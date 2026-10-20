A preparação do Manchester United para o confronto contra o Como pela Champions League sofreu um duro golpe: seis jogadores do elenco principal não participaram do treino de terça-feira. O momento dificilmente poderia ser pior para Carrick, que atravessa uma fase complicada em Old Trafford, com o clube há seis jogos sem vencer em todas as competições.

Entre os ausentes estavam Marcus Rashford, Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu e o jovem defensor Ayden Heaven. Segundo informações do talksport, os problemas, que vão de distensões musculares a doenças, deixaram a comissão técnica com poucas opções.

A situação no departamento médico continua sendo uma das principais preocupações do treinador, que tenta estabilizar a equipe. Benjamin Sesko também segue fora de combate por causa de uma lesão na canela, o que limita ainda mais a capacidade de Carrick de fazer mudanças no ataque durante esta exigente sequência de jogos.