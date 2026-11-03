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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Manchester United x Roma AO VIVO: prováveis escalações, Gollini não tem condições de jogar. Vásquez joga

Manchester United x Roma
Manchester United
Roma
Liga dos Campeões

Tudo sobre o grande duelo em Old Trafford entre Manchester United e Roma.

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Noite de Champions League em Old Trafford, com Manchester United e Roma em campo. Depois da vitória com muitos gols em Udine, a Roma busca confirmar o bom momento na Europa, em um estádio difícil e fascinante, contra um adversário em evidente dificuldade. Os Red Devils perderam as últimas três partidas, entre campeonato e copas. Nos últimos nove jogos, empataram três vezes e perderam seis. Não vencem desde 10 de setembro, quando golearam o Sabah por 4 a 0.

Gasperini tem uma dúvida em relação a Gollini: com Svilar fora por lesão, a vaga de titular é do ex-Atalanta, que passou pelas categorias de base do Manchester United, mas um problema nas costas sentido nesta manhã pode tirá-lo da partida. O terceiro goleiro, Devis Vásquez, está pronto.

  • FICHA TÉCNICA E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    Manchester United-Roma

    Gols:

    Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, De Ligt, Maguire, Amass; Baleba, Andrey Santos; Mbeumo, Bruno Fernandes, Mount; Cunha. Técnico: Carrick.

    Roma (3-4-2-1): Vásquez; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora; Malen. Técnico: Gasperini.

    Árbitro: Gil Manzano

    Advertidos:

    Expulsos:

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