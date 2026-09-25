Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Antonio Conte NapoliGetty Images
Yosua Arya
Traduzido por

Manchester United prepara retorno CHOCANTE de Antonio Conte à Premier League para substituir Michael Carrick

A. Conte
Manchester United
M. Carrick
Premier League

O Manchester United teria feito contato inicial com Antonio Conte enquanto se prepara para a vida após Michael Carrick. O Manchester United teve um início desastroso na temporada 2026-27, o que levou os dirigentes do clube a colocarem o experiente técnico italiano como opção caso decidam fazer uma mudança.

  • Manchester United prepara planos de contingência para Carrick

    O Manchester United já está explorando alternativas para o comando técnico após um início muito decepcionante na campanha 2026-27 sob o comando de Carrick. O clube esperava dar um passo à frente nesta temporada após a efetivação de Carrick e as contratações feitas no verão. No entanto, as derrotas no cenário doméstico para Hull City, Manchester City e Brighton deixaram o clube com dificuldades para encontrar seu ritmo.

    • Publicidade
  • Antonio ConteGetty Images

    Conte na pole position para o cargo em Old Trafford

    Calciomercato afirma que o ex-técnico de Chelsea e Tottenham, Conte, foi identificado como o alvo número um do United. A reportagem diz que o treinador de 57 anos está atualmente na pole position para assumir o comando caso Carrick seja demitido nos próximos meses.

    Dirigentes do United já teriam feito um contato inicial para avaliar a disponibilidade de Conte. O experiente italiano está sem clube neste momento, depois de deixar o Napoli no fim da última temporada. Havia a sugestão de que Conte poderia voltar à seleção italiana. No entanto, com Roberto Mancini ocupando essa vaga, um retorno à Premier League agora parece uma possibilidade realista.

  • Uma péssima sequência de resultados em competições nacionais

    Embora o United tenha conquistado vitórias caseiras tranquilas sobre o recém-promovido Ipswich Town e o modesto Sabah, seu desempenho geral continua sendo motivo de grande preocupação. A derrota recente para o Brighton foi particularmente prejudicial para o atual comando.

    Esse revés pôs fim a um orgulhoso recorde de 50 anos do United sem nunca perder uma partida em casa depois de abrir 2 a 0. Colapsos tão alarmantes apenas intensificaram o escrutínio em torno da posição de Carrick no banco de Old Trafford.

    O técnico agora enfrenta uma crucial pausa internacional de três semanas. Ele precisa descobrir com urgência como reverter a situação da equipe e repetir as atuações promissoras vistas durante a segunda metade da última temporada.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    Hora da decisão se aproxima após a pausa internacional

    O United enfrenta uma semana decisiva imediatamente após a pausa internacional, com dois jogos cruciais no espaço de três dias. Primeiro, recebe o Tottenham Hotspur, lanterna da tabela, em Old Trafford.

    Esse duelo da Premier League promete ser tenso, com o técnico do Spurs, Roberto De Zerbi, também sob pressão crescente. A incapacidade de somar três pontos contra um Tottenham em má fase pode ser fatal para Carrick.

    Imediatamente depois dessa partida, o Manchester United viaja para a Espanha para um duro confronto da Champions League contra o Atlético de Madrid. Se os resultados não melhorarem drasticamente nesses dois jogos, Conte pode chegar a Manchester mais cedo do que tarde.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Tottenham crest
Tottenham
TOT