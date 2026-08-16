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Manchester United prepara investida surpreendente por estrela do Bayern de Munique, enquanto Michael Carrick mira reforços para a defesa
Manchester United mira reforços defensivos após fracasso com o Milan
O United teria colocado Kim em sua lista de alvos para transferências enquanto busca concluir seus negócios de verão com um reforço de peso para a defesa. Apesar de uma janela relativamente discreta, que viu Youri Tielemans e Andrey Santos chegarem a Old Trafford, a diretoria segue ciente de que o elenco precisa de mais mudanças para competir no mais alto nível.
A urgência por um novo zagueiro vem dos persistentes problemas de lesão envolvendo Lisandro Martinez e Leny Yoro. Com Harry Maguire completando 34 anos durante a atual temporada, Carrick estaria ansioso para garantir um parceiro de longo prazo para suas estrelas mais jovens. Kim, que se juntou ao Bayern por € 50 milhões vindo do Napoli em 2023, é visto como o perfil ideal para levar autoridade e velocidade a um setor que recentemente foi desmontado por um time do AC Milan de Ruben Amorim na Polônia.
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Kim Min-jae volta ao radar do Old Trafford
Bayern Insider, de Christian Falk, sugere que o Manchester United está monitorando muito de perto a situação do jogador de 29 anos na Baviera. Falk observou que, embora o interesse seja concreto, o próprio jogador está atualmente focado em retomar seu lugar entre os titulares de Vincent Kompany. O defensor perdeu sua condição de titular absoluto durante a segunda metade da última temporada, mas continua sendo um ativo de alto valor para o gigante da Bundesliga na busca pela glória da Champions League.
Falk disse: "Há algum fundamento nas notícias sobre o interesse do Manchester United em Kim Min-jae. Como mencionei anteriormente no Bayern Insider, o internacional sul-coreano está na lista do United. Eles estão sempre observando a situação dele no Bayern de Munique. Dito isso, Kim Min-jae está muito certo neste momento de que quer ficar no Bayern e está bem com seu papel atual no clube."
A posição do Bayern sobre a estrela sul-coreana
A reportagem acrescenta que o Bayern reluta em autorizar a saída de Kim, especialmente com Kompany estabelecendo como meta formal conquistar a Champions League nesta temporada. O clube sabe que, para atravessar uma campanha exigente em várias frentes, é preciso ter um elenco com profundidade. Vender Kim deixaria o Bayern perigosamente sem opções na defesa, forçando a equipe a depender apenas de Jonathan Tah e Dayot Upamecano como seus únicos zagueiros experientes durante todo o ano.
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United se prepara para a estreia na Premier League
Enquanto as conversas sobre transferência continuam, Carrick precisa se concentrar no futuro imediato, já que o United se prepara para sua estreia na Premier League contra o Hull City. Maguire e Yoro devem começar a partida, especialmente depois de Martinez sofrer outra lesão durante a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo.
Segundo informações, o United acertou os termos pessoais com Kim ainda em 2023, antes de ele escolher o gigante alemão, e Carrick espera que uma segunda investida seja mais proveitosa.
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