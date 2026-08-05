Lewis-Skelly demonstrou uma resiliência notável na temporada passada depois de ver suas oportunidades no time principal diminuírem temporariamente. Depois de surgir como lateral-esquerdo após uma lesão de Riccardo Calafiori, seu tempo de jogo caiu quando Mikel Arteta passou a preferir defensores mais tradicionais, Piero Hincapie e Calafiori.

Apesar do revés, o jovem manteve seu alto nível de dedicação nos treinamentos até que a oportunidade surgisse novamente. De volta ao meio-campo central contra o Fulham, ele teve uma atuação de destaque e depois foi titular na final da Champions League contra o PSG.

Sua mentalidade de elite ficou clara quando assinou uma renovação de contrato até 2030 no verão passado. "Quero um legado", declarou Lewis-Skelly. "Quero ganhar tudo o que há para ganhar no futebol. Quero conquistar títulos nos maiores palcos, sendo ao mesmo tempo uma pessoa que está sempre aprendendo e mantém os pés no chão, o que é muito importante."