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"Manter a humildade!" – Bukayo Saka faz eco ao aviso de Erling Haaland enquanto a estrela do Arsenal revela os segredos por trás da busca pelo tetracampeonato
"Estamos dando espaço para que as pessoas se expressem"
Com o Arsenal ainda na disputa pela Premier League, Liga dos Campeões, FA Cup e a final de domingo em Wembley, o alvoroço em torno do clube atingiu o auge. A reação de Saka a tudo isso? Ignorar.
Em conversa com a lenda do clube Paul Merson antes da partida, ele disse: “Acho que ficamos bons em bloquear o barulho de fora, porque nos últimos anos, ganhássemos ou não, as pessoas tinham muito a dizer, especialmente sobre o Arsenal, sobre como jogamos, jogadas ensaiadas, etc. Então, agora isso não nos afeta mais. Só queremos cumprir nossa missão. Ainda não conquistamos nada. Estamos perto, mas ainda não conseguimos. Por isso, vamos continuar humildes, com os pés no chão. Vamos deixar as pessoas falarem e encarar um jogo de cada vez a partir de domingo. Vamos lá!”
- Getty Images Sport
Saka fala sobre a regularidade do Arsenal
A explicação de Saka sobre por que esta equipe do Arsenal parece diferente das que ficaram em segundo lugar por três anos consecutivos foi simples. Ele acrescentou: “Acredite, nós temos essa lembrança. Ficamos em segundo lugar três vezes seguidas, todo mundo sabe disso. Mas, para nós, sinto que este ano temos uma convicção muito forte de que podemos conseguir. Temos qualidade, temos um ótimo elenco. Acho que essa combinação é o que me faz acreditar.”
Depois de um fevereiro instável, o Arsenal reencontrou seu ritmo. Uma vantagem de nove pontos na liderança, vitórias na Europa e na FA Cup, e uma final da Copa da Liga contra justamente o time que lhes negou o título três vezes. Os jogadores, segundo Saka, estão lidando muito bem com a pressão: “Os rapazes estão tranquilos, mas, obviamente, ao mesmo tempo, estamos na reta final. É a parte mais importante da temporada, quando os troféus são conquistados. São jogos importantes, há mais em jogo, mas sinto que todos estão lidando bem com isso.”
Mais uma chance de redenção
Para Saka, a final da Copa da Liga não é apenas mais um jogo. O jogador de 24 anos assinou um novo contrato de longo prazo com o clube no início deste mês, um compromisso que torna a partida de domingo ainda mais especial. “Isso significaria tudo para mim. Seria mais um sonho realizado. Quando assinei meu contrato outro dia, disse que, obviamente, queria ganhar tudo com este clube. Isso seria um passo a mais para alcançar esse objetivo. Com a graça de Deus, vamos conseguir.”
- GOAL
Guardiola x Arteta
A partida de domingo vai além do próprio troféu. É a primeira vez em 66 anos que as equipes que ocupam o primeiro e o segundo lugares da Premier League se enfrentam em uma final da Copa da Liga, e o evento traz ainda o subenredo de Arteta enfrentar o técnico que o formou. A influência de Guardiola permeia tudo o que o Arsenal faz, e, no entanto, é esse mesmo Guardiola que se interpôs entre o time e o título por três vezes consecutivas.
Para Saka, derrotar o City no domingo significaria mais do que apenas um troféu. A dúvida sobre se este time do Arsenal é realmente capaz de levar o trabalho até o fim já paira há três temporadas. Domingo é a primeira chance real de começar a responder a essa pergunta.
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