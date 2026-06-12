Manifestantes entram em confronto com a polícia de choque nas proximidades do Estádio Azteca, enquanto a estreia do México na Copa do Mundo é marcada pela violência

Este icônico estádio ocupa um lugar único na história do futebol, sendo o único a sediar partidas em três Copas do Mundo diferentes, incluindo as finais de 1970 e 1986. Embora estejam programados cinco jogos do torneio para serem disputados lá, este jogo de abertura foi, infelizmente, prejudicado por tensões internas profundamente enraizadas. Em campo, os jogadores de Javier Aguirre garantiram uma vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul, que terminou com nove jogadores após as expulsões de Yaya Sithole e Themba Zwane.