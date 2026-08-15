Amistoso

Manchester United x Milan

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O Milan dá sequência ao seu caminho na preparação de verão com outro amistoso de luxo: no compromisso de Ferragosto, às 16h45, o desafio é contra o Manchester United.

Depois de empatar com a Inter no derby de Perth e sofrer uma pesada derrota para o Chelsea por 3 a 0 na Indonésia, o Milan de Ruben Amorim, ex que se despediu mal,viaja para a Polônia, em Breslávia, para enfrentar os Reds de Michael Carrick.

Último teste para o Diavolo, ainda pesadamente condicionado por ausências por lesão e mercado, a sete dias da estreia na Serie A, prevista para domingo, 23 de agosto, às 20h45, contra o Torino. Fora por escolha técnica estão Fofana, Tomori, Odogu e Nkunku, já à margem do projeto, enquanto Gabbia, Gimenez, Leao e Pulsic estão ausentes por vários problemas físicos.





Gonçalo Ramos, a contratação mais cara da Serie A nesta janela de transferências e da história do Milan, faz sua estreia não oficial como titular.















