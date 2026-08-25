Manchester United planeja transferência de £ 50 milhões pelo defensor do Brighton Ferdi Kadioglu após contratação de Carlos Baleba

O Manchester United anunciou oficialmente a chegada de Baleba, mas seus negócios com o Brighton talvez ainda não tenham sido concluídos. As conversas já começaram sobre uma possível transferência de £50 milhões por Kadioglu.

A diretoria de Old Trafford identificou o defensor como seu alvo principal para a posição de lateral-esquerdo. Uma reportagem anterior da Turkiye sugeriu que o clube estava preparando uma oferta de £40 milhões, mas o preço pedido parece ter aumentado. Relatos na imprensa turca também apontaram que o ex-clube de Kadioglu, o Fenerbahce, tem direito a 10% de qualquer futura taxa de transferência, o que pode explicar a avaliação mais alta exigida pelo Brighton.