Mantendo a esposa e o sogro felizes! Por que Jarrod Bowen ficou no West Ham depois de submeter a família Dyer a rumores de transferência para o Liverpool?

Quando o rebaixamento para a Championship foi confirmado, surgiram temores no London Stadium sobre por quanto tempo o capitão do clube, Bowen, permaneceria. Como um jogador já comprovado na elite e internacional da Inglaterra, era esperado que buscasse oportunidades fora do East End.

O atacante de 29 anos foi, no entanto, deixado de fora da convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026 pelo técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel. Essa ausência pode ter tido algum peso em seu pensamento quando as opções foram avaliadas.

Dizia-se que o Liverpool vinha monitorando a situação havia algum tempo e havia visto Mohamed Salah deixar um enorme vazio no lado direito de seu ataque, mas nenhuma proposta formal foi apresentada. Cogitou-se interesse de outros lugares, mas os rumores nunca se tornaram nada mais concreto.

Bowen acabou tornando público seu desejo de permanecer no West Ham, em uma tentativa de ajudar o clube a voltar à elite, e segue vinculado a um contrato de longo prazo até 2030. A estabilidade profissional terá sido bem recebida por aqueles de seu círculo pessoal mais próximo.