Manchester United prepara oferta de £ 60 milhões por principal alvo Lewis Hall, enquanto Fabrizio Romano confirma transferência "aprovada"

O renomado jornalista de transferências Romano confirmou o sério interesse do Manchester United no defensor do Newcastle por meio de seu canal no YouTube. Ele afirmou: "Muitas perguntas sobre Lewis Hall e Manchester United. Eu já disse isso a vocês em junho e mantenho minha informação.

"O Man Utd realmente aprecia Lewis Hall e o Man Utd considera Lewis Hall um jogador ideal que gostaria de adicionar ao seu elenco. Então, Lewis Hall está na lista do Manchester United, com certeza, e é um jogador aprovado internamente no Manchester United. Mas, pelo que entendo, o Newcastle vai complicar a vida deles. O Newcastle não quer vender Lewis Hall.

"O Newcastle já fez muito dinheiro neste verão com Tonali, Gordon e Bruno Guimaraes… Ele (Guimaraes) deve se juntar ao Arsenal neste verão. Temos que esperar pelo acordo entre os clubes, mas o negócio está avançando na direção certa. Bruno quer ir para o Arsenal.

"Então, o Newcastle quer manter Lewis Hall e o Newcastle não quer vender o jogador. Essa é a indicação, essa é a mensagem. Então, se você me perguntar, o Man Utd o considera um alvo principal? Sim. O Man Utd está tendo alguns contatos para entender a situação de Lewis Hall? Sim, com certeza. Mas aí existe o Newcastle e, então, antes de dizer que o Man Utd vai tentar tudo, temos que entender a postura e a posição do Newcastle."



