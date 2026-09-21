De acordo com o The Sun, o Manchester United está monitorando Rajkovic, de 15 anos, como um possível substituto para Gabriel. O atacante recentemente surpreendeu o clube ao pedir o cancelamento de seu registro para se tornar agente livre. Ele estava cotado para atuar na Copa da Liga contra o Brighton na última quarta-feira, o que o tornaria o jogador mais jovem da história do clube.

Em vez disso, Gabriel busca uma transferência para outro lugar, com Barcelona e Real Madrid interessados, ao lado do Chelsea. Como consequência, o United enviou um olheiro a Oslo no domingo para observar Rajkovic jogar pelo Valerenga contra o Fredrikstad, com o objetivo de superar os clubes concorrentes e garantir a contratação do norueguês.