O atacante de £ 65 milhões lesionou inicialmente a canela contra o Liverpool em maio passado. Esse problema o tirou de toda a pré-temporada do United, embora ele tenha conseguido voltar e marcar duas vezes em seis aparições no início da temporada. No entanto, Carrick confirmou que a queixa atual é ligeiramente diferente, descartando sua presença contra o Tottenham e possivelmente por mais tempo.

"Não é exatamente o mesmo problema", explicou Carrick. "É uma área parecida, mas não é exatamente a mesma coisa de novo. E ainda estamos trabalhando nisso um pouco, vendo por quanto tempo o problema vai durar. Esperamos que seja em breve, obviamente, mas neste momento ainda não está totalmente claro."

Questionado se o clube vai apostar no descanso antes de explorar tratamentos alternativos, o técnico do United acrescentou: "Sim, há coisas diferentes para analisar. Acho que ele se recuperou muito bem, na verdade, do problema inicial, e houve bastante tempo, e às vezes certas coisas aparecem. O corpo faz certas coisas, e temos de reagir a isso e tentar trazê-lo de volta o mais rápido possível."



