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Unai Emery Aston Villa 2026Getty
Gianluca Minchiotti
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Manchester United pensa em Emery, mas o Aston Villa pede 24 milhões para liberá-lo

U. Emery
Manchester United

Novos rumores sobre o comando técnico do Manchester United

Segundo Jamie Jackson, Eddie Howe seria o candidato preferido do Manchester United caso o Manchester United decidisse demitir Michael Carrick. O motivo é a vasta experiência do inglês como treinador na Premier League. Howe treinou Newcastle, Bournemouth e Burnley.


  • Unai Emery também é admirado pelos Red Devils, mas o Aston Villa exige uma compensação de 24 milhões de euros por seu treinador. No entanto, o espanhol não é o único candidato; Julian Nagelsmann também está na lista, segundo o Telegraph. O alemão estaria disposto a ouvir uma proposta e gostaria de trabalhar na Premier League.

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