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Manchester United-Milan, os destaques e os fracassos: Chukwueze e Ramos inspirados, surpresa Cisse. Desastre Terracciano

Manchester United x Milan
Manchester United
Milan
Amistosos de clubes

Os aprovados e os reprovados do último amistoso do AC Milan antes da estreia na Serie A contra o Torino.

Último amistoso de verão do Milan, depois começa a valer de verdade. O Milan venceu por 4 a 2 o Manchester United em Breslávia, na Polônia. Para Amorim, que reencontrou seu passado recente, com o qual se despediu de forma claramente ruim, tratava-se de um teste-chave. Contra os Red Devils era preciso começar a vislumbrar o time que, embora desfalcado por lesões e pelo mercado, entrará em campo contra o Torino no domingo, 23 de agosto, na primeira rodada da Serie A 2026/27: chegaram bons sinais e outros nem tanto.


A seguir, os aprovados e os reprovados do teste de Ferragosto:


  • FBL-FRIENDLY-MAN UTD-AC MILANAFP

    TOP

    Goncalo Ramos: primeira partida como titular pelo Milan, com direito ao primeiro gol, de cabeça, de centroavante de verdade, e duas assistências geniais, para Chukwueze e Loftus Cheek. No meio disso, ótimos apoios para os companheiros. É um atacante de pé refinado, e isso fica evidente no lance do gol do nigeriano, quando, com inteligência de camisa 10, em vez de chutar, serve o companheiro com um no-look. Se o bom dia se vê pela manhã, será um grande protagonista.


    Chukwueze: o melhor do Milan, o único a permanecer em campo durante toda a partida. Amorim é fã dele, e dá para entender o porquê: abre o jogo e corta a defesa adversária, como no caso dos cruzamentos decisivos para Cissé e Ramos. Parece ser a verdadeira arma a mais do Milan na fase ofensiva, a chave para fatiar a defesa do United. Depois de anos difíceis, seu momento pode finalmente ter chegado, em uma função diferente, como quarto pela direita no 3-4-2-1.


    Jashari: briga e recupera bolas, sempre participando do jogo, e entra na jogada do gol do 1 a 1, roubando a bola de Mazraoui e servindo Ramos. É quem dita os tempos e as formas da pressão, parece outro jogador em relação ao ano passado.


    Cissé: boas iniciativas no primeiro tempo do ponto de vista ofensivo, é um dos poucos que tenta partir para cima do marcador. Grande personalidade. Inicia e conclui a jogada do 2 a 2 com assistência de Chukwueze. É inexplicável pensar em deixá-lo sair sem alternativas sérias, sobretudo por empréstimo seco: grata surpresa para Amorim.


    Torriani: continua seu verão de fenômeno, desta vez defendendo um pênalti cobrado pelo capitão do United, Bruno Fernandes, e transmitindo segurança aos seus, com outras duas boas intervenções, uma delas em chute de Rashford. Nada mal.

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  • FLOP

    Musah: perde Maguire logo na jogada da cabeçada em cobrança de escanteio que leva ao gol, difícil entender por que ele o marca. Partida de contenção, mas sempre lhe falta o estalo.


    Estupinan: em dificuldade nos apoios, erra também nas coberturas e logo recebe um amarelo, com Marciniak depois o poupando do vermelho. Não se entende por que sua venda ao Aston Villa foi barrada, já que ele nunca convenceu e continua sem convencer.


    Terracciano: loucura total que leva ao pênalti marcado para Tielemans, embora inexistente. Com muita dificuldade na saída de bola, quase marca contra, antes de presentear Dorgu com o fácil gol do 2 a 1. Desastre total, o pior em campo.

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