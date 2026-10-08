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Manchester United faz sua jogada! Clube apresenta oferta de bolsa para JJ Gabriel, mas enfrenta batalha para manter o prodígio
Manchester United age para proteger investimento na base
O Manchester United se movimentou para garantir o futuro de JJ Gabriel ao apresentar uma oferta formal de bolsa, mas o clube segue em uma posição delicada em relação à permanência do adolescente no longo prazo, segundo o The Guardian.
O atacante, que recentemente comemorou seu 16º aniversário, causou grande impacto na academia de Carrington no mês passado ao pedir que seu registro fosse cancelado. Ao fazer essa proposta formal de bolsa para a próxima temporada, o United garantiu que terá direito a compensação caso o jovem decida seguir a carreira em outro lugar, em vez de sair sem custos na janela de janeiro.
A situação continua extremamente tensa, já que a relação entre os representantes de Gabriel e a cúpula do clube parece ter chegado a um ponto de ruptura. Apesar da recente divulgação de uma foto do elenco com o jogador, o que alimentou brevemente o otimismo da torcida, uma reconciliação parece cada vez mais improvável.
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United exige taxa de £ 3 milhões+ por JJ Gabriel
O Manchester United já havia se esforçado bastante para convencer o prodígio sobre seu caminho até o time principal, chegando até a marcar uma reunião com Sir Alex Ferguson para demonstrar seu prestígio dentro da estrutura do United. No entanto, o jovem não se apresenta para treinar há mais de três semanas, com o clube tendo feito várias tentativas de checar seu bem-estar durante sua ausência.
O United está determinado a receber um valor justo por um jogador que passou cinco anos em seu sistema de base. Se Gabriel optar por se juntar a outro clube da Premier League, os dois clubes terão de chegar a um acordo sobre uma taxa de transferência, ou a questão será resolvida por um tribunal do Professional Football Compensation Committee.
O Manchester United provavelmente apontaria o caso recente de Rio Ngumoha, no qual o Liverpool foi obrigado a pagar ao Chelsea £2,8 milhões de entrada, além de £1,2 milhão em bônus, para justificar uma avaliação superior a £3 milhões. Além disso, o United exigiria uma cláusula de 20% sobre uma venda futura para garantir que se beneficie do desenvolvimento do jogador.
Exigências impressionantes nos bastidores
O impasse em Carrington acontece após uma série de pedidos notáveis feitos pelo estafe do jogador antes de a relação azedar. Surgiu agora que os representantes de Gabriel haviam buscado um acordo único para o jogador de 16 anos, incluindo a expectativa de que ele treinasse exclusivamente com o elenco principal, em vez de retornar ao time sub-21 na pré-temporada.
Inicialmente, o clube tentou acomodar o prodígio, chegando até a reservar a camisa 77 para o adolescente e solicitar permissão à Premier League para que ele usasse 'Gabriel JR' em sua camisa de jogo. No entanto, as exigências escalaram e passaram a incluir garantias específicas de tempo de jogo que o clube considerou impossíveis de atender.
Relatos sugerem que seu estafe pediu um mínimo de 20 minutos em campo em três jogos específicos do time principal, contra Brighton, Bournemouth e Sabah. Quando o United se recusou a aceitar esses ultimatos, o jogador acabou ficando fora da lista de inscrição da Champions League e do elenco da Copa da Liga Inglesa.
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Real Madrid e Barcelona lideram a corrida
Com o caminho doméstico complicado pelas taxas de tribunal, acredita-se que Gabriel esteja favorecendo uma transferência para uma grande liga europeia, onde os obstáculos financeiros para seu novo clube seriam significativamente menores. O Real Madrid é atualmente considerado o favorito para contratar o jogador, embora Barcelona e Paris Saint-Germain também estejam acompanhando a situação muito de perto.
Segundo relatos, o adolescente vem mantendo a forma física em um centro de treinamento particular na Catalunha, enquanto as várias partes tentam encontrar uma solução para sua situação de registro. O United receberá consideravelmente menos se ele se transferir para o exterior, já que as taxas fixas de compensação da Fifa para uma academia de Categoria I totalizariam apenas cerca de £ 350.000.
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