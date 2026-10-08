Getty Images Sport
Traduzido por
Manchester United rivaliza com o Arsenal por Christian Kofane, joia do Bayer Leverkusen, à medida que a disputa pela transferência se intensifica
Gigantes da Premier League entram na corrida pela contratação
O United surgiu como o mais recente clube da Premier League interessado em contratar o atacante Kofane, do Leverkusen. SportBildinforma que o clube de Old Trafford entrou na disputa pelo atacante de 20 anos. O Arsenal também está na briga pelo internacional camaronês, ao lado de pretendentes de longa data em toda a Europa. O forte interesse surge no momento em que grandes equipes buscam reforçar suas opções ofensivas com jovens talentos.
Kofane tem atraído atenção em todo o continente após um período de afirmação impressionante. Sua possível disponibilidade colocou em alerta vários grandes clubes que buscam um centroavante físico.
- Getty Images Sport
Negociações por contrato paradas despertam esperança de transferência
O aspecto mais intrigante em torno do futuro de Kofane envolve sua situação atual na Alemanha. Segundo relatos, as conversas sobre uma renovação de contrato no Leverkusen estagnaram, trazendo nova esperança aos interessados.
Aston Villa, Newcastle United e Everton estavam todos na disputa pelo atacante durante o verão. No entanto, a lista de admiradores vai muito além da elite do futebol inglês. Falando ao Daily Arsenal em abril do ano passado, o agente de Kofane, Eric Depolo, revelou que o Arsenal estava "certamente interessado" no atacante. Depolo acrescentou que Bayern de Munique, Barcelona e Chelsea também acompanhavam o progresso de seu cliente.
Uma ascensão incrível ao futebol europeu
A rápida ascensão de Kofane no futebol europeu tem sido notável. O Albacete contratou o atacante vindo da academia camaronesa AS Nylon em novembro de 2024, antes de ele fazer sua estreia profissional na Espanha em janeiro de 2025.
Depois de marcar oito gols na Segunda División, o Leverkusen o contratou rapidamente no verão de 2025. O atacante de 1,88 m se integrou imediatamente ao elenco. Em sua primeira temporada pelo Leverkusen, Kofane disputou 44 partidas em todas as competições, incluindo 11 aparições na Champions League. Embora tenha marcado sete gols, seu perfil físico e sua intensidade de trabalho chamaram a atenção de olheiros da Premier League.
- AFP
O que vem a seguir para Kofane?
Com seu contrato previsto para expirar em 2029 e as discussões contratuais na Alemanha ainda sem conclusão, o futuro de longo prazo de Kofane segue incerto. Os clubes interessados acompanharão de perto os desdobramentos à medida que as próximas janelas de transferências se aproximam.
Uma possível transferência para a Premier League em 2027 marcaria o mais recente marco na rápida ascensão de Kofane. Por enquanto, o Leverkusen tentará resolver o impasse contratual. No entanto, com Manchester United e Arsenal observando atentamente, uma transferência bombástica pode estar no horizonte em breve.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.