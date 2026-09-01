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Manchester United intensifica a busca por Louis Page e se adianta ao Arsenal, com o Leicester exigindo mais de £ 8 milhões pelo jovem de 18 anos muito bem avaliado
Disputa pela joia do King Power
O Manchester United segue em negociações com o Leicester City enquanto tenta concluir um acordo por Page antes do prazo das 23h. Embora os dirigentes em Old Trafford estejam sendo cautelosos quanto à velocidade da transação, cresce a convicção de que o jogador de 18 anos pode ser a peça final do quebra-cabeça de contratações do clube neste verão.
De acordo com a Sky Sports, o Leicester reluta em perder sua cria da base e insiste em receber uma quantia substancial. O clube exige um valor bem acima de £ 8 milhões, com algumas indicações de que o pacote total pode ultrapassar £ 10 milhões, dependendo dos adicionais. Page rapidamente se tornou um dos adolescentes mais comentados do futebol inglês, tendo feito 25 partidas pela equipe principal do Leicester apesar da pouca idade.
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Reformulação do meio-campo continua sob o comando de Carrick
Se Page chegar a Old Trafford, ele se juntará a um setor de meio-campo amplamente reformulado. O clube já investiu pesado neste verão, garantindo as contratações de Youri Tielemans, Andrey Santos e Carlos Baleba por um total combinado superior a £150 milhões. Enquanto Tielemans e Santos já foram integrados ao elenco de Michael Carrick, Baleba está atualmente afastado com uma lesão leve no tornozelo.
Houve algum debate sobre os planos imediatos para Page, com discussões sobre um possível acordo de empréstimo de volta ao Leicester. No entanto, tal movimento é considerado complicado de ser finalizado nas horas finais da janela. O foco do United segue sendo uma contratação em definitivo para reforçar um elenco que já passou por muita movimentação.
Análise de um camisa 8 moderno
Page não é apenas uma promessa para um futuro distante; ele é um jogador que já demonstrou ser capaz de lidar com os rigores do futebol profissional. Conhecido pela capacidade de avançar entre as linhas com a bola nos pés, ele foi descrito por olheiros como um camisa 8 moderno.
Especialistas próximos à base do Leicester destacam sua "maturidade de veterano em um jovem" como uma característica definidora. Além de sua qualidade técnica e da capacidade de encontrar um passe decisivo, é sua força mental que sugere que ele tem potencial para se tornar um meio-campista de elite da Premier League.
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Drama no último dia da janela de transferências em Old Trafford
Enquanto a busca por Page ganha o centro das atenções, outras áreas do elenco seguem sob análise. Torcedores do United manifestaram preocupação com a falta de um novo lateral-esquerdo, especialmente porque o futuro imediato de Harry Amass ainda é incerto. O clube havia sido ligado a Lewis Hall, do Newcastle, mas uma investida pelo jogador de Tyneside parece estar fora de questão até pelo menos a próxima janela de verão.
As horas finais da janela ficam ainda mais complicadas pelo próprio calendário do Leicester. O time deve enfrentar o Plymouth na League One nesta noite, e Page era inicialmente esperado no grupo relacionado para a partida. Esse obstáculo logístico significa que o United precisa agir rapidamente se quiser realizar exames médicos e concluir a documentação a tempo.
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