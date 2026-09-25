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Manchester United prepara retorno CHOCANTE de Antonio Conte à Premier League para substituir Michael Carrick
Manchester United prepara planos de contingência para Carrick
O Manchester United já está explorando alternativas para o comando técnico após um início muito decepcionante na campanha 2026-27 sob o comando de Carrick. O clube esperava dar um passo à frente nesta temporada após a efetivação de Carrick e as contratações feitas no verão. No entanto, as derrotas no cenário doméstico para Hull City, Manchester City e Brighton deixaram o clube com dificuldades para encontrar seu ritmo.
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Conte na pole position para o cargo em Old Trafford
Calciomercato afirma que o ex-técnico de Chelsea e Tottenham, Conte, foi identificado como o alvo número um do United. A reportagem diz que o treinador de 57 anos está atualmente na pole position para assumir o comando caso Carrick seja demitido nos próximos meses.
Dirigentes do United já teriam feito um contato inicial para avaliar a disponibilidade de Conte. O experiente italiano está sem clube neste momento, depois de deixar o Napoli no fim da última temporada. Havia a sugestão de que Conte poderia voltar à seleção italiana. No entanto, com Roberto Mancini ocupando essa vaga, um retorno à Premier League agora parece uma possibilidade realista.
Uma péssima sequência de resultados em competições nacionais
Embora o United tenha conquistado vitórias caseiras tranquilas sobre o recém-promovido Ipswich Town e o modesto Sabah, seu desempenho geral continua sendo motivo de grande preocupação. A derrota recente para o Brighton foi particularmente prejudicial para o atual comando.
Esse revés pôs fim a um orgulhoso recorde de 50 anos do United sem nunca perder uma partida em casa depois de abrir 2 a 0. Colapsos tão alarmantes apenas intensificaram o escrutínio em torno da posição de Carrick no banco de Old Trafford.
O técnico agora enfrenta uma crucial pausa internacional de três semanas. Ele precisa descobrir com urgência como reverter a situação da equipe e repetir as atuações promissoras vistas durante a segunda metade da última temporada.
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Hora da decisão se aproxima após a pausa internacional
O United enfrenta uma semana decisiva imediatamente após a pausa internacional, com dois jogos cruciais no espaço de três dias. Primeiro, recebe o Tottenham Hotspur, lanterna da tabela, em Old Trafford.
Esse duelo da Premier League promete ser tenso, com o técnico do Spurs, Roberto De Zerbi, também sob pressão crescente. A incapacidade de somar três pontos contra um Tottenham em má fase pode ser fatal para Carrick.
Imediatamente depois dessa partida, o Manchester United viaja para a Espanha para um duro confronto da Champions League contra o Atlético de Madrid. Se os resultados não melhorarem drasticamente nesses dois jogos, Conte pode chegar a Manchester mais cedo do que tarde.
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