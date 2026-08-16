O United teria colocado Kim em sua lista de alvos para transferências enquanto busca concluir seus negócios de verão com um reforço de peso para a defesa. Apesar de uma janela relativamente discreta, que viu Youri Tielemans e Andrey Santos chegarem a Old Trafford, a diretoria segue ciente de que o elenco precisa de mais mudanças para competir no mais alto nível.

A urgência por um novo zagueiro vem dos persistentes problemas de lesão envolvendo Lisandro Martinez e Leny Yoro. Com Harry Maguire completando 34 anos durante a atual temporada, Carrick estaria ansioso para garantir um parceiro de longo prazo para suas estrelas mais jovens. Kim, que se juntou ao Bayern por € 50 milhões vindo do Napoli em 2023, é visto como o perfil ideal para levar autoridade e velocidade a um setor que recentemente foi desmontado por um time do AC Milan de Ruben Amorim na Polônia.