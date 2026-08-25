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Manchester United planeja transferência de £ 50 milhões pelo defensor do Brighton Ferdi Kadioglu após contratação de Carlos Baleba
United mira segunda investida no Brighton
O Manchester United anunciou oficialmente a chegada de Baleba, mas seus negócios com o Brighton talvez ainda não tenham sido concluídos. As conversas já começaram sobre uma possível transferência de £50 milhões por Kadioglu.
A diretoria de Old Trafford identificou o defensor como seu alvo principal para a posição de lateral-esquerdo. Uma reportagem anterior da Turkiye sugeriu que o clube estava preparando uma oferta de £40 milhões, mas o preço pedido parece ter aumentado. Relatos na imprensa turca também apontaram que o ex-clube de Kadioglu, o Fenerbahce, tem direito a 10% de qualquer futura taxa de transferência, o que pode explicar a avaliação mais alta exigida pelo Brighton.
Brighton se prepara para uma possível saída
A probabilidade de essa transferência se concretizar aumentou nos últimos dias após desdobramentos no Brighton. Surgiram relatos de que o clube está prestes a contratar o lateral-esquerdo Jaouen Hadjam, do Young Boys, da Suíça, o que indica que se prepara para a vida sem Kadioglu.
Fabian Hurzeler deve falar com a imprensa no fim desta semana antes do jogo de volta contra o Tromso, o que pode trazer mais esclarecimentos sobre a situação. Kadioglu se juntou ao Brighton em agosto de 2024 por £ 24 milhões. Embora as lesões tenham limitado seu tempo de jogo durante sua campanha de estreia, ele atuou 42 vezes em todas as competições ao longo da temporada 2025/26, firmando-se como a opção preferida pelo lado esquerdo da defesa.
Dificuldades em campo para o United
O Manchester United tem uma pausa no meio de semana após sua derrota contundente para o Hull City no sábado, o que será valioso para Michael Carrick e seu elenco. A dupla de meio-campo formada por Andrey Santos e Youri Tielemans teve muita dificuldade durante a partida, o que pode resultar no retorno de Kobbie Mainoo à equipe titular.
No entanto, qualquer impacto imediato dos novos reforços talvez tenha de esperar. Baleba está atualmente lidando com uma lesão no tornozelo, o que significa que provavelmente ficará indisponível para fazer sua estreia por algumas semanas. Da mesma forma, Kadioglu ficou fora da vitória sobre o Aston Villa no domingo devido a uma lesão leve, depois de ter jogado 87 minutos apenas alguns dias antes.
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O que vem a seguir para o Manchester United?
O Manchester United buscará se recuperar após a decepcionante rodada de abertura quando viajar para enfrentar o Ipswich Town. Carrick e sua comissão técnica precisam encontrar soluções em campo, enquanto a equipe de contratações trabalha para finalizar o acordo por Kadioglu. Os torcedores aguardam ansiosamente novas atualizações sobre a investida de £ 50 milhões antes de a janela de transferências fechar oficialmente.
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