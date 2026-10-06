Roberto Mancini, técnico da seleção italiana, falou à margem do Prêmio Vialli, em Rimini, um dia após a vitória da Itália por 3 a 1 sobre a Turquia, na quarta e última partida desta pausa para as seleções: "Estar com os garotos foi algo positivo, isso é certo. Quatro partidas assim são realmente muitas, não acredito que este seja um formato ideal", disse o técnico, em entrevista à Sky. Como avalio a Itália? Acho que é preciso equilíbrio, não foi um desastre no primeiro jogo, nem é algo incrível neste momento. É preciso ter equilíbrio: a equipe precisa crescer, é uma equipe jovem que vai ficar ainda mais jovem com o passar dos meses e que também precisa errar. É preciso manter o equilíbrio, acho que essa é a melhor coisa".
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Mancini avisa: "A Itália vai ficar ainda mais jovem. Da seleção sub-21 vão chegar muitos garotos talentosos"
Sobre a seleção sub-21, que venceu a Polônia por 6 a 2 e se classificou para a fase final do Europeu da categoria: "Antes de tudo, parabéns, porque a sub-21 conseguiu um ótimo resultado. Eles se classificaram diretamente para o Europeu, acho que isso é positivo. Parabéns ao Baldini pelo que fez: certamente haverá muitos garotos bons que vão chegar à seleção italiana".
Sobre Vialli: "De quem ele não faz falta? Senti a falta dele em Coverciano".
Por fim, sobre o caso Malagò, nomeado hoje comissário da FIGC: "Estou feliz que as coisas tenham sido concluídas. Me parece que está bom para todos e que seja uma coisa boa".
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