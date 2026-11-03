SEGUNDO TEMPO
91' Cunha é expulso: já amarelado (recebeu o primeiro cartão por tirar a camisa após o 3 a 2), chega atrasado em Balerdi. Segundo amarelo e, consequentemente, vermelho.
86' GOL DO MANCHESTER UNITED: a defesa da Roma erra novamente a movimentação, Cunha entra na área e, de um ângulo fechado, bate forte no primeiro pau. Vasquez é surpreendido e não consegue defender. Virada do Manchester United!
83' GOL DO MANCHESTER UNITED: Bruno Fernandes cruza da esquerda, Balerdi fura, Cunha aproveita o erro e vence Vasquez.
59' Chance incrível para o Manchester United! Mbeumo parte em posição legal, supera Vasquez, mas acerta uma trave e depois a outra.
58' PÊNALTI REPETIDO, FERNANDES MARCA: Cristante, que havia afastado a bola rebatida por Vasquez, entra na área antes da cobrança de Bruno Fernandes. O VAR interrompe a jogada, e o pênalti é repetido. Bruno Fernandes não erra e desloca o colombiano.
56' VASQUEZ DEFENDE O PÊNALTI DE BRUNO FERNANDES!: Cunha é tocado por Mancini dentro da área, e o árbitro aponta para a marca do pênalti. Bruno Fernandes bate cruzado, Vasquez espalma. Depois, Cristante afasta.
PRIMEIRO TEMPO
45' Malen faz boa jogada, dribla Heaven e bate cruzado de direita. Lammens defende e depois também impede o gol de Mora.
40' Balerdi cabeceia após escanteio cobrado por Mora, e Lammens defende sem problemas.
18' GOL DA ROMA: Malen desloca Lammens em uma cobrança de pênalti perfeita.
17' PÊNALTI PARA A ROMA: Heaven bloqueia com o braço, dentro da área, o chute de Soulé. Pênalti claríssimo
11' GOL DA ROMA: o Manchester United perde a bola de forma perigosa no meio-campo, Malen toca para Mora, que inverte o jogo e encontra Soulé sozinho na área. O chute de esquerda não dá chance a Lammens.