Um dos cargos de maior destaque da Premier League voltou a ficar vago após a decisão de demitir Michael Carrick depois de 32 jogos no comando . Sob sua direção, o United caiu para a zona de rebaixamento, antes de sua saída sem cerimônia.

Como uma mudança já vinha sendo cogitada havia algum tempo, o United tinha vários candidatos a considerar para tentar despertar um gigante adormecido. O ex-treinador do Newcastle Eddie Howe chegou a ser apontado como candidato .

Pochettino foi o escolhido. O argentino vai cumprir seus compromissos com a seleção dos Estados Unidos na Liga das Nações da Concacaf antes de voltar ao futebol inglês, onde já trabalhou em Southampton, Tottenham e Chelsea.

Ele só chegará ao chamado “Teatro dos Sonhos” no fim da próxima semana, o que lhe dará pouco tempo para se instalar em um dos cargos mais exigentes do futebol antes de uma difícil viagem a Anfield para enfrentar o velho rival Liverpool.