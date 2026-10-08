O United surgiu como o mais recente clube da Premier League interessado em contratar o atacante Kofane, do Leverkusen. SportBildinforma que o clube de Old Trafford entrou na disputa pelo atacante de 20 anos. O Arsenal também está na briga pelo internacional camaronês, ao lado de pretendentes de longa data em toda a Europa. O forte interesse surge no momento em que grandes equipes buscam reforçar suas opções ofensivas com jovens talentos.

Kofane tem atraído atenção em todo o continente após um período de afirmação impressionante. Sua possível disponibilidade colocou em alerta vários grandes clubes que buscam um centroavante físico.