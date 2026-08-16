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FC St. Pauli v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Manchester United prepara investida surpreendente por estrela do Bayern de Munique, enquanto Michael Carrick mira reforços para a defesa

Mercado da bola
Manchester United
Bayern de Munique
Premier League
M. Kim
Bundesliga

O Manchester United reviveu de forma sensacional seu interesse no zagueiro Kim Min-jae, do Bayern de Munique, enquanto Michael Carrick busca adicionar profundidade de elite à sua linha defensiva. Segundo relatos, o Manchester United monitora de perto a situação do sul-coreano após um período difícil para o defensor na Baviera.

  • Manchester United mira reforços defensivos após fracasso com o Milan

    O United teria colocado Kim em sua lista de alvos para transferências enquanto busca concluir seus negócios de verão com um reforço de peso para a defesa. Apesar de uma janela relativamente discreta, que viu Youri Tielemans e Andrey Santos chegarem a Old Trafford, a diretoria segue ciente de que o elenco precisa de mais mudanças para competir no mais alto nível.

    A urgência por um novo zagueiro vem dos persistentes problemas de lesão envolvendo Lisandro Martinez e Leny Yoro. Com Harry Maguire completando 34 anos durante a atual temporada, Carrick estaria ansioso para garantir um parceiro de longo prazo para suas estrelas mais jovens. Kim, que se juntou ao Bayern por € 50 milhões vindo do Napoli em 2023, é visto como o perfil ideal para levar autoridade e velocidade a um setor que recentemente foi desmontado por um time do AC Milan de Ruben Amorim na Polônia.

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  • FC Bayern München v Aston Villa - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Kim Min-jae volta ao radar do Old Trafford

    Bayern Insider, de Christian Falk, sugere que o Manchester United está monitorando muito de perto a situação do jogador de 29 anos na Baviera. Falk observou que, embora o interesse seja concreto, o próprio jogador está atualmente focado em retomar seu lugar entre os titulares de Vincent Kompany. O defensor perdeu sua condição de titular absoluto durante a segunda metade da última temporada, mas continua sendo um ativo de alto valor para o gigante da Bundesliga na busca pela glória da Champions League.

    Falk disse: "Há algum fundamento nas notícias sobre o interesse do Manchester United em Kim Min-jae. Como mencionei anteriormente no Bayern Insider, o internacional sul-coreano está na lista do United. Eles estão sempre observando a situação dele no Bayern de Munique. Dito isso, Kim Min-jae está muito certo neste momento de que quer ficar no Bayern e está bem com seu papel atual no clube."



  • A posição do Bayern sobre a estrela sul-coreana

    A reportagem acrescenta que o Bayern reluta em autorizar a saída de Kim, especialmente com Kompany estabelecendo como meta formal conquistar a Champions League nesta temporada. O clube sabe que, para atravessar uma campanha exigente em várias frentes, é preciso ter um elenco com profundidade. Vender Kim deixaria o Bayern perigosamente sem opções na defesa, forçando a equipe a depender apenas de Jonathan Tah e Dayot Upamecano como seus únicos zagueiros experientes durante todo o ano.


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    United se prepara para a estreia na Premier League

    Enquanto as conversas sobre transferência continuam, Carrick precisa se concentrar no futuro imediato, já que o United se prepara para sua estreia na Premier League contra o Hull City. Maguire e Yoro devem começar a partida, especialmente depois de Martinez sofrer outra lesão durante a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo.

    Segundo informações, o United acertou os termos pessoais com Kim ainda em 2023, antes de ele escolher o gigante alemão, e Carrick espera que uma segunda investida seja mais proveitosa.

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