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Manchester United mira a contratação da joia norueguesa Gabriel Rajkovic para substituir o jovem de saída JJ Gabriel
Manchester United prepara um substituto
De acordo com o The Sun, o Manchester United está monitorando Rajkovic, de 15 anos, como um possível substituto para Gabriel. O atacante recentemente surpreendeu o clube ao pedir o cancelamento de seu registro para se tornar agente livre. Ele estava cotado para atuar na Copa da Liga contra o Brighton na última quarta-feira, o que o tornaria o jogador mais jovem da história do clube.
Em vez disso, Gabriel busca uma transferência para outro lugar, com Barcelona e Real Madrid interessados, ao lado do Chelsea. Como consequência, o United enviou um olheiro a Oslo no domingo para observar Rajkovic jogar pelo Valerenga contra o Fredrikstad, com o objetivo de superar os clubes concorrentes e garantir a contratação do norueguês.
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Quebrando o recorde de Haaland
Rajkovic já construiu uma reputação formidável na Noruega depois de fazer sua estreia profissional aos 14 anos, em janeiro. O ponta marcou seu primeiro gol na Eliteserien na derrota por 2 a 1 para o Bodo/Glimt no mês passado, com 15 anos e 166 dias. Esse feito supera com folga a marca estabelecida pelo atacante do Manchester City, Haaland, que marcou seu primeiro gol na primeira divisão aos 17 anos e 16 dias.
Rajkovic agora é o segundo artilheiro mais jovem da história da liga norueguesa, ficando apenas atrás do capitão do Arsenal, Martin Odegaard. Ele deu sequência ao seu primeiro gol com outro na partida empatada em 2 a 2 contra o Sarpsborg, chegando a dois gols e uma assistência em 14 jogos nesta temporada.
Avaliação de alto valor financeiro
O Valerenga está plenamente ciente do interesse crescente em seu jogador formado nas categorias de base e protegeu seu valor. Ao contrário de Gabriel, Rajkovic tem contrato em Oslo até dezembro de 2028 e já recusou ofertas para treinar em grandes clubes europeus.
Relatos na Noruega sugerem que o Valerenga pode exigir uma taxa de cerca de £ 16 milhões para autorizar uma venda. Se esse valor for atingido, quebraria o recorde de transferência do clube. No entanto, regulamentações rígidas significam que ele não pode concluir uma transferência para o exterior até completar 16 anos, em fevereiro de 2027. Por enquanto, o atacante canhoto segue focado em dar continuidade ao seu impressionante desenvolvimento na Eliteserien.
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O que vem a seguir para os adolescentes?
Gabriel precisa resolver seu futuro imediato enquanto o Manchester United tenta lidar com seu pedido sem precedentes para encerrar seu registro. Se seu contrato for rescindido, começará uma disputa acirrada entre Barcelona, Real Madrid e Chelsea. Enquanto isso, o United seguirá monitorando Rajkovic de perto nos próximos meses. O clube precisa decidir se igualará a avaliação de £ 16 milhões antes de o norueguês completar 16 anos no ano que vem.
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