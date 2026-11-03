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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Manchester United x Roma 3-2 AO VIVO: Cunha, dois gols em 3 minutos

Manchester United x Roma
Manchester United
Roma
Liga dos Campeões

Tudo sobre o grande duelo em Old Trafford entre Manchester United e Roma.

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Cobertura Total
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✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

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MUN

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AVL

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Noite de Champions League em Old Trafford entre Manchester United e Roma. Depois da vitória com muitos gols em Udine, a Roma busca confirmar o bom momento na Europa, em um estádio difícil e fascinante, contra um adversário em evidente dificuldade. Os Red Devils perderam as últimas três partidas, entre campeonato e copas. Nos últimos 9 jogos, empataram 3 vezes e sofreram 6 derrotas. Não vencem desde 10 de setembro passado, quando fizeram 4 a 0 contra o Sabah.

Gasperini tem uma dúvida em relação a Gollini: com Svilar afastado por lesão, a vaga de titular é do ex-jogador da Atalanta (que passou pelas categorias de base do Manchester United), mas um problema nas costas sentido nesta manhã pode deixá-lo fora de jogo. O terceiro goleiro Devis Vásquez está pronto.

  • OS PRINCIPAIS LANCES

    SEGUNDO TEMPO

    91' Cunha é expulso: já amarelado (recebeu o primeiro cartão por tirar a camisa após o 3 a 2), chega atrasado em Balerdi. Segundo amarelo e, consequentemente, vermelho.

    86' GOL DO MANCHESTER UNITED: a defesa da Roma erra novamente a movimentação, Cunha entra na área e, de um ângulo fechado, bate forte no primeiro pau. Vasquez é surpreendido e não consegue defender. Virada do Manchester United!

    83' GOL DO MANCHESTER UNITED: Bruno Fernandes cruza da esquerda, Balerdi fura, Cunha aproveita o erro e vence Vasquez.

    59' Chance incrível para o Manchester United! Mbeumo parte em posição legal, supera Vasquez, mas acerta uma trave e depois a outra.

    58' PÊNALTI REPETIDO, FERNANDES MARCA: Cristante, que havia afastado a bola rebatida por Vasquez, entra na área antes da cobrança de Bruno Fernandes. O VAR interrompe a jogada, e o pênalti é repetido. Bruno Fernandes não erra e desloca o colombiano.

    56' VASQUEZ DEFENDE O PÊNALTI DE BRUNO FERNANDES!: Cunha é tocado por Mancini dentro da área, e o árbitro aponta para a marca do pênalti. Bruno Fernandes bate cruzado, Vasquez espalma. Depois, Cristante afasta.

    PRIMEIRO TEMPO

    45' Malen faz boa jogada, dribla Heaven e bate cruzado de direita. Lammens defende e depois também impede o gol de Mora.

    40' Balerdi cabeceia após escanteio cobrado por Mora, e Lammens defende sem problemas.

    18' GOL DA ROMA: Malen desloca Lammens em uma cobrança de pênalti perfeita.

    17' PÊNALTI PARA A ROMA: Heaven bloqueia com o braço, dentro da área, o chute de Soulé. Pênalti claríssimo

    11' GOL DA ROMA: o Manchester United perde a bola de forma perigosa no meio-campo, Malen toca para Mora, que inverte o jogo e encontra Soulé sozinho na área. O chute de esquerda não dá chance a Lammens.

  • FICHA TÉCNICA E ESCALAÇÕES OFICIAIS

    Manchester United-Roma 3-2

    Gols: 11' Soulé (R), 18' de pênalti Malen (R), 58' de pênalti Fernandes (M), 83' e 86' Cunha (M)

    Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Yoro, Maguire (88' de Ligt), Heaven (75' Martinez); Dalot, Baleba (51' Tielemans), Mainoo, Diallo (75' Lacey); Mbeumo, Bruno Fernandes (88' Mount); Cunha. Téc.: Carrick.

    Roma (3-4-2-1): Vásquez; Mancini (75' Ghilardi), Balerdi, Hermoso (75' NDicka); Rensch (21' Lulli), Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora (46' Pisilli); Malen (78' Castro). Téc.: Gasperini.

    Árbitro: Gil Manzano

    Cartões amarelos: Soulé (R), Fernandes (R), Lulli (R), Malen (R), Heaven (M), Maguire (M)

    Expulsos: Cunha (M)

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ROM

ROM

Campeonato Italiano

07 de nov. de 2026

SAS

SAS

MUN

MUN

Premier League

08 de nov. de 2026

AVL

AVL