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Manifestantes entram em confronto com a polícia de choque nas proximidades do Estádio Azteca, enquanto a estreia do México na Copa do Mundo é marcada pela violência
O perímetro de segurança foi violado antes do início da partida
Apenas 10 minutos antes do início da partida, cerca de 2.000 manifestantes se reuniram no local para expressar sua indignação em relação aos milhares de casos de desaparecimentos não resolvidos em todo o país. A situação se deteriorou rapidamente quando a multidão tentou invadir o recinto interno, destruindo um caminhão estacionado no processo. Para restaurar a ordem, um contingente de 300 agentes de segurança interveio para repelir a multidão e isolar o perímetro.
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Gás lacrimogêneo foi usado do lado de fora da arena
O caos lá fora contrastava fortemente com a atmosfera festiva dentro do estádio. Destacando a magnitude dos distúrbios enquanto as autoridades locais lutavam para recuperar o controle, reportagens da talkSPORTobservaram que a agitação se intensificou drasticamente quando ativistas lançaram sinalizadores e pedras diretamente contra as linhas de defesa, forçando os policiais a mobilizar unidades de choque e utilizar gás lacrimogêneo para dispersar a multidão.
Local histórico ofuscado pela desordem
Este icônico estádio ocupa um lugar único na história do futebol, sendo o único a sediar partidas em três Copas do Mundo diferentes, incluindo as finais de 1970 e 1986. Embora estejam programados cinco jogos do torneio para serem disputados lá, este jogo de abertura foi, infelizmente, prejudicado por tensões internas profundamente enraizadas. Em campo, os jogadores de Javier Aguirre garantiram uma vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul, que terminou com nove jogadores após as expulsões de Yaya Sithole e Themba Zwane.
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O El Tri enfrenta um desafio tático
O México precisa agora lidar com as consequências de um confronto acirrado, no qual o zagueiro César Montes também foi expulso nos acréscimos, ficando assim fora da próxima partida do Grupo A. A equipe viajará para Guadalajara para um desafio tático significativamente mais difícil no final desta semana. O El Tri precisa manter o foco em meio a possíveis distrações externas enquanto se prepara para enfrentar uma seleção da Coreia do Sul bastante disciplinada.