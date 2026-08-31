De acordo com o Daily Mail, fontes confirmaram que o clube iniciou conversas com os representantes do jogador de 31 anos para garantir seu compromisso de longo prazo com o projeto em Old Trafford. Embora ainda reste um tempo considerável em seu contrato atual, o Manchester United está ansioso para recompensar um jogador que continua sendo o coração do time principal sob o comando de Michael Carrick.

O craque português atualmente tem 10 meses restantes em seu contrato atual de £ 220.000 por semana, embora o United tenha, de forma crucial, uma opção do clube para estender esse acordo por mais um ano. Apesar dessa salvaguarda, o clube está determinado a chegar a um acordo formal antes do fim do ano civil para encerrar qualquer conversa remanescente sobre transferência. Fernandes provou seu valor mais uma vez no último fim de semana, reforçando sua importância ao marcar um hat-trick sensacional e dar uma assistência na vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town, atuação que aconteceu apenas alguns dias depois de ele ser eleito o Jogador do Ano da PFA.