Manu Kone revela o estilo de gestão "humano" de Zinedine Zidane, enquanto o novo técnico da França faz sua mágica

Zidane está se preparando para seu primeiro jogo em casa como técnico da França, um marco significativo que o leva de volta ao Stade de France para enfrentar a Itália. A partida carrega um enorme peso histórico, espelhando o adversário que ele enfrentou em sua última aparição profissional como jogador, em 2006. Enquanto a expectativa do público está chegando ao auge, os próprios jogadores também estão ansiosos para ver a recepção que seu novo mentor receberá da torcida da casa na noite de sexta-feira.

Kone, que está rapidamente se tornando uma figura-chave neste meio-campo renovado, falou sobre a aura única que cerca o ex-técnico do Real Madrid. "Vamos ver na sexta-feira, no jogo, todos nós vamos descobrir isso ao mesmo tempo que todo mundo, vamos descobrir a ovação, vamos aplaudir, só isso", comentou Kone.