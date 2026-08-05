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Manchester United mira sensação do Arsenal, Myles Lewis-Skelly, enquanto Michael Carrick planeja investida ambiciosa
United mira ambiciosa investida por Lewis-Skelly
O Manchester United está investigando se é possível concretizar uma ambiciosa transferência de verão por Lewis-Skelly, revelado nas categorias de base do Arsenal, de acordo com o The Independent. O Manchester United mantém interesse de longa data no jogador de 19 anos desde que ele chegou ao time principal do Arsenal durante a temporada 2024/25. Carrick conhece bem a mentalidade de elite e a postura exemplar do jogador da seleção da Inglaterra. Agora, os dirigentes de Old Trafford avaliam se podem testar a disposição do rival nesta janela.
No entanto, um acordo segue complexo depois de o Manchester United já ter reforçado seu meio-campo neste verão. O clube contratou Youri Tielemans e Andrey Santos por um total de £ 83 milhões, e uma terceira adição para o meio-campo ainda está em pauta.
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Mentalidade de elite impulsiona avanço do Arsenal
Lewis-Skelly demonstrou uma resiliência notável na temporada passada depois de ver suas oportunidades no time principal diminuírem temporariamente. Depois de surgir como lateral-esquerdo após uma lesão de Riccardo Calafiori, seu tempo de jogo caiu quando Mikel Arteta passou a preferir defensores mais tradicionais, Piero Hincapie e Calafiori.
Apesar do revés, o jovem manteve seu alto nível de dedicação nos treinamentos até que a oportunidade surgisse novamente. De volta ao meio-campo central contra o Fulham, ele teve uma atuação de destaque e depois foi titular na final da Champions League contra o PSG.
Sua mentalidade de elite ficou clara quando assinou uma renovação de contrato até 2030 no verão passado. "Quero um legado", declarou Lewis-Skelly. "Quero ganhar tudo o que há para ganhar no futebol. Quero conquistar títulos nos maiores palcos, sendo ao mesmo tempo uma pessoa que está sempre aprendendo e mantém os pés no chão, o que é muito importante."
Ressurgimento do meio-campo sob o comando de Arteta
Depois de desempenhar um papel fundamental no triunfo do Arsenal pelo título da Premier League na temporada passada, Lewis-Skelly agora vive uma ascensão como uma das mais promissoras joias do meio-campo da Inglaterra. Sua versatilidade e personalidade fazem dele um alvo ideal para a visão de Carrick em Old Trafford.
Meio-campista de origem, sua capacidade de se adaptar à lateral esquerda antes de conquistar suas primeiras convocações para a seleção principal da Inglaterra destacou sua maturidade tática. Ele rapidamente comprovou sua qualidade em jogos tanto no cenário doméstico quanto no europeu.
Essa qualidade evidente e sua postura centrada explicam o interesse renovado do United. No entanto, seu forte compromisso em construir um legado duradouro no norte de Londres indica que ele continua determinado a dar certo no clube de infância.
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Disputa por vagas no norte de Londres
Uma possível mudança para Old Trafford parece improvável neste momento, diante do envolvimento de destaque de Lewis-Skelly com Arteta na pré-temporada. O adolescente teve atuações fortes que indicam um papel importante na próxima campanha. Ele ainda enfrentará concorrência por vaga no meio-campo do Arsenal, especialmente porque o clube busca ativamente um acordo pelo meio-campista do Newcastle Bruno Guimaraes.
Ainda assim, Lewis-Skelly mostrou que está pronto para ficar e lutar por seu lugar. Resta saber se o Manchester United decidirá fazer uma proposta formal, enquanto os dois clubes finalizam seus negócios na janela de transferências de verão.
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