“Manchester United não conseguiria lidar com Antonio Conte”: por que técnico “brilhante” foi preterido e diretoria é responsabilizada por não contratar ex-treinador de Chelsea e Juventus
Pochettino é escolhido para substituir Carrick após demissão
Um dos cargos de maior destaque da Premier League voltou a ficar vago após a decisão de demitir Michael Carrick depois de 32 jogos no comando. Sob sua direção, o United caiu para a zona de rebaixamento, antes de sua saída sem cerimônia.
Como uma mudança já vinha sendo cogitada havia algum tempo, o United tinha vários candidatos a considerar para tentar despertar um gigante adormecido. O ex-treinador do Newcastle Eddie Howe chegou a ser apontado como candidato.
Pochettino foi o escolhido. O argentino vai cumprir seus compromissos com a seleção dos Estados Unidos na Liga das Nações da Concacaf antes de voltar ao futebol inglês, onde já trabalhou em Southampton, Tottenham e Chelsea.
Ele só chegará ao chamado “Teatro dos Sonhos” no fim da próxima semana, o que lhe dará pouco tempo para se instalar em um dos cargos mais exigentes do futebol antes de uma difícil viagem a Anfield para enfrentar o velho rival Liverpool.
- Getty
Conte está sem clube após deixar o Napoli
O United poderia ter contratado alguém que está sem clube e poderia começar imediatamente: Conte faz uma pausa desde que decidiu deixar o Napoli em maio de 2026.
O treinador de 57 anos conquistou títulos por Juventus, Chelsea, Inter e Napoli, além de ter passado dois anos no comando da seleção italiana. Seu currículo é incontestável, mas sua personalidade pode causar atritos.
Natural de Lecce, o apaixonado treinador não poupa ninguém e sempre diz o que pensa. Ele exige comprometimento total de quem trabalha abaixo e acima dele. Sob muitos aspectos, parece a escolha perfeita para assumir a situação complicada em Manchester e restaurar a união, deixando absolutamente claro aos jogadores que estão rendendo abaixo do esperado que fracassar não é mais uma opção.
Conte, conhecido pela firmeza, teria sido uma escolha melhor?
Questionado se Conte teria sido a opção lógica, considerando sua disponibilidade e seu histórico, Parker, ex-defensor do United e campeão da Premier League, que falou em parceria com o Islandcasino.com, disse à GOAL: “Concordo totalmente. Para o vestiário, seria absolutamente brilhante.
“Mas, olhando de fora, acho que muita gente diria o mesmo que eu. Não é preciso ser ex-jogador nem jogador em atividade, basta gostar de futebol. Todos temos uma opinião formada por assistir a Conte e ouvi-lo, e acho que as pessoas no comando do Manchester United não conseguiriam lidar com ele.
“Elas não conseguiriam contratar alguém que tem o que dizer, mesmo que esteja absolutamente certo nove em cada dez vezes. Acho que viram os comentários que ele fez antes ou depois de jogos quando não estava satisfeito com o que acontecia no clube.
“Ele exige que lhe deem a oportunidade de conquistar títulos, e elas não iriam querer isso. Acho que todo mundo sabe. Não é preciso ser jogador ou ex-jogador do Manchester United para saber como essas pessoas são, e Conte simplesmente não serviria para elas.
“Elas jamais iriam querer trazer para dentro do clube alguém que não ficaria calado e diria o que está errado. Não querem isso neste momento.”
- Getty/GOAL
Pochettino chega ao Manchester United sob pressão por resultados
É uma avaliação bastante dura da mentalidade em Old Trafford. Quem toma as decisões nos bastidores deveria querer o melhor para o clube e para todos, já que se passaram 13 anos desde que o lendário Sir Alex Ferguson se aposentou e o declínio começou.
Pochettino pode se mostrar uma escolha acertada, e há muito em seu currículo que sugere ser capaz de mudar os rumos do clube em Manchester. Mas ele não chegará disposto a confrontar tudo e todos como Conte faria, e talvez seja exatamente disso que o United precise agora.
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