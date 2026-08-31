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Manchester United inicia conversas por renovação com Bruno Fernandes enquanto o clube dá passo definitivo para garantir o futuro do capitão
United se movimenta para encerrar especulações sobre saída
De acordo com o Daily Mail, fontes confirmaram que o clube iniciou conversas com os representantes do jogador de 31 anos para garantir seu compromisso de longo prazo com o projeto em Old Trafford. Embora ainda reste um tempo considerável em seu contrato atual, o Manchester United está ansioso para recompensar um jogador que continua sendo o coração do time principal sob o comando de Michael Carrick.
O craque português atualmente tem 10 meses restantes em seu contrato atual de £ 220.000 por semana, embora o United tenha, de forma crucial, uma opção do clube para estender esse acordo por mais um ano. Apesar dessa salvaguarda, o clube está determinado a chegar a um acordo formal antes do fim do ano civil para encerrar qualquer conversa remanescente sobre transferência. Fernandes provou seu valor mais uma vez no último fim de semana, reforçando sua importância ao marcar um hat-trick sensacional e dar uma assistência na vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town, atuação que aconteceu apenas alguns dias depois de ele ser eleito o Jogador do Ano da PFA.
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Gigantes europeus e turcos de olho
A urgência para amarrar Fernandes a um novo contrato de longo prazo decorre do significativo interesse externo em seus serviços. O gigante turco Galatasaray surgiu como um pretendente sério neste verão, com relatos sugerindo que está preparado para oferecer ao meio-campista um contrato de quatro anos que dobraria efetivamente seus salários atuais. Diz-se que o pacote de Istambul inclui um atraente bônus de assinatura de £3,5 milhões, representando uma alternativa lucrativa para o veterano armador ao entrar na década final de sua carreira profissional de elite.
Além do interesse da Turquia, vários dos pesos-pesados tradicionais da Europa estão acompanhando de perto a situação em Manchester. Juventus e Milan vêm monitorando Fernandes, embora uma cláusula de rescisão específica de £56,7 milhões em seu contrato tenha expirado oficialmente em julho. Isso acontece após um período de intensa especulação no verão passado, quando o meio-campista esteve muito perto de uma saída para a Saudi Pro League. Seu agente, Miguel Pinho, manteve conversas de alto nível em Riad com o Al-Hilal, que estava disposto a oferecer ao jogador impressionantes £200 milhões ao longo de três anos.
Frustrações passadas e lealdade
A relação entre Fernandes e a diretoria do Manchester United já enfrentou testes no passado, especialmente em relação à disposição do clube de considerar propostas de transferência gigantescas. Embora o capitão tenha acabado rejeitando a mudança para o Al-Hilal, ele depois admitiu ter se sentido menosprezado pelo fato de o Manchester United estar disposto a aceitar a taxa de transferência de £ 100 milhões oferecida pelo time saudita.
Apesar dessas tensões do passado, o ex-jogador do Sporting CP continuou extremamente produtivo, somando 110 gols e 109 assistências em 329 partidas desde sua chegada, em janeiro de 2020. Na temporada passada, ele estabeleceu uma nova marca da Premier League ao registrar 21 assistências, reforçando ainda mais seu status como uma das forças mais criativas da história da competição.
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A visão do capitão para o futuro
Enquanto o United navega por uma nova era sob a liderança de Michael Carrick, Fernandes continua sendo peça central na identidade tática do elenco. Ele mostrou disposição para adaptar seu jogo às necessidades do coletivo, enfatizando que sua presença no time titular depende da sua capacidade de atender às exigências físicas e técnicas do treinador.
Ao refletir sobre seu papel dentro da equipe, Fernandes deixou claro que entende a natureza do futebol de elite e o alto padrão exigido em Old Trafford. "Eu jogo na intensidade que o treinador precisa que eu jogue e, depois, se eu não for capaz ou não conseguir fazer isso, preciso dar um passo para o lado. Acho que todo jogador precisa entender seu timing, seus momentos", explicou o meio-campista.
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