Goncalo Ramos: primeira partida como titular pelo Milan, com direito ao primeiro gol, de cabeça, de centroavante de verdade, e duas assistências geniais, para Chukwueze e Loftus Cheek. No meio disso, ótimos apoios para os companheiros. É um atacante de pé refinado, e isso fica evidente no lance do gol do nigeriano, quando, com inteligência de camisa 10, em vez de chutar, serve o companheiro com um no-look. Se o bom dia se vê pela manhã, será um grande protagonista.





Chukwueze: o melhor do Milan, o único a permanecer em campo durante toda a partida. Amorim é fã dele, e dá para entender o porquê: abre o jogo e corta a defesa adversária, como no caso dos cruzamentos decisivos para Cissé e Ramos. Parece ser a verdadeira arma a mais do Milan na fase ofensiva, a chave para fatiar a defesa do United. Depois de anos difíceis, seu momento pode finalmente ter chegado, em uma função diferente, como quarto pela direita no 3-4-2-1.





Jashari: briga e recupera bolas, sempre participando do jogo, e entra na jogada do gol do 1 a 1, roubando a bola de Mazraoui e servindo Ramos. É quem dita os tempos e as formas da pressão, parece outro jogador em relação ao ano passado.





Cissé: boas iniciativas no primeiro tempo do ponto de vista ofensivo, é um dos poucos que tenta partir para cima do marcador. Grande personalidade. Inicia e conclui a jogada do 2 a 2 com assistência de Chukwueze. É inexplicável pensar em deixá-lo sair sem alternativas sérias, sobretudo por empréstimo seco: grata surpresa para Amorim.





Torriani: continua seu verão de fenômeno, desta vez defendendo um pênalti cobrado pelo capitão do United, Bruno Fernandes, e transmitindo segurança aos seus, com outras duas boas intervenções, uma delas em chute de Rashford. Nada mal.