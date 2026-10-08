O Manchester United se movimentou para garantir o futuro de JJ Gabriel ao apresentar uma oferta formal de bolsa, mas o clube segue em uma posição delicada em relação à permanência do adolescente no longo prazo, segundo o The Guardian.

O atacante, que recentemente comemorou seu 16º aniversário, causou grande impacto na academia de Carrington no mês passado ao pedir que seu registro fosse cancelado. Ao fazer essa proposta formal de bolsa para a próxima temporada, o United garantiu que terá direito a compensação caso o jovem decida seguir a carreira em outro lugar, em vez de sair sem custos na janela de janeiro.

A situação continua extremamente tensa, já que a relação entre os representantes de Gabriel e a cúpula do clube parece ter chegado a um ponto de ruptura. Apesar da recente divulgação de uma foto do elenco com o jogador, o que alimentou brevemente o otimismo da torcida, uma reconciliação parece cada vez mais improvável.