enquanto o novo técnico da França faz sua mágica

Z. Zidane
França
M. Kone
Liga das Nações A

O amanhecer de uma nova era para a seleção francesa chegou com Zinedine Zidane no comando, e os jogadores já estão sentindo o peso de sua presença lendária. O meio-campista Manu Kone ofereceu uma visão fascinante da atmosfera nos bastidores durante esta data Fifa.

  • Uma presença lendária no banco de reservas

    Zidane está se preparando para seu primeiro jogo em casa como técnico da França, um marco significativo que o leva de volta ao Stade de France para enfrentar a Itália. A partida carrega um enorme peso histórico, espelhando o adversário que ele enfrentou em sua última aparição profissional como jogador, em 2006. Enquanto a expectativa do público está chegando ao auge, os próprios jogadores também estão ansiosos para ver a recepção que seu novo mentor receberá da torcida da casa na noite de sexta-feira.

    Kone, que está rapidamente se tornando uma figura-chave neste meio-campo renovado, falou sobre a aura única que cerca o ex-técnico do Real Madrid. "Vamos ver na sexta-feira, no jogo, todos nós vamos descobrir isso ao mesmo tempo que todo mundo, vamos descobrir a ovação, vamos aplaudir, só isso", comentou Kone.

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    O toque humano de Zizou

    Além das mudanças táticas esperadas na Liga das Nações, grande parte das atenções tem se concentrado nas habilidades interpessoais de Zidane. O lendário camisa 10 há muito tempo é elogiado por sua capacidade de administrar egos no mais alto nível, e os comentários recentes de Kone sugerem que essa reputação tem fundamento. O meio-campista da Roma destacou rapidamente a postura acessível do homem que comanda a seleção nacional, observando que sua sinceridade já causou um impacto significativo na dinâmica do grupo.

    Kone detalhou a natureza específica do estilo de gestão de Zidane, elogiando a comunicação direta e honesta que tem marcado o atual período de treinamentos. "É um prazer ser treinado por Zinedine Zidane, ele é uma lenda mundial. Ele nos conduz de uma maneira muito humana, é muito sincero, muito próximo dos jogadores. Pode falar conosco em particular ou diante do grupo. Ele constrói nossa confiança, nos diz para jogar com liberdade. Cada um de nós é natural do seu lado e é um prazer", explicou o meio-campista.

  • Mentoria para a próxima geração

    Para jogadores como Kone, ter um treinador que dominou sua área específica do campo representa uma oportunidade de aprendizado inestimável. A vasta experiência de Zidane como um dos maiores meio-campistas da história permite que ele ofereça orientações detalhadas que os jogadores mais jovens estão ansiosos para absorver. Essa abordagem prática, segundo relatos, está ajudando o elenco a encontrar um senso de equilíbrio e disciplina tática à medida que se adapta a uma nova filosofia no cenário internacional.

    O meio-campista de 23 anos expressou sua gratidão pelas instruções específicas que recebeu sobre seu papel. "Ele era meio-campista, então eu aprendo muito, obviamente, eu escuto tudo o que ele me diz, só posso aprender ao lado dele. Ele me orienta muito sobre posicionamento, o equilíbrio da equipe. O mais importante é atender às exigências do treinador", afirmou Kone.

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    Ganho de confiança antes da Itália

    Apesar do tempo limitado disponível para implementar sua visão por completo, Zidane teria expressado sua satisfação com a rapidez com que os jogadores assimilaram suas ideias. Os primeiros sinais no campo de treinamento sugerem um elenco motivado e fortalecido pela confiança do treinador em suas capacidades individuais.

    Kone revelou que o reforço positivo do treinador tem sido um tema recorrente nos bastidores. "Não tivemos muito tempo para trabalhar, ele está orgulhoso de nós, porque conseguimos colocar em prática tudo o que ele quer. Ele está muito orgulhoso de nós, ele nos disse isso, somos jogadores muito bons aos olhos dele, temos a capacidade de nos adaptar. E ele está muito orgulhoso disso, ele nos disse isso", concluiu Kone.

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