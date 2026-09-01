O Manchester United segue em negociações com o Leicester City enquanto tenta concluir um acordo por Page antes do prazo das 23h. Embora os dirigentes em Old Trafford estejam sendo cautelosos quanto à velocidade da transação, cresce a convicção de que o jogador de 18 anos pode ser a peça final do quebra-cabeça de contratações do clube neste verão.

De acordo com a Sky Sports, o Leicester reluta em perder sua cria da base e insiste em receber uma quantia substancial. O clube exige um valor bem acima de £ 8 milhões, com algumas indicações de que o pacote total pode ultrapassar £ 10 milhões, dependendo dos adicionais. Page rapidamente se tornou um dos adolescentes mais comentados do futebol inglês, tendo feito 25 partidas pela equipe principal do Leicester apesar da pouca idade.



