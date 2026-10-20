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Manchester United tem seis jogadores importantes ausentes do treino antes do jogo contra o Como pela Champions League
Carrick enfrenta preocupações com várias lesões
A preparação do Manchester United para o confronto contra o Como pela Champions League sofreu um duro golpe: seis jogadores do elenco principal não participaram do treino de terça-feira. O momento dificilmente poderia ser pior para Carrick, que atravessa uma fase complicada em Old Trafford, com o clube há seis jogos sem vencer em todas as competições.
Entre os ausentes estavam Marcus Rashford, Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu e o jovem defensor Ayden Heaven. Segundo informações do talksport, os problemas, que vão de distensões musculares a doenças, deixaram a comissão técnica com poucas opções.
A situação no departamento médico continua sendo uma das principais preocupações do treinador, que tenta estabilizar a equipe. Benjamin Sesko também segue fora de combate por causa de uma lesão na canela, o que limita ainda mais a capacidade de Carrick de fazer mudanças no ataque durante esta exigente sequência de jogos.
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Crise na defesa se aproxima para o Manchester United
O setor defensivo parece particularmente vulnerável para a partida de quarta-feira. Martinez foi substituído no intervalo do empate por 1 a 1 com o Leeds United, no domingo, e Carrick explicou depois que o campeão mundial “sentiu um pouco a coxa”. A ausência prolongada de Shaw complica ainda mais a situação, já que o experiente lateral-esquerdo não atuou nas últimas partidas desde que deixou o campo mancando contra o Tottenham.
Para agravar os problemas do treinador, Yoro está suspenso após receber um cartão vermelho contra o Atlético de Madrid.
Opções limitadas no meio-campo e no ataque
No meio-campo, Mainoo segue como forte dúvida após desfalcar a equipe nos últimos dois jogos. O jogador da seleção da Inglaterra sofreu uma lesão não divulgada durante o empate com o Tottenham, e Carrick ainda não deu um prazo específico para seu retorno. Dorgu também não voltou ao grupo: ele segue se recuperando de uma lesão na parte posterior da coxa sofrida enquanto defendia a seleção da Dinamarca.
As opções no ataque também estão sendo testadas, já que os cuidados contínuos com a condição física de Rashford limitam sua participação. Embora o atacante tenha ficado no banco sem entrar em campo no fim de semana, o fato de não ter treinado plenamente na terça-feira levanta dúvidas sobre sua condição para começar como titular na Champions League.
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Possíveis soluções e inclusão de jovens
A crise de lesões pode abrir caminho para que Matthijs de Ligt volte ao time titular após uma longa espera. O zagueiro holandês tem sofrido com lesões e não atua pelo clube desde que passou por uma cirurgia nas costas em novembro passado. Embora venha trabalhando para recuperar a plena condição física, a falta de outras opções pode acelerar seu retorno à equipe principal. Como alternativa, Carrick pode recorrer aos jovens para preencher as lacunas, após incluir os defensores adolescentes Dan Armer e Jaydan Kamason no treino de terça-feira.
Harry Amass é outro candidato a atuar pelo lado esquerdo da defesa caso Mazraoui seja deslocado para uma posição mais central ou para a lateral direita. O dilema defensivo surge enquanto o Manchester United tenta recolocar sua campanha europeia nos trilhos, depois de estrear na Champions League com uma vitória contundente por 4 a 0 sobre o Sabah e sofrer uma derrota por 2 a 0 fora de casa para o Atlético de Madrid na rodada seguinte.
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