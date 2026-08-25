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Mantendo a esposa e o sogro felizes! Por que Jarrod Bowen ficou no West Ham depois de submeter a família Dyer a rumores de transferência para o Liverpool?
Copa do Mundo sem convocação e ligações com o Liverpool: o verão de 2026 de Bowen
Quando o rebaixamento para a Championship foi confirmado, surgiram temores no London Stadium sobre por quanto tempo o capitão do clube, Bowen, permaneceria. Como um jogador já comprovado na elite e internacional da Inglaterra, era esperado que buscasse oportunidades fora do East End.
O atacante de 29 anos foi, no entanto, deixado de fora da convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026 pelo técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel. Essa ausência pode ter tido algum peso em seu pensamento quando as opções foram avaliadas.
Dizia-se que o Liverpool vinha monitorando a situação havia algum tempo e havia visto Mohamed Salah deixar um enorme vazio no lado direito de seu ataque, mas nenhuma proposta formal foi apresentada. Cogitou-se interesse de outros lugares, mas os rumores nunca se tornaram nada mais concreto.
Bowen acabou tornando público seu desejo de permanecer no West Ham, em uma tentativa de ajudar o clube a voltar à elite, e segue vinculado a um contrato de longo prazo até 2030. A estabilidade profissional terá sido bem recebida por aqueles de seu círculo pessoal mais próximo.
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A família Dyer influenciou a decisão de Bowen de permanecer?
Questionado sobre se certos membros de sua família que torcem para o West Ham teriam influenciado uma grande decisão de carreira, Houghton, revelado na base do West Ham, falou à GOAL, em parceria com o PlayFame Social Casino: “Você teria que perguntar isso ao Jarrod!
“Fico um pouco surpreso porque se falou muito sobre a saída dele, não foi? Falou-se muito sobre o Liverpool há cerca de um ano. Quando você olha para ele, ele vai ficar decepcionado por não ter ido à Copa do Mundo.
“Ele parece ser um garoto leal. Vai esperar conseguir colocar o West Ham de volta imediatamente. Mas não é tão fácil, eles perderam muitos jogadores. Devem ter o suficiente para certamente serem competitivos na Championship.
“Eu mesmo já passei por isso quando você cai e vira um grande alvo, muita gente quer te vencer, e isso ficou claro contra o Burnley, quando eles estavam vencendo por 2 a 0 e depois sofreram dois gols.
“Jarrod parece ser um garoto muito bom e sabe que tem a cabeça no lugar, sabe o que quer da carreira. Tenho certeza de que, se não der certo neste ano para o West Ham, então ele provavelmente vai sair.”
Por que o Liverpool não fez uma investida por internacional inglês?
Sobre as ligações com o Liverpool, o ex-meio-campista dos Reds Houghton acrescentou: “Eu sei que eles vêm olhando para pontas, acho que isso tem ficado evidente. Basta olhar para os jogadores que eles estão tentando escalar por ali.
“[Rio] Ngumoha tem ido bem pela direita no momento. Eu vi [Victor] Munoz quando ele jogou contra o Como no primeiro jogo, quando foi no campo de treinamento. Temos Cody Gakpo.
“Eles perderam alguns nos últimos anos: Mo Salah saiu depois da última temporada, antes disso, Luis Diaz, o que foi um grande golpe. Eu não entendo isso, não vou dizer que sei o que aconteceu, mas foi uma má decisão, porque basta ver o que ele fez no Bayern de Munique também. Ele é um jogador de altíssimo nível.
“Mas, sim, acho que o Liverpool tem procurado pontas, e ainda acho que está fazendo isso. Acho que o clube ainda está observando um ou dois jogadores que pode contratar para reforçar essa área.
“Mas, no que diz respeito a Jarrod, não acho que o sogro dele teria um peso muito grande quando chegasse a hora de ele tomar uma decisão sobre o que vai fazer. Acho que ele é um rapaz leal e provavelmente vai dar uma temporada para ver aonde o clube vai.”
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Jogos do West Ham em 2026-27: um ponto conquistado em dois jogos
Depois de desperdiçar uma vantagem de dois gols na estreia da Championship de 2026-27 contra o Burnley, o West Ham viu mais pontos preciosos escaparem de seu alcance na última rodada, ao sofrer uma surpreendente derrota por 2 a 1 em casa para o rival londrino Charlton.
Agora, a equipe entrará em campo pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa contra o Southampton na terça-feira, antes de viajar para enfrentar o Watford no sábado. Nuno Espirito Santo espera receber mais reforços antes do fechamento da janela de transferências de verão, com mais ajuda para o capitão talismânico Bowen sendo buscada.
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