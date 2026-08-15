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Manchester United x Milan AO VIVO, as escalações oficiais: Gonçalo Ramos estreia como titular

Manchester United x Milan
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Acompanhe com a gente ao vivo o último amistoso da equipe de Amorim antes da estreia na Serie A contra o Torino.

Amistoso

Manchester United x Milan

Gols:


O Milan dá sequência ao seu caminho na preparação de verão com outro amistoso de luxo: no compromisso de Ferragosto, às 16h45, o desafio é contra o Manchester United.

Depois de empatar com a Inter no derby de Perth e sofrer uma pesada derrota para o Chelsea por 3 a 0 na Indonésia, o Milan de Ruben Amorim, ex que se despediu mal,viaja para a Polônia, em Breslávia, para enfrentar os Reds de Michael Carrick.

Último teste para o Diavolo, ainda pesadamente condicionado por ausências por lesão e mercado, a sete dias da estreia na Serie A, prevista para domingo, 23 de agosto, às 20h45, contra o Torino. Fora por escolha técnica estão Fofana, Tomori, Odogu e Nkunku, já à margem do projeto, enquanto Gabbia, Gimenez, Leao e Pulsic estão ausentes por vários problemas físicos.


Gonçalo Ramos, a contratação mais cara da Serie A nesta janela de transferências e da história do Milan, faz sua estreia não oficial como titular.





  • Os gols e os principais lances:

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  • A ficha da partida

    Manchester United-Milan

    Artilheiros:


    MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Tielemans, Santos; Diallo, Bruno Fernandes, Dorgu; Cunha. Téc. Carrick.


    MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè; Ramos. Téc. Amorim.


    Advertidos:

    Expulsos:

    Assistências:


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