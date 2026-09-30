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Manu Kone revela o estilo de gestão "humano" de Zinedine Zidane, enquanto o novo técnico da França faz sua mágica
Uma presença lendária no banco de reservas
Zidane está se preparando para seu primeiro jogo em casa como técnico da França, um marco significativo que o leva de volta ao Stade de France para enfrentar a Itália. A partida carrega um enorme peso histórico, espelhando o adversário que ele enfrentou em sua última aparição profissional como jogador, em 2006. Enquanto a expectativa do público está chegando ao auge, os próprios jogadores também estão ansiosos para ver a recepção que seu novo mentor receberá da torcida da casa na noite de sexta-feira.
Kone, que está rapidamente se tornando uma figura-chave neste meio-campo renovado, falou sobre a aura única que cerca o ex-técnico do Real Madrid. "Vamos ver na sexta-feira, no jogo, todos nós vamos descobrir isso ao mesmo tempo que todo mundo, vamos descobrir a ovação, vamos aplaudir, só isso", comentou Kone.
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O toque humano de Zizou
Além das mudanças táticas esperadas na Liga das Nações, grande parte das atenções tem se concentrado nas habilidades interpessoais de Zidane. O lendário camisa 10 há muito tempo é elogiado por sua capacidade de administrar egos no mais alto nível, e os comentários recentes de Kone sugerem que essa reputação tem fundamento. O meio-campista da Roma destacou rapidamente a postura acessível do homem que comanda a seleção nacional, observando que sua sinceridade já causou um impacto significativo na dinâmica do grupo.
Kone detalhou a natureza específica do estilo de gestão de Zidane, elogiando a comunicação direta e honesta que tem marcado o atual período de treinamentos. "É um prazer ser treinado por Zinedine Zidane, ele é uma lenda mundial. Ele nos conduz de uma maneira muito humana, é muito sincero, muito próximo dos jogadores. Pode falar conosco em particular ou diante do grupo. Ele constrói nossa confiança, nos diz para jogar com liberdade. Cada um de nós é natural do seu lado e é um prazer", explicou o meio-campista.
Mentoria para a próxima geração
Para jogadores como Kone, ter um treinador que dominou sua área específica do campo representa uma oportunidade de aprendizado inestimável. A vasta experiência de Zidane como um dos maiores meio-campistas da história permite que ele ofereça orientações detalhadas que os jogadores mais jovens estão ansiosos para absorver. Essa abordagem prática, segundo relatos, está ajudando o elenco a encontrar um senso de equilíbrio e disciplina tática à medida que se adapta a uma nova filosofia no cenário internacional.
O meio-campista de 23 anos expressou sua gratidão pelas instruções específicas que recebeu sobre seu papel. "Ele era meio-campista, então eu aprendo muito, obviamente, eu escuto tudo o que ele me diz, só posso aprender ao lado dele. Ele me orienta muito sobre posicionamento, o equilíbrio da equipe. O mais importante é atender às exigências do treinador", afirmou Kone.
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Ganho de confiança antes da Itália
Apesar do tempo limitado disponível para implementar sua visão por completo, Zidane teria expressado sua satisfação com a rapidez com que os jogadores assimilaram suas ideias. Os primeiros sinais no campo de treinamento sugerem um elenco motivado e fortalecido pela confiança do treinador em suas capacidades individuais.
Kone revelou que o reforço positivo do treinador tem sido um tema recorrente nos bastidores. "Não tivemos muito tempo para trabalhar, ele está orgulhoso de nós, porque conseguimos colocar em prática tudo o que ele quer. Ele está muito orgulhoso de nós, ele nos disse isso, somos jogadores muito bons aos olhos dele, temos a capacidade de nos adaptar. E ele está muito orgulhoso disso, ele nos disse isso", concluiu Kone.
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