Manchester United prepara retorno CHOCANTE de Antonio Conte à Premier League para substituir Michael Carrick

Calciomercato afirma que o ex-técnico de Chelsea e Tottenham, Conte, foi identificado como o alvo número um do United. A reportagem diz que o treinador de 57 anos está atualmente na pole position para assumir o comando caso Carrick seja demitido nos próximos meses.

Dirigentes do United já teriam feito um contato inicial para avaliar a disponibilidade de Conte. O experiente italiano está sem clube neste momento, depois de deixar o Napoli no fim da última temporada. Havia a sugestão de que Conte poderia voltar à seleção italiana. No entanto, com Roberto Mancini ocupando essa vaga, um retorno à Premier League agora parece uma possibilidade realista.