A perda de Dorgu é um golpe específico na flexibilidade tática da Dinamarca, já que a capacidade do jogador de atuar por todo o lado esquerdo se tornou um trunfo importante. O jogador do United, lesionado, deixou Riemer com uma lacuna a preencher pelos lados do campo. O técnico dinamarquês admitiu que seu elenco não está sofrendo apenas com a falta de opções em áreas específicas, mas também começa a dar sinais de desgaste físico devido à carga pesada colocada sobre os jogadores restantes em condições de atuar.

O ex-treinador do Anderlecht destacou que o momento é particularmente difícil, já que o período internacional está apenas na metade. "Nunca vivi nada parecido. Gostaria que me permitissem dizer isso. E agora mais um saiu hoje. Eu contei, e havia sete ou oito jogadores antes de hoje que normalmente sempre estariam em um elenco de 23 homens. Eles não estão aqui. Ou foram para casa ou nem vieram. E agora Dorgu saiu hoje. E, para ser sincero, isso é realmente muito irritante", disse Riemer à TV2.