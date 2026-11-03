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Noite de Champions League em Old Trafford, com Manchester United e Roma em campo. Depois da vitória com muitos gols em Udine, a Roma busca confirmar o bom momento na Europa, em um estádio difícil e fascinante, contra um adversário em evidente dificuldade. Os Red Devils perderam as últimas três partidas, entre campeonato e copas. Nos últimos nove jogos, empataram três vezes e perderam seis. Não vencem desde 10 de setembro, quando golearam o Sabah por 4 a 0.

Gasperini tem uma dúvida em relação a Gollini: com Svilar fora por lesão, a vaga de titular é do ex-Atalanta, que passou pelas categorias de base do Manchester United, mas um problema nas costas sentido nesta manhã pode tirá-lo da partida. O terceiro goleiro, Devis Vásquez, está pronto.