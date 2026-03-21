A explicação de Saka sobre por que esta equipe do Arsenal parece diferente das que ficaram em segundo lugar por três anos consecutivos foi simples. Ele acrescentou: “Acredite, nós temos essa lembrança. Ficamos em segundo lugar três vezes seguidas, todo mundo sabe disso. Mas, para nós, sinto que este ano temos uma convicção muito forte de que podemos conseguir. Temos qualidade, temos um ótimo elenco. Acho que essa combinação é o que me faz acreditar.”

Depois de um fevereiro instável, o Arsenal reencontrou seu ritmo. Uma vantagem de nove pontos na liderança, vitórias na Europa e na FA Cup, e uma final da Copa da Liga contra justamente o time que lhes negou o título três vezes. Os jogadores, segundo Saka, estão lidando muito bem com a pressão: “Os rapazes estão tranquilos, mas, obviamente, ao mesmo tempo, estamos na reta final. É a parte mais importante da temporada, quando os troféus são conquistados. São jogos importantes, há mais em jogo, mas sinto que todos estão lidando bem com isso.”