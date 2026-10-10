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Manchester United sofre duro golpe com lesão de Benjamin Sesko, enquanto Michael Carrick admite que a data de retorno do atacante de £ 65 milhões "não está clara"
Sesko fica fora, e crise de lesões do United se agrava
Sesko foi obrigado a ficar fora do recente empate por 1 a 1 do United com o Fulham depois de agravar um problema persistente na canela. O atacante posteriormente se retirou da seleção da Eslovênia, juntando-se a Marcus Rashford, Kobbie Mainoo e Karl Darlow no departamento médico.
O momento é péssimo para um United que patina e busca desesperadamente dar o pontapé inicial em sua campanha. O time recebe um Tottenham ainda sem vitórias no sábado, mas Carrick precisa lidar com uma lista crescente de ausências. Os defensores Patrick Dorgu e Noussair Mazraoui também sofreram novas lesões durante a recente pausa internacional, desfalcando ainda mais o elenco.
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“Ainda não está totalmente claro” quando o atacante vai voltar
O atacante de £ 65 milhões lesionou inicialmente a canela contra o Liverpool em maio passado. Esse problema o tirou de toda a pré-temporada do United, embora ele tenha conseguido voltar e marcar duas vezes em seis aparições no início da temporada. No entanto, Carrick confirmou que a queixa atual é ligeiramente diferente, descartando sua presença contra o Tottenham e possivelmente por mais tempo.
"Não é exatamente o mesmo problema", explicou Carrick. "É uma área parecida, mas não é exatamente a mesma coisa de novo. E ainda estamos trabalhando nisso um pouco, vendo por quanto tempo o problema vai durar. Esperamos que seja em breve, obviamente, mas neste momento ainda não está totalmente claro."
Questionado se o clube vai apostar no descanso antes de explorar tratamentos alternativos, o técnico do United acrescentou: "Sim, há coisas diferentes para analisar. Acho que ele se recuperou muito bem, na verdade, do problema inicial, e houve bastante tempo, e às vezes certas coisas aparecem. O corpo faz certas coisas, e temos de reagir a isso e tentar trazê-lo de volta o mais rápido possível."
Baleba se aproxima da estreia em meio a reforço no meio-campo
Embora as opções ofensivas do United pareçam escassas, há uma notícia positiva em relação à contratação de verão Carlos Baleba. O reforço de £ 70 milhões vindo do Brighton vinha tratando uma lesão no tornozelo e ficou no banco sem ser utilizado em Craven Cottage, mas finalmente está perto de fazer sua estreia em uma partida oficial.
"Ele certamente está cada vez mais perto, Carlos", revelou Carrick. "Tem sido ótimo tê-lo no campo e vê-lo de perto, de verdade. Ele jogou um pouco em um jogo-treino que tivemos na semana passada, então foi bom para ele ganhar alguns minutos."
Carrick, porém, alertou contra apressar o meio-campista, acrescentando: "Acho que o outro lado disso é que ele perdeu muita coisa e perdeu um período crucial em termos do fim da pré-temporada. É preciso um pouco de paciência para que ele ganhe ritmo. Cabe a nós escolher o momento certo para ele também, mas ele nos oferece muito. Já disse isso antes: estamos muito felizes com o meio-campo que temos, com as escolhas e as opções que temos, e ele definitivamente acrescenta a isso."
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Duelo do Tottenham exige resposta imediata
O United precisa lidar com sua crescente lista de lesionados para dar impulso a um início lento de temporada. Enfrentar um Tottenham em má fase oferece uma oportunidade vital para somar três pontos, mas Carrick precisará encontrar soluções criativas no terço final sem seu atacante estrela.
Com Baleba pronto para reforçar o meio-campo, o Manchester United tem uma base sólida sobre a qual construir. No entanto, equilibrar as exigências físicas dos jogadores que estão voltando será crucial para que o United evite novos contratempos durante um calendário apertado no outono.
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