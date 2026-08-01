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Manchester United prepara oferta de £ 60 milhões por principal alvo Lewis Hall, enquanto Fabrizio Romano confirma transferência "aprovada"
Grande investida por Hall
De acordo com TEAMtalk, o Manchester United está se preparando para formalizar uma proposta inicial de £60 milhões para contratar o lateral-esquerdo Hall, do Newcastle. A taxa de transferência faria de Hall a contratação mais cara do clube na janela de verão, superando Andrey Santos, que anteriormente chegou por £50 milhões (£48 milhões mais £2 milhões em adicionais). A decisão de ir atrás do jovem defensor vem após a aprovação da diretoria interna de Old Trafford para reforçar a linha defensiva.
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Romano confirma interesse do United
O renomado jornalista de transferências Romano confirmou o sério interesse do Manchester United no defensor do Newcastle por meio de seu canal no YouTube. Ele afirmou: "Muitas perguntas sobre Lewis Hall e Manchester United. Eu já disse isso a vocês em junho e mantenho minha informação.
"O Man Utd realmente aprecia Lewis Hall e o Man Utd considera Lewis Hall um jogador ideal que gostaria de adicionar ao seu elenco. Então, Lewis Hall está na lista do Manchester United, com certeza, e é um jogador aprovado internamente no Manchester United. Mas, pelo que entendo, o Newcastle vai complicar a vida deles. O Newcastle não quer vender Lewis Hall.
"O Newcastle já fez muito dinheiro neste verão com Tonali, Gordon e Bruno Guimaraes… Ele (Guimaraes) deve se juntar ao Arsenal neste verão. Temos que esperar pelo acordo entre os clubes, mas o negócio está avançando na direção certa. Bruno quer ir para o Arsenal.
"Então, o Newcastle quer manter Lewis Hall e o Newcastle não quer vender o jogador. Essa é a indicação, essa é a mensagem. Então, se você me perguntar, o Man Utd o considera um alvo principal? Sim. O Man Utd está tendo alguns contatos para entender a situação de Lewis Hall? Sim, com certeza. Mas aí existe o Newcastle e, então, antes de dizer que o Man Utd vai tentar tudo, temos que entender a postura e a posição do Newcastle."
Êxodo no St James' Park
A debandada de talentos do Newcastle continua após a saída de Alexander Isak no verão anterior, o que foi agravado pelas saídas de Anthony Gordon, Sandro Tonali e do técnico Eddie Howe neste verão. O Manchester United pretende explorar essa instabilidade contínua em St James' Park, com Romano confirmando que dirigentes de Old Trafford pretendem pressionar forte antes do prazo final. Ele continuou: "Vai ser uma história para acompanhar, com certeza, porque o Man Utd não encerrou seus negócios no mercado. Isso está claro. Eles fizeram o que tinham de fazer em junho e julho, mas não encerraram seus negócios no mercado e agora estamos em agosto."
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Abertura da temporada se aproxima rapidamente
O United abrirá a nova temporada 2026-27 da Premier League com uma visita ao recém-promovido Hull City em 22 de agosto. O Newcastle terá uma partida de estreia desafiadora contra o Liverpool no St James' Park no dia seguinte. Os dois clubes agora correm contra o tempo para concluir seus negócios de transferências antes do início dessas partidas de abertura.
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