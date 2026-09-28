AFP
Traduzido por
Manchester United sofre novo golpe com lesão após técnico da Dinamarca, Brian Riemer, confirmar corte de Patrick Dorgu
Crise se aprofunda com Dorgu mandado para casa
A seleção dinamarquesa atravessa atualmente um período de grande turbulência, já que as lesões seguem desfalcando o elenco de Riemer durante a janela internacional. O mais recente baixa é Dorgu, que foi obrigado a deixar a concentração da Dinamarca na noite de domingo após sofrer uma lesão durante a vitória por 2 a 0 sobre o País de Gales. Esse desdobramento acrescenta Dorgu a uma lista crescente de jogadores indisponíveis, que inclui nomes consolidados como Andreas Christensen, Alexander Bah, Albert Gronbaek e Kasper Dolberg, todos cortados desde o anúncio inicial da convocação.
"Estamos mandando ele para casa agora, ele está fora e não estará pronto para a próxima semana. Exames complementares terão de mostrar por quanto tempo ele ficará fora", disse Riemer ao Bold.
- Getty Images Sport
Desfalque de Dorgu deixa a Dinamarca com poucas opções pelas pontas
A perda de Dorgu é um golpe específico na flexibilidade tática da Dinamarca, já que a capacidade do jogador de atuar por todo o lado esquerdo se tornou um trunfo importante. O jogador do United, lesionado, deixou Riemer com uma lacuna a preencher pelos lados do campo. O técnico dinamarquês admitiu que seu elenco não está sofrendo apenas com a falta de opções em áreas específicas, mas também começa a dar sinais de desgaste físico devido à carga pesada colocada sobre os jogadores restantes em condições de atuar.
O ex-treinador do Anderlecht destacou que o momento é particularmente difícil, já que o período internacional está apenas na metade. "Nunca vivi nada parecido. Gostaria que me permitissem dizer isso. E agora mais um saiu hoje. Eu contei, e havia sete ou oito jogadores antes de hoje que normalmente sempre estariam em um elenco de 23 homens. Eles não estão aqui. Ou foram para casa ou nem vieram. E agora Dorgu saiu hoje. E, para ser sincero, isso é realmente muito irritante", disse Riemer à TV2.
Possíveis substituições no radar
Em resposta à crise crescente, Riemer confirmou que será forçado a convocar pelo menos um substituto para reforçar suas opções pelos lados do campo. O treinador dinamarquês avalia atualmente vários candidatos que podem entrar de última hora para dar a cobertura necessária. Entre os nomes considerados estão jogadores experientes e outros que atuam no exterior e mostraram boa forma recentemente. Riemer procura atletas que possam se integrar rapidamente ao grupo e lidar com a pressão de uma competição internacional imediata.
Durante uma discussão sobre a vaga no elenco, Riemer identificou alguns nomes específicos que estão sendo considerados para uma convocação tardia. "Pode ser Anders Dreyer, pode ser Andreas Skov Olsen, que começou bem na Turquia, mas também pode ser um dos jovens jogadores", explicou Riemer ao Bold.
- Getty Images Sport
Hojlund manifesta solidariedade
A notícia foi um golpe significativo para Rasmus Hojlund. Ao expressar sua frustração com o revés, Hojlund destacou a importância de Dorgu para o elenco, chamando-o de uma peça-chave, cuja possível ausência por um longo período é uma grande decepção. Ele demonstrou solidariedade ao companheiro de equipe, acrescentando que perder um jogador do calibre dele por um período prolongado seria um golpe duro de assimilar.
"Acho que é uma pena. Temos um grande nome, e ele também é um grande nome para o meu ex-clube. Se ele ficar fora por muito tempo, obviamente é uma chatice", disse Hojlund à TV2.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.